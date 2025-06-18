マイリー・サイラスが、ヴァレンティノ 25/26年秋冬コレクションの最新ルックを着用

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ヴァレンティノ ジャパン 株式会社

マイリー・サイラス (CREDIT: Valentino/ Backgrid）

2025年3月、フランス パリのアラブ世界研究所にて発表した、クリエイティブ ディレクター アレッサンドロ・ミケーレによるヴァレンティノ（VALENTINO）25/26年秋冬コレクション ‘ル メタ テアトロ デ アンティミテ （LE META-THEÂTRE DES INTIMITES）’の最新ルックを身に纏ったマイリ―・サイラスが、パリの街中に登場。



ルックにはスワロフスキー(R)クリスタルが施された、エッフェル塔型のバッグチャームを付けた、ヴァレンティノ ガラヴァーニの’ヴェイン' バッグをコーディネートしました。




ヴァレンティノ ガラヴァーニ 'ヴェイン' バッグ　\ 561,000 (税込)


シェ ヴァレンティノ メタル x エナメル x クリスタル キーリング付きバッグチャーム　\ 96,800 (税込)


足元には、25/26年秋冬コレクションの新作のシューズ、'ドリップローズ (DRIP ROSE)'のサンダルを合わせ、ルックを完成させています。



ヴァレンティノ ガラヴァーニ 'ドリップローズ’ サンダル　\222,200(税込）



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