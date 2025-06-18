【6/18より】「ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(製品開発助成)」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
東京都の「ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(製品開発助成)」の公募が開始します！
申請エントリー期間:令和7年4月24日(木)～7月31日(木)まで
電子申請受付期間:令和7年6月16日(月)～8月8日(金)17時00分まで
ゼロエミッションに係る設備投資に対して、最大1500万円(助成率2/3)を助成します。
ナビットでは本助成金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
▼相談・申請サポートはこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
▼本助成金の詳細はこちら
https://joseikin-now.jp/?p=67313
☆お問合せはこちら
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com