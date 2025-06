アルペンアウトドアーズ　プレミアムクーラーボックスYETI®の取り扱いを開始6月27日（金）より店舗、公式オンラインストアにて販売開始

スポーツ・アウトドア用品を販売する株式会社アルペン(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:水野 敦之)は、2006年にアメリカで誕生した、プレミアムクーラーボックスとそのアクセサリーを展開するYETI® JAPAN(イエティ・ジャパン)との取引を開始します。ブランドが掲げるコンセプトである"Built for the Wild™ ”の哲学を共有するYETI®コミュニティの一員となります。これに際して、2025年6月27日より今シーズンの新作「FIREFLY YELLOW COLLECTION」をAlpen Outdoors 全店舗とアルペングループオンラインストアにて順次販売を開始いたします。(※Drinkware は、2025年7月4日より順次販売開始予定)“蛍の光”から着想を得た、鮮やかなネオンイエローが目を惹くコレクションは、ハードクーラーボックス、タンブラー・ボトルなどのドリンクウェアのコレクションの他に、タフに使えるバケツやツールボックス等、日本で初の展開となる製品もラインナップされております。この夏日本に本格上陸を果たすYETI®の掲げる”Built for the Wild™ ”の精神を新作コレクションとともに、皆さまにお届けできることを大変うれしく思っております。■FIREFLY YELLOW COLLECTION-HARD CoolersROADIE® 24 2.0容量 :350ml缶の場合は33本、または氷のみ11.8kg価格 :\51,150-URL : https://store.alpen-group.jp/disp/CSfLandingPage.jsp?pageType=gd&alpHinban=7632360135 _______________________________________________新しいRoadie® 24ハードクーラーは、前モデルより10%軽量で、収納容量は20%アップ、保冷性能は30%にアップデート。このモデルは、ワインのボトルを縦に収納でき、車の後部座席にぴったりと収まるサイズ感で国内外で人気のモデルです。TUNDRA® 45容量 : 350ml缶の場合は54本、または氷のみ16.8kg価格 :\61,380-URL :https://store.alpen-group.jp/disp/CSfLandingPage.jsp?pageType=gd&alpHinban=7632360125_______________________________________________汎用性と耐久性を兼ね備えた週末の冒険の友。オフロード車への持ち込みにぴったりです。■FIREFLY YELLOW COLLECTION-Drinkware容量 :20oz(591ml)価格 :\6,270 -URL :https://store.alpen-group.jp/disp/CSfLandingPage.jsp?pageType=gd&alpHinban=7612360375_______________________________________________飲み口はマグスライダー(マグネット)のため取り外しも簡単で洗浄しやすくきれいに保ちます。18/8ステンレス2重真空断熱で耐久性と保温保冷に優れます。容量 :18oz(532ml)価格 :\5,390 -URL :https://store.alpen-group.jp/disp/CSfLandingPage.jsp?pageType=gd&alpHinban=7631360195_______________________________________________小さな注ぎ口からドリンクを直接飲むことが可能です。キャップ全体を外して、広い飲み口にしても使用できます。チャグキャップは漏れ防止機能が付いています。※熱いドリンクを注いで使用する場合は別売りの専用キャップの使用を推奨■取り扱い店舗・Alpen Outdoors 20店舗(※HARD Coolers「ROADIE® 24 2.0」、「TUNDRA® 45」はAlpen Outdoors Flagship store 柏店、アルペングループオンラインストアのみのお取り扱い)・アルペングループオンラインストア株式会社アルペンについて創業:1972年7月資本金:151億円業績:売上高2,529億円、経常利益53億円(2024年6月期)事業内容:・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営本件に関するお問合わせ先ウェブサイト: https://store.alpen-group.jp/corporate/