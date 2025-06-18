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札幌学院大学 「泊村地域産品ブランド化プロジェクト2025」による泊村産カブトホタテカレーフェアを開催します
札幌学院大学（北海道江別市 学長：菅原 秀二）経済経営学部経営学科 後藤 英之ゼミナールでは、泊村及び古宇郡漁業協同組合ホタテ養殖部会、コープさっぽろと連携し、泊村産カブトホタテを使用したホタテカレーの販売を本学新札幌キャンパスのカフェテリアで開催します。本件のポイント ●産学官連携による地域創生プロジェクト ●学生が中心となった、泊村産ホタテ（カブトホタテ）の新商品開発 本件の概要 １．主催 泊村地域産品ブランド化プロジェクト ２．事業実施大学 札幌学院大学（後藤英之ゼミナール） ３．実施内容 泊村産カブトホタテカレーの販売 価格517円（税込） 中サイズ ※１日限定50食 ４．日時 ６月２５日(水)、２６日(木)、２７日(金) ※売り切れ次第終了 【学生利用】11：00～14：00【一般利用】11：00～12：00、13：00～14：00 ５．場所 札幌学院大学 新札幌キャンパス １階 カフェテリア （札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1-1） プロジェクトに関しての取り組みは、札幌学院大学 後藤ゼミ（４年）のFacebookでも随時発信しております（https://www.facebook.com/profile.php?id=100094741444586） 問い合わせ先 札幌学院大学 経済経営学部経営学科 准教授 後藤英之（ごとうひでゆき） 〒004-8666 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1-1 札幌学院大学 新札幌キャンパス 【TEL】011-386-8111（代表） 【E-mail】goto@sgu.ac.jp▼本件に関する問い合わせ先札幌学院大学 企画政策課住所：北海道江別市文京台11番地TEL：011-386-8111メール：seisaku@ims.sgu.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/