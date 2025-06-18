観光の仕事の魅力を見て、知って、体験しよう！

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東京都

　東京都及び（公財）東京観光財団は、観光の仕事のやりがいや魅力を伝えるため、「観光産業の魅力向上応援事業」を実施し、イベントの開催や、職場見学・就業体験等を行います。


　このたび、事業の公式サイトを公開するとともに、観光業界の仕事を見学できる「職場見学プログラム」第１弾の参加者を募集します。



１．観光の仕事を知ろう！


＜観光産業の魅力発信公式サイト＞

観光業界で働く人へのインタビューや、就業体験・イベントのお知らせなどを掲載しています！



「観光産業の未来を創るのは私たちだ！ TOUCH! the Future」


URL: https://kankomirai-ouen.jp(https://kankomirai-ouen.jp)






２．観光の仕事を見てみよう！


＜職場見学プログラム＞

観光業界の最前線を見学し、現場で活躍するスタッフのやりがいや仕事内容について、直接お話を伺えるプログラムです。



第1弾は、豊洲で人気の２施設（観光・飲食）を1日で見学するプログラムをご用意しました。


現在、本プログラムの参加者を募集中です。
観光の仕事に関心のある学生・求職者の皆さまのご参加をお待ちしております。




★７月１０日まで申込受付中／参加無料

豊洲で大人気！


グローバルな観光・飲食施設で学べる豪華２本立てコース



日　時：令和７年７月25日（金）12：30～17：30


見学先：１.チームラボプラネッツ TOKYO DMM.com


　　　　２.海鮮バイキングいろは






申込・プログラム詳細はこちら :
https://kankomirai-ouen.jp/tour_the_office/

【実施内容】


１.チームラボプラネッツ TOKYO DMM.com（江東区豊洲6-1-16）


　・ミュージアム内の見学、体験


　・働くメンバーが教える、ミュージアムで働く魅力とやりがいを紹介


　・メンバーとの質疑応答、集合写真



２.海鮮バイキングいろは（江東区豊洲6-5-1　千客万来　商業棟３階）


　・営業終了後の店内を特別見学


　・HISの新規事業として立ち上げメンバーによる、コロナ禍を乗り越えた当時のエピソードを紹介


　・メンバーとの質疑応答、集合写真



・定員：10名（応募者多数の場合は抽選）


・対象：都内の観光産業に関心のある学生（高校卒業以上）及び求職者


・募集期間：令和７年６月１０日（火）から令和７年７月１０日（木）１７時まで



今後、第２弾・第３弾のプログラム開催を予定しております！


詳細は公式サイトをご覧ください。


https://kankomirai-ouen.jp/tour_the_office/




【問合せ先】


TOUCH the Future 事務局（株式会社エイチ・アイ・エス内）


営業時間： 10：00～18：00（土日祝日、年末年始等を除く）


Mail： kankomirai-ouen2025@his-world.com