No Company、第46回日本BtoB広告賞「ポスターの部」審査員特別賞を受賞

株式会社No Company

この度、No Companyが制作した、三井住友海上火災保険株式会社(以下、三井住友海上)が実施する、新卒採用プロジェクト「地元LOVE & PRIDE採用」のポスターが、公益社団法人日本BtoB広告協会主催の「第46回日本BtoB広告賞」において、「ポスターの部 審査員特別賞」を受賞しました。

「日本BtoB広告賞」は、企業間取引(BtoB)領域における広告・広報活動を対象に、優れた広告作品を表彰する日本唯一のアワードです。

■No Companyがコンセプト設計から支援

採用マーケティングのリーディングカンパニーとして企業の採用活動支援を行うNo Companyでは、「配属地確約コース」を「地元LOVE & PRIDE採用」と定義するなど、コンセプトを含むブランディング戦略設計および、クリエイティブ制作、ディストリビューションを一気通貫でご支援しました。

また、全国部支店の社員を数多く巻き込んだコンテンツを設計したことにより、三井住友海上のインナーブランディングにも貢献しました。

受賞作品

「第46回日本BtoB広告賞」授賞式の様子(左から:株式会社No Company プロデューサー 真野 雄平、三井住友海上火災保険株式会社 人事部 採用チーム 新卒採用ユニット 池上 遼、株式会社No Company クリエイティブディレクター 大川 佑介)作品タイトル

地元LOVE &PRIDE採用、はじまる。

作品コンセプト

学生の多様なキャリアを尊重し、愛着と誇りを持てる場所で働く意志を旗で表現。年末帰省シーズンに合わせ、地元LOVE & PRIDE採用のメッセージを成田空港や夜行バス、新幹線等に宣言広告として展開。

「地元LOVE & PRIDE採用」プロジェクト概要

「さあ、好きな場所で、誇れる仕事をしよう。」をコンセプトに、就活生一人ひとりの多様なキャリアやライフスタイルを尊重するプロジェクトです。三井住友海上では、社員一人ひとりが自分らしい生き方を実現できるように人事改革を推進しており、その一環として就活生が自らの意思で働きたい・住みたい場所を決めることができる採用方式「配属地確約コース」を新設しました。地方に多くの部支店を持つ大手金融企業としては先進的な取り組みであり、三井住友海上では創業以来初となります。

講評 (提供:公益社団法人日本BtoB広告協会)

今回の審査においては、「ローカル」というキーワードが注目されており、地方を応援する企業や、地域に根差した取り組みを行う企業の広告に対して、審査員から数多くのポジティブな評価が寄せられました。

当該ポスターについても、複数の審査委員から推薦の声が上がり、審査会での議論を経て、特別賞の授与が決定しました。

※出典「BtoBコミュニケーション」2025年6月号より

三井住友海上 採用ご担当者様コメント

三井住友海上火災保険株式会社 人事部 採用チーム 新卒採用ユニット池上 遼(いけうえ りょう)

ポスター部門において審査員特別賞をいただき、大変光栄に思います。地元LOVE&PRIDE採用は、弊社が推し進める人事改革の一つ「望まぬ転居転勤をなくすこと」を学生の皆さまにどう伝えられるか真剣に考え抜き、たどり着いたコンセプトです。

「さあ、好きな場所で、誇れる仕事をしよう。」というメッセージと旗のモチーフには、多様化する社会で自らの輝く場所を自信を持って選択してほしいという想いを込めています。

ポスターは就職活動のクライマックス期である年末年始、帰省中の学生の皆さまが目に留めやすい空港・駅構内・夜行バス車内に掲載しました。―自分らしく働くとはどういうことか―

久しぶりに家族と過ごす時間の中で、ポスターの言葉に背中を押された就活生が多くいたことを期待しています。

担当プロデューサーコメント

株式会社No Company プロデューサー 真野 雄平(まの ゆうへい)

本プロジェクトは、三井住友海上様から人事改革の文脈で「望まぬ配属・転勤を無くしていきたい」という想いをお聞きし、そこに僕自身が強く共感したことから始まりました。 No Companyのプロデューサーとして「とりあえず広告を作って発信する」のではなく「どうすれば学生の方々に、さらには世の中の方々に、この人事改革の背景にある三井住友海上様のスタイルを知って共感してもらえるか?」を常に考えて施策を設計していきました。 僕は、採用やHRという領域にはもっともっとクリエイティビティで解決できることがあると思っています。それが社会的に認められたのが今回の受賞だと思いますし、これからもその視点によってお客様に価値貢献していきたいと思います。

担当クリエイティブディレクターコメント

株式会社No Company クリエイティブディレクター 大川 佑介(おおかわ ゆうすけ)

このプロジェクトに関わってくださったすべての方に、あらためて、ありがとうを伝えたいです。このポスターをつくるために、真夏の灼熱の日差しのなか、顔を真っ赤にしながら「ここしかない」というロケ地を見つけてくれた方。日本全国の名所(地元LOVE&PRIDEな場所)の広告使用の許可どりに奔走してくれた方もいます。それだけでなく、このデザインにいたるまで、そして世の中に出すまでにたくさんの人の意志や願い、熱量が紡がれています。その感謝を忘れずに、これからも勇敢に、大胆に、粘り強く、そしてあらゆる人に敬意をはらい、社会に意味ある変化をつくりだすこと、スタイルマッチの価値証明にむけて精進したいと思います。

スタッフリスト

企画制作 : No Company, inc. + Funxy Inc. + HUSMA

CD+C+企画 : 大川佑介

BP(※) : 真野雄平、大友ありさ

Pr : 高木翔史、藤本将也、

PM : 山崎幸恵(デザイン)、富田龍斗(撮影)

撮影 : 越川麻希

AD : HUSMA(TM)

D : 齋田千晶、野口萌海

印刷・製版 : 第一製版

※BP=ビジネスプロデューサー

No Companyが実現する「スタイルマッチ」

採用マーケティングのリーディングカンパニーとして企業の採用活動支援を行うNo Companyでは、働く人の価値観や企業文化に関わる情報を求職者に届けることで「スタイルマッチ」(価値観をもとに企業と人材がマッチしている状態)を実現していきます。今後も「スタイルマッチで組織と人を変えていく」を事業ミッションに、企業の採用活動支援につながるさまざまなサービスを提供してまいります。

株式会社No Company

博報堂グループ初のSNSデータを活用した採用広報支援企業。株式会社スパイスボックス(本社:東京都港区、代表取締役社長 田村栄治) の子会社として2021年10月1日に設立。SNSデータ活用ノウハウ、博報堂グループの一員として持つ豊富なマーケティング知見、実績を活かし、採用マーケティングのリーディングカンパニーとして企業の採用活動の支援や人的資本経営におけるブランディング支援を行う。

社名 :株式会社No Company(読み方:ノーカンパニー 英文社名:No Company, inc.)

設立 :2021年10月1日

資本金 :2000万円

出資者 :株式会社スパイスボックスほか

所在地 :東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23階 WeWork内

代表者 :代表取締役社長 秋山真

事業内容:採用マーケティング支援

URL :https://www.no-company.co.jp/