無限に遊べる脱出ローグライト『ENDLESS(TM) Dungeon（エンドレスダンジョン）』新価格・税込1,990円で発売！

株式会社セガは、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)用ソフト『ENDLESS(TM) Dungeon(エンドレスダンジョン)』デジタル版について、本編とダウンロードコンテンツがセットになった「Last Wish Edition」を、『ENDLESS(TM) Dungeon Definitive Edition』に名称変更、税込1,990円に価格を改定し、本日2025年6月18日(水)より新たに発売することをお知らせします。

■『ENDLESS(TM) Dungeon Definitive Edition』概要

【収録内容】

・ゲーム本編

・デジタル版オリジナルサウンドトラック(歌:Lera Lynn、作曲:Arnaud Roy、形式:.mp3)

・'Die-Hard Elite'スキンパック(3つのヒーロースキン)

・「レクレス・スクワッド」デジタル版アートブック

『ENDLESS(TM) Dungeon Definitive Edition』はデジタル版のみの販売です。また、すでに『ENDLESS(TM) Dungeon』通常版、「Last Wish Edition」をご購入済の方は、「Definitive Edition」の権利が付与され、プレイデータはそのまま利用可能です。

※「Definitive Edition」の発売に伴い、『ENDLESS(TM) Dungeon』通常版はオンラインストア上から削除されますが、すでにお持ちの方のセーブデータへの影響はございません。

※PlayStation(R)ストアで『ENDLESS(TM) Dungeon』通常版をご購入の方は、税込100円で「Definitive Edition」へのアップグレードが可能です。

■『ENDLESS(TM) Dungeon』とは?

『ENDLESS(TM) Dungeon』は、見下ろし型のツインスティックシューターに、タワーディフェンスの要素を取り入れたローグライト・タクティカルアクションゲームです。

難破した宇宙船から命からがらたどり着いたのは、放棄された宇宙ステーション。そこで待ち受けていたのは姿を変え続ける“エンドレス”なダンジョンと、襲い来るモンスターたち!

プレイヤーはひとりで、または友達との協力プレイで、好みのヒーローから最大3人のチームを編成し、脱出の鍵を握る貴重な「クリスタルボット」を守りながら、ダンジョンの“コア”を目指します。

入るたびに姿を変えるダンジョンの攻略難易度は高めですが、攻略中にはさまざまな“資源”が手に入り、タレットを作ったり武器の強化が可能なほか、ヒーローのスキルを強化することもできます。ただ、資源には限りがあるため、どのように使って攻略を進めていくかも、ユーザーの腕の見せ所です。

また、ヒーローたちが死に戻るロビーでは、ゲームの進行状況によって新たな仲間が加わったり、点在するさまざまな施設でロビーやヒーロー、銃のアップグレードなどを行うことができます。さらに、探索を進めると手に入る鍵を使用すると、新たなダンジョンをアンロックすることが可能です。

ダンジョンをくまなく探索し、“何度でも蘇生する”という奇妙な現象の真相を理解するうちに、『ENDLESS(TM) Dungeon』の奥深さ、面白さを実感することができます。

【製品概要】

商品名:ENDLESS(TM) Dungeon Definitive Edition

対応機種:

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※デジタル版の販売のみ

発売日:発売中(2025年6月18日(水)発売)

希望小売価格:1,809円(税込1,990円)

ジャンル:無限に遊べる脱出ローグライト

プレイ人数:1~3人

発売・販売:株式会社セガ

CERO表記:B区分(12歳以上)

