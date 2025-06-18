【大阪・関西万博】スマホの充電は万全ですか？スマホの充電がなくなる問題を解決！万博会場内の郵便局で「すぐに使えるモバイルバッテリー（10,000ｍAh）」が3,480円で販売中！

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株式会社八十五

2025年4月13日より開催されている「EXPO2025 大阪・関西万博」では、買い物は現金不可のオールキャッシュレス、またパビリオン予約や会場内の地図・写真撮影と、すべてスマホを使用するため、スマホの充電がなくなる問題が話題となっております。


会場内にあるEXPO2025 EAST郵便局（東ゲート付近）と、EXPO2025 WEST郵便局（西ゲート付近）にある2カ所に郵便局において、購入後すぐに使える【大容量モバイルバッテリー10,000ｍAh（ススマホ約3回のフル充電可能）】が3,480円（税込）、【5,000ｍAh（スマホ約1.5回のフル充電可能）】が2,780円（税込）で販売されています！


その他、3in1充電ケーブル（Type-A to Lighthning＋Type-C＋microUSB 1.0m）が1,980円（税込）※Apple認証品、iPhone用ライトニングケーブル（Type-A to Lighthning 1.0m）が1,580円（税込）※Apple認証品も販売しております。




【商品情報】


●商品名：モバイルバッテリー　10,000mAh


●価格（消費税込み）：3,480円


●梱包内容：モバイルバッテリー×1 充電用コード30cm×1 取扱説明書×1


●PSマークの種類：PSE


●その他：機内持ち込み可能



●商品名：モバイルバッテリー　5,000mAh


●価格（消費税込み）：2,780円


●梱包内容：モバイルバッテリー×1 充電用コード30cm×1 取扱説明書×1


●PSマークの種類：PSE


●その他：機内持ち込み可能



●商品名：【Apple認証品】1本3役 Lightning,microUSB,Type-Cケーブル 1m（ホワイト）


●価格（消費税込み）：1,980円


●その他：高速充電2.4A対応



●商品名：【Apple認証品】やわらかで絡みにくい USB Type-A to Lightningケーブル 1m


●価格（消費税込み）：1,580円


●その他：データ転送・高速充電2.4A対応



※商品デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。



【販売開始日】


2025年6月18日(水)より販売開始



会社名：株式会社八十五（ヤットコ）


所在地：東京都中央区日本橋大伝馬町1-3AskaV日本橋4階


代表者：山浦慎吾


URL：https://yattoko.jp/



お問い合わせ先


株式会社八十五


広報担当：永田・藤井
電話番号：03-3666-2718
メールアドレス：seisaku@yattoko.jp