¡Ö»à¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥Þ¥ê¥¢¤¬ÃÂÀ¸¡¢½ÂÃ«·Ä°ìÏº¤¬Ä©¤àºÇ¿·¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼¨¤¹¼¡¤Ê¤ë²ÄÇ½À­

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Photo: Grégoire Alexandre
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Concept and Direction: Keiichiro Shibuya
Mechanical Design and Android Producer: Tadashi Shimaya
AI Programming and Concept Visual: Yuma Kishi
Android Programming: Shintaro Imai, Soyo Kandagawa, Taiki Niimi, Yuta Ogai
Face Production: Jun Migita
Visual Design & 3D Printing: PUNKT Inc.
Upper Body Mechanism Development: ASAI ENGINEERING Co., Ltd.
Electronics and System Development: Intelligent Machine Lab. Co. Ltd.
Eye Camera System: Sunataro Hosoi
Sound Advisors: ZAK, Yuki Suzuki, Takeo Watanabe
AI Programming Advisor: Takashi Ikegami
Technical Supervisor: Motoi Ishibashi
Technical Management: So Ozaki
Project Management: Natsumi Matsumoto
Produced by ATAK