ÇÐÍ¥¡¦µÜÂôÉ¹µû¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡½é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢³¨ËÜËÝÌõ¡¢²ÈÂ²¤È¤Î²ñÏÃ¨¡¨¡¡È¤³¤È¤Ð¡É¤È¡È¹¬¤»¡É¤Î¤«¤¿¤Á¤È¤Ï¡©¡¡J-WAVE¡ØTALK TO NEIGHBORS¡Ù6·î23Æü¡Ê·î¡Ë～26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ª¥ó¥¨¥¢
µÜÂôÉ¹µû
¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE(81.3FM)¤ÇËè½µ·îÍË～ÌÚÍË13»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎÈÖÁÈ¡ØTALK TO NEIGHBORS¡Ù¡Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¥¯¥ê¥¹ÃÒ»Ò¡Ë¡£6·î23Æü½µ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦µÜÂôÉ¹µû¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ØTALK TO NEIGHBORS¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹ÃÒ»Ò¤¬¡Èº£¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡¦À¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¿Í¡É¤ò¾·¤¡¢30Ê¬´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£J-WAVE¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¹ÃÒ»Ò¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤è¤êÇ»Ì©¤Ê¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
µÜÂôÉ¹µû¡¢¥¯¥ê¥¹ÃÒ»Ò
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÎÂ©»Ò¡¦°ÕÃÎÌò¤Ç½Ð±éÃæ¤ÎµÜÂô¤µ¤ó¡£ËÜºî¤¬½é¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹¾¸Í»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ë¸½Âå¤È¤Î¶¦ÌÄ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»þÂåÇØ·Ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤ª¶Á¤¯¡ÖÊÆÉÔÂ¤ÈÈ÷Ãß¡×¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¡¢º£¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë´¶³Ð¤È¤Ï¡© ¤½¤·¤Æ¡¢Éã¡¦°Õ¼¡¤ò±é¤¸¤ëÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤È¤Î¡È¿Æ»ÒºÆ¶¦±é¡É¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤È¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢µÜÂô¤µ¤ó¤¬½é¤á¤ÆËÝÌõ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³¨ËÜ¡Ø¤Û¤·¤¬¤ê¤ä¤Î¥¯¥¸¥é¡Ù¡Ê¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º´©¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤â¡£±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎÎ¾Êý¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½Çº¤ó¤ÀËÝÌõ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä¡¢¡ÖÄ¾Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£³¨ËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¡Ö¹¬¤»¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëµÜÂô¤µ¤ó¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜÂôÉ¹µû¡¢¥¯¥ê¥¹ÃÒ»Ò
¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Æü¡¹¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Î¿ÊÏ©¤ÎÇº¤ß¤ä¡¢ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÁª¤ó¤À·Ð°Þ¤Þ¤Ç¡¢µÜÂô¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¸åÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡È¿·¤·¤¤É½¸½¡É¤Ø¤Î¶½Ì£¤â¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤â¸ÂÄêÇÛ¿®Ãæ¡£º£²ó¤Ï¡¢µÜÂô¤µ¤ó¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ËÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤Î¥Æー¥Þ¤ËÁª¤Ö¤Û¤ÉÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÅìµþ¤ÎÀî¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØTALK TO NEIGHBORS¡Ù¤Ï·îÍË¤«¤éÌÚÍËÊüÁ÷¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡£µÜÂô¤µ¤ó¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¡Èº£¡É¤¬¸ì¤é¤ì¤ëÊüÁ÷¤ò¤É¤¦¤¾¤ªÄ°¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤Ïradiko¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢radiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤Ç¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï¸å¤«¤é°ì½µ´ÖÄ°¼è²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§radiko¤ÇÄ°¤¯
6·î23Æü¡Ê·î¡Ë¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250623130000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250623130000)
6·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250624130000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250624130000)
6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250625130000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250625130000)
6·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250626130000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250626130000)
¢§ÈÖÁÈ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/3f6ddcd0-befd-444f-9c03-73588c73bf8a/
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
ÊüÁ÷¶É¡§J-WAVE(81.3FM)
ÈÖÁÈÌ¾¡§TALK TO NEIGHBORS
ÊüÁ÷Æü»þ¡§6·î23Æü¡Ê·î¡Ë～26Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～13:30
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¥¯¥ê¥¹ÃÒ»Ò
¥²¥¹¥È¡§µÜÂôÉ¹µû
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://www.j-wave.co.jp/original/talktoneighbors/
ÈÖÁÈX(µìtwitter)¡§https://twitter.com/ttn813
ÈÖÁÈInstagram¡§https://www.instagram.com/ttn813_/
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ttn813