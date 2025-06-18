入れて振るだけの簡単ボトル洗浄！クルミと重曹の2つの力で、ステンレスボトルの汚れをスッキリ落とす「クルミと重曹の力でボトル洗浄」が新発売。

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アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又 幹夫）は、「クルミと重曹の力でボトル洗浄」を発売いたしました。



入れてふるだけで簡単ボトルを簡単洗浄！天然クルミ殻成分で汚れを落としてニオイも消臭。












【商品説明】

クルミと重曹の力でボトル洗浄(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001031/)


価格：770円（税込）



・入れてふるだけで簡単洗浄！


・天然クルミ殻成分で汚れを落として、ニオイも消臭します。


・これ1本で500mL容器洗浄の場合(約)40回分使用できます。


・水筒洗いだけでなく、調理器具の油汚れ落としにも。


・パウダータイプ。


　※全ての臭いを消臭するわけではありません。



【商品概要】

■正味量：160g


■成分：研磨材(15％ クルミ殻)、アルカリ剤（炭酸水素ナトリウム）


■液性：弱アルカリ性


■用途：ステンレスボトル、プラスチックボトル、ガラス瓶、ステンレス製調理器具


■適さないもの：貴金属、ステンレス以外の金属、メッキ、塗装面、表面コーティング部、高級食器、漆器


■使用量目安：500mL程度の水筒に(約)4g


■原産国：日本


■JANコード：4989409103658




【会社概要】

アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。







会社名：アイメディア株式会社


所在地：広島県広島市東区若草町12番1号　アクティブインターシティ広島9F


公式ホームページ：https://www.aimedia.co.jp/



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【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社　商品部　澤田


Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp