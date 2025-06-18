マイリー・サイラスが、ヴァレンティノ 25/26年秋冬コレクションの最新ルックを着用
ヴァレンティノ ジャパン 株式会社
マイリー・サイラス (CREDIT: Valentino/ Backgrid）
ヴァレンティノ ガラヴァーニ 'ヴェイン' バッグ \ 561,000 (税込)
シェ ヴァレンティノ メタル x エナメル x クリスタル キーリング付きバッグチャーム \ 96,800 (税込)
ヴァレンティノ ガラヴァーニ 'ドリップローズ’ サンダル \222,200(税込）
マイリー・サイラス (CREDIT: Valentino/ Backgrid）
2025年3月、フランス パリのアラブ世界研究所にて発表した、クリエイティブ ディレクター アレッサンドロ・ミケーレによるヴァレンティノ（VALENTINO）25/26年秋冬コレクション ‘ル メタ テアトロ デ アンティミテ （LE META-THEÂTRE DES INTIMITES）’の最新ルックを身に纏ったマイリ―・サイラスが、パリの街中に登場。
ルックにはスワロフスキー(R)クリスタルが施された、エッフェル塔型のバッグチャームを付けた、ヴァレンティノ ガラヴァーニの’ヴェイン' バッグをコーディネートしました。
ヴァレンティノ ガラヴァーニ 'ヴェイン' バッグ \ 561,000 (税込)
シェ ヴァレンティノ メタル x エナメル x クリスタル キーリング付きバッグチャーム \ 96,800 (税込)
足元には、25/26年秋冬コレクションの新作のシューズ、'ドリップローズ (DRIP ROSE)'のサンダルを合わせ、ルックを完成させています。
ヴァレンティノ ガラヴァーニ 'ドリップローズ’ サンダル \222,200(税込）
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