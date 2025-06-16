【動画】日菜が出演するムービーを公開
テレビ埼玉「極楽山本・ロンブー亮のARIGATEENA TV」のマシェバラリコメンドコーナーにて、2025年6月15（日）にオンエアされた動画をマシェバラ公式YouTubeチャンネルに公開致しました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XOj-OffCxYE ]
出演者
「ベストオブウェディング EXPO 2025 大阪・関西万博ステージショーモデルオーディション」にて、トライアルブロックで1位を獲得した日菜さんが出演しております。
公式X：https://x.com/wayawaya27
ベストオブウェディング EXPO 2025 大阪・関西万博ステージショーモデルオーディション イベント内容
https://www.mache.tv/event/bestwedexpo/detail/
マシェバラリコメンドコーナーとは
テレビ埼玉「極楽山本・ロンブー亮のARIGATEENA TV」のコーナーのひとつ。
ネット配信サービス「マシェバラ」に出演するタレントのPRなどを放送する。
マシェバラについて https://www.mache.tv/
テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。
配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。
【価格】基本無料
※一部、有料のギフトや有料の配信があります
【アプリ】
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
【配信方法】
https://www.mache.tv/landing/wanted/
【公式サイト／SNS】
・サイト：https://www.mache.tv/
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/MacheVariety
・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/