次世代エンターテインメント企業『NEXST』、ゲーム事業本格始動！第一弾は人気アイドル「虹のコンキスタドール」をIPに起用し、『でぃあすと！リズムステージ』ゲームをKaiaチェーンにてリリース決定!

NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.C

次世代エンターテインメントプラットフォームを展開するNEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.C、（本社：UAE、以下「NEXST」）は、株式会社ディアステージ（本社：東京都、以下「ディアステージ」）と協業し、初のゲームプロジェクト『でぃあすと！リズムステージ（英語表記：DeatSt! RHYTHM STAGE）』をKaiaチェーンにてリリースすることを決定いたしました。

新感覚ミニゲーム『でぃあすと！リズムステージ』とは

『でぃあすと！リズムステージ』は、ディアステージ所属のアーティストがVTuberとして登場・活動するプロジェクト『でぃあすと！』の世界観をベースに、育成要素とリズムゲームを融合した新感覚ミニゲームです。

プレイヤーは自分の推しキャラクターを育成しながら、リズムに合わせてタップ操作で人気楽曲をプレイし、世界中のプレイヤーとハイスコアを競い合います。キャラクター育成の戦略性と直感的なリズムゲームの中毒性が融合した、やり込み要素満載のゲーム体験をお楽しみいただけます。

さらに、ゲーム内ではWeb3技術を活用し、kaiaチェーンを通じてゲーム内限定NFTやゲーム内ポイントなどの報酬を獲得することが可能になる予定です。

虹のコンキスタドール（通称：虹コン）がキャラクターとして登場！

本ゲームの第一弾キャラクターとして、『虹のコンキスタドール』の的場華鈴(https://x.com/matoba_karin)さん、隈本茉莉奈(https://x.com/kumamoto_marina)さん、栗原舞優(https://x.com/kurihara_mayu)さんが登場します。彼女たちの人気楽曲をリズムゲームで楽しめるほか、次のフェーズでは、他の虹コンメンバーや『でぃあすと！』所属アーティストのキャラクターと楽曲が順次追加される予定です。

今後の展開について

『でぃあすと！リズムステージ』では、虹のコンキスタドールをはじめ、『でぃあすと！』に所属する多様なアーティストとの連携を強化してまいります。

特に、『でぃあすと！』全体の親善大使である根本凪(https://x.com/nemoto_nagi)さんとの取り組みをさらに深め、彼女の幅広い影響力を最大限に活かしたプロモーションを展開します。これにより、日本国内に留まらず、海外市場への展開も視野に入れた強力な発信を行ってまいります。

独創的なイベント企画やコラボレーション、SNSや各種メディアを通じた積極的な情報発信を通じて、ゲームの魅力を多角的に伝えてまいりますので、今後の最新情報にどうぞご期待ください。

『でぃあすと！リズムステージ』概要

ゲーム名称：でぃあすと！リズムステージ（DeatSt! RHYTHM STAGE）

ジャンル：キャラクター育成 × リズムゲーム

リリース日：2025年7月下旬～8月上旬（予定）

対応デバイス：スマートフォン（iOS、Android対応予定）

公式SNSチャンネル：

でぃあすと！リズムステージ【公式】（日本語）Xアカウント：https://x.com/dearst_game

DearSt! Rhythm Stage Official（英語）： Xアカウント：https://x.com/dearst_gameen

NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.Cについて

NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.Cは、Web3技術を活用した次世代のエンターテイメントプラットフォーム「NEXST」を開発・提供しています。ユーザーとアーティストが共に価値を創造し、享受できる未来のエンターテイメントエコシステムの構築を目指しています。

NEXST公式チャンネル

公式HP：https://www.nexst.io

公式Xアカウント：https://x.com/NEXST_AI

公式 Discordチャンネル： https://discord.gg/nexst

ミディアム：https://medium.com/@sns.nexst

(https://medium.com/@sns.nexst%E5%85%AC%E5%BC%8FInstagram)公式Instagram：https://www.instagram.com/nexst_official

株式会社ディアステージについて

株式会社ディアステージは、アイドル、シンガー、クリエイターなど、様々なジャンルのアーティスト・タレントのマネジメントと育成を行う芸能事務所です。世界に羽ばたけるようなアイドルやシンガーの育成を目指し、ジャパンポップカルチャーを牽引する新進気鋭のプロダクションとして、国内のみならず海外でも積極的に活動しています。



公式HP：https://dearstage.co.jp/

公式Xアカウント：https://x.com/DearStage

虹のコンキスタドール プロフィール

自分たちが思う「かわいい！」や「好き！」を追い求めるインドア系・正統派アイドルグループ。通称“虹コン”。自称アイドル界イチ夏曲の多さを誇るも、実は直射日光が苦手な室内派……でも本当はやればできる子。

虹コンなりのアツいライブでみんなの心を征服ちゅう！

公式HP：https://2zicon.tokyo/

公式インタグラム：https://www.instagram.com/2zicon/

公式You Tube：https://www.youtube.com/@2zicon

公式Xアカウント：https://x.com/2zicon

公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@2zicon_official

根本凪 プロフィール

2022年4月に「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」を卒業し、VTuberとしての活動を開始。バーチャルとリアルの両方の姿で次元を越えたシンガーとして活動しながら、グラビア・イラスト・衣装デザイン・作詞など多方面で活躍中。

2024年7月より清竜人25に、第103夫人・清凪として参加。

公式HP：https://nemotonagi.jp/

公式インタグラム：https://www.instagram.com/nemonagi/

公式You Tube：https://www.youtube.com/channel/UCxDX9DXSqoRxxB-NO5Hz6XQ

公式Xアカウント：https://x.com/nemoto_nagi

公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@nemotonagi