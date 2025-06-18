Klipsch（クリプシュ） 「OTOTEN2025」に出展
有楽町・東京国際フォーラムで6月21日～22日に開催される国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN 2025」に出展します。
Klipsch Cornwall IVを使ったデモンストレーションに加え、オーディオ評論家・生形三郎氏（21日）および岩井喬氏（22日）による特別講演も予定しています。
さらに、Heresy IVとRP-6000F IIを使い、リビングを想定した実践的な試聴システムも展示。幅広いジャンルの楽曲を通じて、Klipschのサウンドをご体感いただけます。
是非、お誘い合わせの上ご来場ください。
■日時
2025年6月21日（土）10:00～19:00
2025年6月22日（日）10:00～17:00
■場所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
東京国際フォーラム G棟（ガラス棟）6階 G603、G604
■入場方法
入場無料
「事前登録制」となっております。OTOTEN 2025のホームページより、注意事項をご確認の上、事前登録をお願いいたします。
https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/pre-registration
■主催／お問い合わせ先
主催： 一般社団法人 日本オーディオ協会
イベント詳細ページはこちら：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/
詳細はOTOTEN2025事務局へメールでお問い合わせ下さい。audiofair@jas-audio.or.jp
■機材
G604
・Cornwall IV(https://www.klipsch.jp/cornwall-iv)
G603
・Heresy IV(https://www.klipsch.jp/heresyiv)
・RP-6000F II(https://www.klipsch.jp/rp-6000fii)
■デモスケジュール詳細：TEACホームページ
https://teac.jp/jp/support/news/7885