【45%OFF】9,344円から！さらに10%オフコードで驚愕価格！話題の多機能モバイルバッテリー「RORRY M4」7日間限定セール開催中（6/16～6/22）
Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd
- １台４役：iPhoneのMagSafe充電（最大15W）、端末Type-Cポート(20W)、AirPods充電パッド（5W）、Apple Watch用ワイヤレス充電パッド（5W）を搭載し、4台のデバイスを同時に充電できます。- RORRY自家機能：両用：取り外し可能な5000mAhの1台2役モバイルバッテリーとして、
または1台4役の充電ステーションとしても使用できる革新的な製品
[表: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/22_1_3e321f36ec9a6553dd2a6b10fad20772.jpg?v=202506180655 ]
製品紹介
M4(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4QPRQ4V)
- １台４役：iPhoneのMagSafe充電（最大15W）、端末Type-Cポート(20W)、AirPods充電パッド（5W）、Apple Watch用ワイヤレス充電パッド（5W）を搭載し、4台のデバイスを同時に充電できます。
または1台4役の充電ステーションとしても使用できる革新的な製品
- 未來感デザイン：5000mAhのバッテリーで、iPhone 16を約1.5回フル充電できます。
厚さ16.5mmの超薄型ボディに、強力な吸引力を備えた12Nの磁力マグネットリングを内蔵。
- 45W充電アダプターが同梱：最大の電力出力を実現するために、初めて超高品質の45Wアダプターを付属しました。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/22_1_3e321f36ec9a6553dd2a6b10fad20772.jpg?v=202506180655 ]
RORRY M4 セール情報
セール期間：2025年6月16日（月）～2025年6月22日（日）
通常価格：16,990円（税込）
セール価格：9,344円（45％OFF）
割引コード：RORRYM410（さらに10％OFF）
最大割引：55％OFF
対象商品：RORRY M4（4in1ワイヤレス充電器・モバイルバッテリー兼用）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4QPRQ4V)
備考：数量限定、在庫がなくなり次第終了
その他にもまだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。
株式会社RORRY 公式ホームページ：https://rorryjapan.com/
Email：marketing@rorry.com
楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/rorry(https://www.amazon.co.jp/rorry)