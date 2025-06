glo™ HYPER proから数量限定カラー「オニキス・パープル」を6月23日に発売、「neo™（ネオ）」の夏にぴったりの爽やかな新フレーバー2銘柄も6月16日に登場

‐ 真夏の夜空をカラーモチーフとした「グロー・ハイパー・プロ・オニキス・パープル」を数量限定で発売‐「ネオ・ブリリアント・ワイルドベリー」と「ネオ・ブリリアント・マスカット」の2銘柄が新登場‐「Live Life in Color」キャンペーンの第五弾を実施中ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社(本社:東京都港区、代表:エマ・ディーン、以下「BATジャパン」)は、2025年前半に展開中のglo™ HYPERシリーズを対象としたブランドキャンペーンである「Live Life in Color」の第五弾を実施中です。本キャンペーンの一環として、6月23日(月)より、加熱式たばこデバイス「glo™ HYPER pro」から真夏の夜空をイメージした限定カラー「グロー・ハイパー・プロ・オニキス・パープル」を、全国の主要コンビニエンスストア※1、Amazon、公式 glo™ Yahoo!店、公式glo™ 楽天市場店※2にて数量限定で販売します。また、6月16日(月)より、「neo™(ネオ)」の強みであるフレーバー・メンソール製品のラインナップに、新フレーバー「ネオ・ブリリアント・ワイルドベリー・hyper用」と「ネオ・ブリリアント・マスカット・hyper用」の2銘柄が加わりました。人気の「neo™(ネオ)」のフレーバーの革新性をさらに際立たせ、シリーズのラインナップの魅力を高めることを目指します。BATジャパンは今後も20歳以上の喫煙者の方々に向けて、その多様なニーズにお応えする非燃焼式製品の選択肢を提供してまいります。従来の紙巻たばこから代替製品への切り替えを促し、公衆衛生の観点から「たばこハームリダクション」を推進することで、スモークレスな世界の構築を目指します。※1 一部店舗では取り扱いのない場合がございます。※2 リンクはこちら:公式 glo™ Yahoo!店( https://shopping.geocities.jp/glo/ 公式 glo™ 楽天市場店(https://www.rakuten.ne.jp/gold/glo-online/)真夏の夜空をモチーフとしたデバイス「グロー・ハイパー・プロ・オニキス・パープル」を数量限定発売「Live Life in Color」キャンペーンの第五弾として、加熱式たばこデバイス「glo™ HYPER pro」から限定カラー「グロー・ハイパー・プロ・オニキス・パープル」を、6月23日(月)から全国の主要コンビニエンスストア※1、Amazon、公式 glo™ Yahoo!店、公式glo™ 楽天市場店にて数量限定で販売します。「夜空の喜びが、夏のひとときを彩る。」というテーマのもと、真夏の夜空をイメージしたデザインが誕生しました。オニキス・パープルの魅惑的な色合いが、想像力を呼び覚ますとともに、ポジティブな感情と創造性を育みながら、毎日をエレガンスとエネルギー、そして無限の可能性で満たします。本デバイスには、販売中の「glo™ HYPER pro」シリーズ同様、充電状況やトラブルシューティングの表示、セッションの進行状況など、デバイスの状態をわかりやすく通知する「EASYVIEW™スクリーン」や、ダイアルを回すだけでお好みの加熱モードを簡単に選択できる「TASTE SELECT™ ダイアル」も搭載されています。「neo™」から新フレーバー登場!爽やかな「ワイルドベリー」と夏にぴったりな「マスカット」





「ネオ・ブリリアント・ワイルドベリー・hyper用」は、甘みのあるブルーベリーブレンドに、カプセルを潰すと甘酸っぱさが広がり、気分がすっきりと爽快になるベリーフレーバーをお楽しみいただけます。「ネオ・ブリリアント・マスカット・hyper用」は、みずみずしいシャインマスカットブレンドと、カプセルを潰した後は、爽やかなミント×グリーンアップルのフレーバーが広がります。5月に実施した「neo™(ネオ)」シリーズのパッケージデザインや名称の変更、味わいの刷新に続き、今回の新フレーバーの発売も、「neo™(ネオ)」のフレーバーラインナップにおける“新感覚の味わい”をさらに強化し、シリーズの魅力を一層高めることを目指します。加熱式たばこデバイス「glo™ HYPER pro」製品概要※1 充電環境、使用年月、外気温により充電時間が変動する場合があります。※2 自社テストに基づくフル充電した場合のセッション回数。使用状況により回数が変動する場合があります。※3 一部店舗では取り扱いのない場合がございます。※4 数量限定販売のため、商品は無くなり次第販売終了となりますglo™ HYPER用「neo™(ネオ)」シリーズ製品概要※1 一部店舗では取り扱いがない場合もございます。※2 公式オンラインストアはこちら:・glo™ & VELO オフィシャルオンラインショップ:https://www.shopglovelo.jp/・公式 glo™ Yahoo!店:https://shopping.geocities.jp/glo/・公式glo™ 楽天市場店:https://www.rakuten.ne.jp/gold/glo-online/※3 本製品中にフルーツの果実や果汁は含まれていません。※4 本製品に苺以外のベリー類の果実や果汁は含まれていません。加熱式たばこglo™についてglo™公式サイト: https://www.myglo.com/jp/ja/glo™公式Instagramアカウント(@glo_japan):https://www.instagram.com/glo.japan/BATジャパンについて所在地:〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F代表者:社長 エマ・ディーン(Emma Dean)公式サイト: https://www.batj.com/BAT(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。英国・ロンドンに本社を置き、48,000人以上の従業員を有しています。私たちは世界トップクラスの科学と研究開発、そして科学的エビデンスに基づいて変革を推進するための決意と進展をまとめた情報リソース「Omni™(オムニ)」のもと、最終的に紙巻たばこが過去のものとなるスモークレスな世界を築き、「A Better Tomorrow™(より良い明日)」を創造することを目指しています。スモークレス製品から生み出される売上高の割合を2035年までに50%に、その消費者数を2030年までに5,000万人に引き上げることを目標として掲げています。また、天然資源の使用を抑制し、葉たばこ農家の生活水準を向上させ、2050年までにバリューチェーン全体でネットゼロにするという気候目標の達成に向けて取り組んでいます。2024年には「気候変動」「水セキュリティ」「フォレスト」分野の情報開示で、企業の環境情報開示システムを運営する国際的な非営利団体CDPから最高評価のトリプルAとして選定され、環境への透明性と行動への強い意志を示しました。BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー(glo™)、ベロ(VELO)、ネオ(neo™)、ケント(KENT)、クール(KOOL)、ラッキー・ストライク(LUCKY STRIKE)です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。掲載方法についてのお願いBATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。加熱式たばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。