Klipsch（クリプシュ） 「OTOTEN2025」に出展

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ティアック株式会社


有楽町・東京国際フォーラムで6月21日～22日に開催される国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN 2025」に出展します。



Klipsch Cornwall IVを使ったデモンストレーションに加え、オーディオ評論家・生形三郎氏（21日）および岩井喬氏（22日）による特別講演も予定しています。


さらに、Heresy IVとRP-6000F IIを使い、リビングを想定した実践的な試聴システムも展示。幅広いジャンルの楽曲を通じて、Klipschのサウンドをご体感いただけます。



是非、お誘い合わせの上ご来場ください。



■日時


2025年6月21日（土）10:00～19:00


2025年6月22日（日）10:00～17:00



■場所


〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号


東京国際フォーラム G棟（ガラス棟）6階 G603、G604



■入場方法


入場無料


「事前登録制」となっております。OTOTEN 2025のホームページより、注意事項をご確認の上、事前登録をお願いいたします。


https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/pre-registration



■主催／お問い合わせ先


主催： 一般社団法人 日本オーディオ協会



イベント詳細ページはこちら：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/


詳細はOTOTEN2025事務局へメールでお問い合わせ下さい。audiofair@jas-audio.or.jp



■機材


G604


・Cornwall IV(https://www.klipsch.jp/cornwall-iv)


G603


・Heresy IV(https://www.klipsch.jp/heresyiv)


・RP-6000F II(https://www.klipsch.jp/rp-6000fii)



■デモスケジュール詳細：TEACホームページ


https://teac.jp/jp/support/news/7885