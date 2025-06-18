入れて振るだけの簡単ボトル洗浄！クルミと重曹の2つの力で、ステンレスボトルの汚れをスッキリ落とす「クルミと重曹の力でボトル洗浄」が新発売。
アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又 幹夫）は、「クルミと重曹の力でボトル洗浄」を発売いたしました。
入れてふるだけで簡単ボトルを簡単洗浄！天然クルミ殻成分で汚れを落としてニオイも消臭。
【商品説明】
クルミと重曹の力でボトル洗浄(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001031/)
価格：770円（税込）
・入れてふるだけで簡単洗浄！
・天然クルミ殻成分で汚れを落として、ニオイも消臭します。
・これ1本で500mL容器洗浄の場合(約)40回分使用できます。
・水筒洗いだけでなく、調理器具の油汚れ落としにも。
・パウダータイプ。
※全ての臭いを消臭するわけではありません。
【商品概要】
■正味量：160g
■成分：研磨材(15％ クルミ殻)、アルカリ剤（炭酸水素ナトリウム）
■液性：弱アルカリ性
■用途：ステンレスボトル、プラスチックボトル、ガラス瓶、ステンレス製調理器具
■適さないもの：貴金属、ステンレス以外の金属、メッキ、塗装面、表面コーティング部、高級食器、漆器
■使用量目安：500mL程度の水筒に(約)4g
■原産国：日本
■JANコード：4989409103658
【会社概要】
アイメディア株式会社
アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。
会社名：アイメディア株式会社
所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F
公式ホームページ：https://www.aimedia.co.jp/
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【本件に関するお問い合わせ】
アイメディア株式会社 商品部 澤田
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