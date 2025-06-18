¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÈ¯¸«ÂçºîÀï in Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£&¤¦¤á¤¤¿¡×¤ÎÆæ²ò¤¥¦¥©ー¥¯¥é¥êー¡Ö¥á¥¬¥·¥ó¥«ÂçºîÀï¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò Trip.com ¤Ë¤Æ 6 ·î 18 Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡ª
¥°¥íー¥Ð¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹Ô¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î Trip.com ¤Ï¡¢Âçºå¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ëÂçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¤È¡¢Âçµ¬ÌÏ³«È¯¤¬¿Ê¤à¤¦¤á¤¤¿¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÈ¯¸«ÂçºîÀï in Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¡õ¤¦¤á¤¤¿¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ý¥±¥â¥óÈ¯¸«ÂçºîÀï¡×¡Ë¤ÎÆæ²ò¤¥¦¥©ー¥¯¥é¥êー¡Ö¥á¥¬¥·¥ó¥«ÂçºîÀï¡×»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢2025 Ç¯ 6 ·î 18 Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»öÁ°¹ØÆþÀ©¤Ç¡¢Trip.com ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÈ¯¸«ÂçºîÀï¡×¤Ï¡¢Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¤äºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤à¡Ö¤¦¤á¤¤¿¡×¥¨¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅ¸³«¤äÆæ²ò¤¥¦¥©ー¥¯¥é¥êー¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥á¥¬¥·¥ó¥«ÂçºîÀï¡×¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤á¤°¤ë¡¢Ææ²ò¤¥¦¥©ー¥¯¥é¥êー¤Ç¤¹¡£Trip.com ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¸å¡¢¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤ÎÂçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£Æî¥²ー¥È¹¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥é¥êー¥¥Ã¥È¡Ê¥é¥êー¥Þ¥Ã¥×¡¦ºîÀï¥·ー¥ë¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶ー¡Ë¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈËÁ¸±¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Î¥¥º¥Ê¤ò¿¼¤á¡¢Ææ²ò¤¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¡Ë¤â¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Trip.com ¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÎ¹¹Ô¤ËÉ¬¿Ü¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤ä°ÜÆ°¼êÃÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¹¹Ô¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹¤²¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÂç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Trip.com¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÊýË¡
Trip.com ¥¢¥×¥ê¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸ÆâÍ·¤Ó¥Ý¥±¥â¥óÈ¯¸«ÂçºîÀï¤Î¥Ð¥Êー¢ªÆÃÀß¥µ¥¤¥È¢ª¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢ªº£¤¹¤°Í½Ìó¢ª¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò¢ª¤´ÍøÍÑÆü¤ª¤è¤Ó»þ´Ö¡¢¸À¸ì¤òÁªÂò¢ªÎ¹¹Ô¼Ô¤òÁªÂò¢ª»ÙÊ§¤¦
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
²Á³Ê︓1,900 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê︓Trip.com ¤Ç¤Î»öÁ°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¡Ê¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥ê¥ó¥¯︓iOS ÈÇ(https://apps.apple.com/jp/app/trip-com-%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%88%B8-%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%81%AE%E4%BA%88%E7%B4%84%E3%81%AF%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%A7/id681752345)¡¦¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉÈÇ(https://play.google.com/store/apps/details?id=ctrip.english&hl=en)¡Ë
ÈÎÇä³«»ÏÆü︓6 ·î 18 Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨¾åµÎÁ¶â¤ËÂÐ¤·¤Æ¥é¥êー¥¥Ã¥È 1 Éô¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³ー¥¹︓°Û¤Ê¤ë£µ¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é£±¤ÄÁª¤ó¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½êÍ×»þ´ÖÌÜ°Â︓Ìó 70 Ê¬～150 Ê¬
¢¨¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÖ¶â¡¦ÊÑ¹¹¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ü¸ÂÆâ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æü»þ»ØÄê¤Î WEB ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨µ¤¾Ý¾ò·ï¤Ê¤É¼çºÅ¼ÔÅÔ¹ç¤Ç¼õÉÕ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢¤´ÊÖ¶â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¢·ÊÉÊ
¡¦¥á¥¬¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á¡Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à
¢¨¹ØÆþ¤·¤¿¥é¥êー¥³ー¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¤ÏÁªÂò¤·¤¿¥ëー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÈ¯¸«ÂçºîÀï¡×³«ºÅ³µÍ×
´ë²èÌ¾︓¥Ý¥±¥â¥óÈ¯¸«ÂçºîÀï in Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£&¤¦¤á¤¤¿
²ñ´ü¡¡︓2025 Ç¯ 7 ·î 1 Æü¡Ê⽕¡Ë～10 ·î 31 Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡¡︓Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¡Ê¥Îー¥¹¥²ー¥È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥µ¥¦¥¹¥²ー¥È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¤¦¤á¤¤¿¥°¥êー¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¡¢¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡¢¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå
ÆâÍÆ¡¡¡§¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦Ææ²ò¤¥¦¥©ー¥¯¥é¥êー¡Ö¥á¥¬¥·¥ó¥«ÂçºîÀï¡×
¼çºÅ¡¡¡§¥Ý¥±¥â¥óÈ¯¸«ÂçºîÀï»öÌ³¶É
±¿±Ä¼çÂÎ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒOUGI
¶¨ÎÏ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡¢À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJRÀ¾ÆüËÜ¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåTMO¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¦¤á¤¤¿MMO¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTrip.com International Travel Japan
¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
²¼µ¥Ý¥±¥â¥óÈ¯¸«ÂçºîÀï¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://pokemon.ougi-japan.com/
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon ¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Trip.com¡Ê¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Trip.com ¤Ï¡¢39 ¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î 24¸À¸ì¤ª¤è¤Ó 35 ¤Î¸½ÃÏÄÌ²ß¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥È¥é¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£À¤³¦ 220 ¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë 150 Ëü¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¡¢3,400 ¤Î¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë 640 ¼Ò°Ê¾å¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤òÌÖÍå¤·¤¿µðÂç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ¤¹¤ë Trip.com ¤Ï¡¢24»þ´ÖÇ¯ÃæÌµµÙ¤ÎÀ¤³¦¿å½à¤ÎÂ¿¸À¸ì¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¡¢Åìµþ¡¢¥½¥¦¥ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²¿É´Ëü¿Í¤â¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬ºî¤ë¡ÖºÇ¹â¤ÎÎ¹¹ÔÂÎ¸³¡×¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£URL: https://jp.trip.com(https://jp.trip.com)
¹Ò¶õ·ô¸¡º÷¤Ï¤³¤Á¤é(https://jp.trip.com/flights/)¡¡¡¡¥Û¥Æ¥ë¸¡º÷¤Ï¤³¤Á¤é(https://jp.trip.com/hotels/)