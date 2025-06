スペイン発フットウェアブランド「GENUINS」が日本での本格展開を記念し、「代官山 蔦屋書店」にPOP UPをオープン！

ボードライダーズジャパン合同会社「GENUINS」POP UPイベント

スペイン発のエシカルなフットウェアブランド「GENUINS(ジェニュインズ)」では、2025年春夏シーズンからの日本での本格展開スタートを記念し、「代官山 蔦屋書店」にてメンズ・レディースのサンダルを販売するPOP UPイベントを、6月11日(水)~6月30日(月)の期間で開催します。場所は「代官山 蔦屋書店」1号館1階です。

POP UPイベントでは、天然コルクと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが快適な歩行をサポートするサンダルや、全面EVAで超軽量な水陸両用のサンダルなど、「GENUINS」の人気アイテムをラインナップし、販売します。

「GENUINS」は、100%スぺインの材料とサプライヤーを使用し、再生素材や再利用可能な天然のコルクやゴムなどの自然環境に配慮した素材を積極的に取り入れて、スペイン・エルチェの自社工場で生産しています。また、安全で健康的な労働環境づくり、ソーラーパネルを活用した省電力、アマゾン熱帯雨林の保全活動など、製品を取り巻く様々なサステナブルな取り組みを実践しています。

「GENUINS」POP UPイベント 概要

開催期間:2025年6月11日(水)~6月30日(月) 9:00~22:00

*開催時間は代官山 蔦屋書店の営業時間に準じます

場所:代官山 蔦屋書店 1号館1階

東京都渋谷区猿楽町17-5 TEL. 03-3770-2525

蔦屋書店 公式サイト:https://store.tsite.jp/

「GENUINS」POP UPイベント 展開アイテムラインナップ

【メンズ】 HAWAII(ハワイ), ROSAS(ロサス)

【レディース】 GALIA(ガリア) , KAITE(カイト), CRISTI(クリスティ), TIKA(ティカ)

【ユニセックス】 MALLORCA(マヨルカ)

展開アイテム詳細

HAWAII (左:Oiled Leather Black、右:Oiled Leather Habana)GALIA (Leather Dress White)

【Men's】

HAWAII(ハワイ) 価格:\13,200(税込)

サイズ: 26~29cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 本革 / [アウトソール] EVA

カラー: Oiled Leather Habana(オイルド レザー ハバナ), Oiled Leather Black(オイルド レザー ブラック)

アッパーにオイルドレザー素材を採用した新モデル。アッパーにはLWGゴールド認定の高品質なレザーを使用し、調節可能なバックルストラップを備えています。人体構造に基づいて設計されたフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。凹凸感のある軽量なEVA素材のラギッドソールがグリップ力と共にトレンド感もプラスしています。

HAWAII (Oiled Leather Habana)HAWAII (Oiled Leather Black)

HAWAII(ハワイ) 価格:\13,200(税込)

サイズ:26~29cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 合成皮革 / [アウトソール] EVA

カラー: Alpaca Black(アルパカ ブラック)

アウトソールは軽量なEVA、アッパーとフットベッドには動物由来の素材不使用で、環境に配慮したサステナブルな背景を持つPETA認証の合成皮革を採用。 2箇所のバックルによりフィット感を調整可能です。人体構造に基づいて設計されたフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。

HAWAII (Alpaca Black)

ROSAS(ロサス) 価格:\11,000(税込)

サイズ: 26~29cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 合成皮革 / [アウトソール] EVA

カラー: Nenge Camel(ネンゲ キャメル), Alpaca Black(アルパカ ブラック)

動物由来の素材不使用で、環境に配慮したサステナブルな背景を持つPETA認証ヴィーガン素材のトゥポストサンダル。軽量EVAアウトソールを採用し、調節可能なバックルで甲にしっかりフィットします。天然コルクと人体構造に基づいて設計されたフォームフットベッドが快適性を提供し、足をサポートして疲労を和らげます。

ROSAS (Nenge Camel)ROSAS (Alpaca Black)

【Women's】

GALIA(ガリア) 価格:\15,400(税込)

サイズ: 23~25cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 本革 / [アウトソール] EVA

カラー: Leather Dress Camel(レザー ドレス キャメル), Leather Dress White(レザー ドレス ホワイト)

ソールの縁にあしらったステッチ、アンティークゴールドの6角形のバックルをアクセントにしたデザインのレザーサンダルの新モデル。アッパーとソールのパイピングにはLWGゴールド認定の高品質なレザーを使用し、調節可能なバックルストラップを備えています。人体構造に基づいて設計されたフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、足の疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。アウトソールはEVAで軽い履き心地です。

GALIA (Leather Dress Camel)GALIA (Leather Dress White)

GALIA(ガリア) 価格:\15,400(税込)

サイズ: 23~25cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 合成皮革 / [アウトソール] EVA

カラー: Vegan Iris Silver(ヴィーガン アイリス シルバー), Vegan Blacksilver(ヴィーガン ブラックシルバー)

シワ加工を施したシャイニーなカラーの合成皮革のアッパーに、凹凸感のあるブラックの軽量EVAアウトソールを組み合わせた新モデル。2箇所のバックルでフィット感を調整可能。天然コルクと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、疲労を和らげて快適な歩行をサポートします動物由来の素材不使用で、環境に配慮したサステナブルな背景を持つPETA認証のヴィーガンフットウェアです。

GALIA (Vegan Iris Silver)GALIA (Vegan Blacksilver)

KAITE(カイト) 価格:\13,200(税込)

サイズ: 23~25cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 合成皮革 / [アウトソール] EVA

カラー: Vegan Platinum(ヴィーガン プラチナム), Vegan Black(ヴィーガン ブラック)

シワ加工を施したシャイニーなカラーの合成皮革のアッパーに、洗練されたスクエアトゥと幾何学的バックルが印象的なデザインのモダンなサンダルの新作。足の甲のストラップは調節でき、快適性を追求したGENUINS定番のフットベッドが日常に上質な履き心地をプラスします。動物由来の素材不使用で、環境に配慮したサステナブルな背景を持つPETA認証のヴィーガンフットウェア。

KAITE (Vegan Platinum)KAITE (Vegan Black)

CRISTI(クリスティ) 価格:\15,400(税込)

サイズ:23~25cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 合成皮革 / [アウトソール] EVA

カラー: Napa Vegan Sand(ナパ ヴィーガン サンド), Napa Vegan Black(ナパ ヴィーガン ブラック)

スムースレザー風のサンドカラー、クロコダイル風の型押しを施したブラックの2色をラインナップする高さ約3.5cmのプラットフォームサンダル。動物由来の素材不使用で、環境に配慮したサステナブルな背景を持つPETA認証のヴィーガンフットウェア。厚底でありながら軽く、天然コルクと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが快適性を高めています。 3箇所のバックルでフィット感を調整可能。

CRISTI (Napa Vegan Sand)CRISTI (Napa Vegan Black)

TIKA(ティカ) 価格:\13,200(税込)

サイズ:23~25cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 合成皮革 / [アウトソール] EVA

カラー: Vegan Salmon(ヴィーガン サーモン), Vegan Black(ヴィーガン ブラック)

淡いサーモンピンクとブラックの2色を展開する高さ約3.5cmのプラットフォームサンダル。動物由来の素材不使用で、環境に配慮したサステナブルな背景を持つPETA認証ヴィーガンフットウェア。厚底でありながら軽量で、天然コルクと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが快適性を高めています。 2箇所のバックルでフィット感を調整可能。

TIKA (Vegan Salmon)TIKA (Vegan Black)

TORONTO(トロント) \11,000(税込)

サイズ:23~25cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 合成皮革 / [アウトソール] EVA

カラー: Vegan Nautic Sand(ヴィーガン ノーティック サンド), Vegan Nautic Salmon(ヴィーガン ノーティック サーモン),Vegan Nautic Marine(ヴィーガン ノーティック マリン)

ツヤのあるエナメル加工のストライプがポイントのスライドサンダル。アッパーに合成皮革を採用したPETA認証ヴィーガンフットウェアで、バックルでフィット感を調整可能。解剖学に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。

TORONTO (Vegan Nautic Sand)TORONTO (Vegan Nautic Salmon)TORONTO (Vegan Nautic Marine)MALLORCA (H2O Black)MALLORCA (H2O White)

【UNISEX】

MALLORCA(マヨルカ) 価格:\6,380(税込)

サイズ:23~29cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] EVA / [アウトソール] EVA

重量:約130g(28cm / 片足)

カラー: H2O Navy(エイチツーオー ネイビー), H2O Black(エイチツーオー ブラック), H2O White(エイチツーオー ホワイト)

土踏まずのアーチが高くなり、さらに快適な履き心地にアップデートした水陸両用のウォーターサンダル。非常に軽く、持ち運びやすい全面EVA素材で、耐水性に優れた一体型のためビーチやプール、シャワー、ボートなどあらゆる水辺のシーンで活躍します。軽量かつ柔らかい素材が長時間の使用でも快適さをキープ。2本の調整可能なストラップが足にしっかりフィットし、クッション性のあるフットベッドが足裏をやさしくサポートします。

MALLORCA (H2O Navy)MALLORCA (H2O Black)MALLORCA (H2O White)

【「GENUINS」について】

「GENUINS」は、1940年にスペインの靴産業の発祥の地であるエルチェで創業し、4世代にわたってシューズを製造しているファクトリーが、2014年に新たに創設したフットウェアブランドです。

4世代目で共同創設者兼CEOを務めるホセ キラントとアスン キラントが、デザインとトレンドにさらなるひねりを加え、BIOとして知られるアナトミカルソールを備えたコルクサンダルに特化することを決意して誕生しました。クラフトマンシップが光る職人の伝統的な技術に、革新的なデザインが融合した製品には、スペインの太陽のような情熱が込められています。

【「GENUINS」の環境に配慮した取り組み 】

GENUINSでは、 100%スぺインの材料とサプライヤーを使用し、再生素材や再利用可能な天然素材など自然環境を配慮した素材を積極的に取り入れて、スペイン・エルチェの自社工場で生産しています。

GENUINSが使用する材料の80%は動物由来の素材不使用です。使用しているヴィーガン素材は、動物由来の素材や成分を一切使用していない証としてアメリカの動物愛護団体「People for the Ethical Treatment of Animals」によるPETA認証を取得しています。また、管理されたスペインのデヘサ(牧草地)のコルク樫から抽出されたコルクと、自然な方法で作られたゴムは100%天然素材で、廃棄物を出さないよう全てリサイクルして再利用しています。

ソーラーパネルを活用した省電力により、「GENUINS」の製造に使用されるエネルギーの68%が再生可能となりました。さらに、安全で健康的な労働環境づくりや、 NGOの「Oxizonia」と協力して実施しているアマゾン熱帯雨林の保全活動など、製品を取り巻く様々な環境に配慮した取り組みを実践しています。

【 本件に関するお問い合わせ先 】

ボードライダーズジャパン TEL:0120-32-9190 https://boardriders.co.jp/pages/genuins

公式Instagramアカウント @genuins_japan https://www.instagram.com/genuins_japan