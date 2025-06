「アイドルマスター シャイニーカラーズ」とのコラボレーション企画 第２弾を７月４日（金）から実施します！

≪ヘッドマーク(イメージ)≫

≪オリジナルポストカード(イメージ)≫



7.声優によるせいせき館内放送について

(1)概要

せいせき内で、声優の河野ひよりさん(小宮果穂役)と田中有紀さん(芹沢あさひ役)のオリジナル館内放送を実施します。

(2)実施期間・時間

7月4日(金)~7月31日(木)

・9:50(開店前)・9:59(開店1分前)・10:00(開店時刻)

・12:00(ランチ)・15:00(ティータイム)・随時 キャンペーン告知放送



8.アイドルパネル展示について

(1)概要

「シャニマス」に登場するキャラクターのパネルをせいせき館内に展示します。

(2)開催期間

7月4日(金)~7月31日(木)10:00~22:00

(3)展示場所

せいせきB館8階 せいせきダイニング[クー!]



9.お客さまのお問い合わせ先について

(1)列車の運行・記念乗車券に関するお問い合わせ

京王お客さまセンター

TEL.03-3325-6644(9:00~18:00)

(2)「プラリー」に関するお問い合わせ

「プラリー」お問い合わせフォーム:http://prally.zendesk.com/hc/ja

(3)その他のお問い合わせ

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター代表

TEL.042-337-2000(10:00~18:00)



【参考1】「アイドルマスター シャイニーカラーズ」について

2018年に『アイドルマスター』シリーズのひとつとしてサービスを開始。ゲーム展開からはじまり、ゲーム以外にもライブイベント、グッズ、CD、ラジオなど幅広く展開している。ゲームはenza※対応ゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ』と『アイドルマスター シャイニーカラーズSong for Prism』が配信中。

※バンダイナムコグループが運営するブラウザゲームプラットフォーム。



THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.