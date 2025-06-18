「レディクル」を運営するフロンティア、国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2025」に今年もダイヤモンドスポンサーとして協賛

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングコミュニティ「Ready Crew（レディクル）」を運営する、フロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 政裕、以下 当社）は、グローバルVCのHeadline Asiaが運営する国内最大の次世代の起業家が集うスタートアップカンファレンス『IVS2025』に３年連続で協賛、今年はダイヤモンドスポンサーとして協賛いたします。

■IVS2025について

IVSは2007年に始まり、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する日本最大規模のスタートアップカンファレンス。

2025年は「Reshape Japan with Global Minds」を掲げ、ネットワーキング、ピッチコンテスト「IVS LAUNCHPAD」、300社が出展する「IVS Startup Market」、セッション、サイドイベントなどを通じて、世界の潮流を取り入れながら、日本の次なる姿を共創します。

【開催概要】

名称：IVS2025

メインイベント日程：2025年7月2日（水）～4日（金）

IVS Youth日程：2025年7月5日（土）

場所：京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都 他

主催：IVS KYOTO実行委員会 （Headline Japan / 京都府 / 京都市）

公式サイト：https://www.ivs.events/（チケット購入はこちら）

公式SNS：https://x.com/IVS_Official

■出展内容／登壇情報

IVS開催期間中、1F-D-2（DEEPTECHエリア）でブース出展をいたします。期間中は「レディクル」のコンシェルジュが常駐しております。売上拡大や発注に関するご相談などが可能です。

また、開催期間中、パネルディスカッションに弊社から常務取締役 田中翔理が登壇、サイドイベントも主催いたします。

※以下、登壇情報はリリース時点の情報であり、変更になる場合があります。最新情報はIVS公式サイトをご確認ください。

登壇セッション１.

トークテーマ：『「想像以上にヤバい？人口減少時代のDX」実現できなければ突然死！？』

日時：2025年7月3日(木) 14:00-14:40

登壇者：永田 純一郎様（株式会社FCE取締役）

重松 泰斗様（kickflowCEO）

田中 翔理（フロンティア株式会社 常務取締役CMO）

ステージ： UPDATE STAGE

主催：株式会社FCE

登壇セッション２.

トークテーマ：新規事業を連続して成功させるために必要なノウハウ

登壇者：入江 巨之 様（株式会社サムライパートナーズ 代表取締役CEO）

藤巻 滉平 様（株式会社cadre 代表取締役）

ファシリテーター：田中 翔理（フロンティア株式会社 常務取締役CMO）

日時： 2025年7月3日（木）17:00-17:40

ステージ： UPDATE STAGE

主催：フロンティア株式会社

登壇セッション３.

トークテーマ：BtoBマーケ最前線

登壇者：栗原 康太 様（株式会社才流 代表取締役社長）

岩野 圭佑 様（StockSun株式会社 代表取締役）

南野 充則 様（株式会社 GROWTH VERSE 代表取締役CTO）

ファシリテーター：田中 翔理（フロンティア株式会社 常務取締役CMO）

日時： 2025年7月4日（金）12:00-12:40

ステージ： UPDATE STAGE

主催：フロンティア株式会社

サイドイベント１.

タイトル：Ready Crew Innovation night 1「AI活用推進」

登壇者：南野 充則 様（株式会社 GROWTH VERSE 代表取締役CTO）

南里 勇気 様（株式会社Algomatic 取締役兼執行役員 横断CTO）

外木 直樹 様（株式会社ABEJA 取締役CSO）

篠塚 史弥 様（株式会社LayerX AI・LLM時業務エンジニア）

田中 翔理（フロンティア株式会社 常務取締役CMO）

日時： 2025年7月2日（水）18:30～21:00

会場：Fab Cafe Kyoto（京都市下京区）

形式：ショートトーク+ネットワーキング（軽食あり）

定員：40名程度

参加費：\4,000（軽食付き）

主催：フロンティア株式会社

サイドイベント２.

タイトル：Ready Crew Innovation night 2「2025年の新規事業を語る｜リアル×実践知の共有会」

登壇者：海野 慧 様（Sustainable Food Asia 株式会社 代表取締役／CarpeDiem株式会社 代表取締役）

土井 健 様（ohpner株式会社 代表取締役）

ファシリテーター：藤沢さしみ（ビジネスプロデューサー）

日時：2025年7月3日（木）18:30～21:00（予定）

会場：Fab Cafe Kyoto（京都市下京区）

形式：パネルディスカッション＋ネットワーキング（軽食あり）

定員：40名程度

参加費：\4,000（軽食付き）

主催：フロンティア株式会社

Ready Crew（レディクル）とは

レディクルは、上場企業2,800社の利用実績がある企業と企業をつなぐビジネスマッチングエージェントです。高い傾聴力・提案力を併せ持つコンシェルジュが、システム、プロモーション他、企業のあらゆる発注業務に関わる悩みをヒアリングいたします。伺った内容を元に、レディクル独自のシステムで幅広いネットワークの中から最適な企業をご紹介いたします。受注先のパートナー企業様からのみ費用を頂いており、発注元の企業様からは一切費用を頂いておりません。

レディクルご活用事例：https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階・15階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

LinkedIn ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

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