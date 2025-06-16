来場約15,000人・後援153団体 グループ会社「Meta Earth Heroes」設立記念発表を大阪・関西万博EXPOホールにて開催

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2025年5月28日、大阪・関西万博のEXPOホールにて、グループ会社である株式会社Meta Earth Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、共同代表取締役：松石和俊・木村麻子、以下「Meta Earth Heroes」）の設立記念発表セッションを開催いたしました。本イベントには延べ約15,000人が来場し、153の団体の後援を受けて実施されました。

■「Meta Earth Heroes」設立の背景と理念

Meta Earth Heroesは、社会課題解決と持続可能な未来社会の実現をミッションに掲げ、AI・メタバースといった先端テクノロジーを活用した共創型プラットフォームの構築を推進します。

防災、教育、福祉、環境といった分野において、大学・研究機関・企業との産官学連携を深化させ、テクノロジーによる実践的な社会変革を国内外で展開してまいります。

また、防災先進国である日本が持つ知見と技術を基盤に、災害対応・レジリエンス強化の国際展開にも貢献していく方針です。

■宇宙技術 × 防災：国際貢献と地域社会の未来

近年の宇宙技術の進展により、人工衛星が生活に与える影響は拡大しています。特に日本では、災害大国という特性から、防災分野での宇宙サービス活用が注目されています。GPSやガリレオ、ベイドゥなどの測位システムにより、災害時の位置情報が把握でき、避難や救援に貢献できます。

GPS誤差を約10メートルから6センチに縮める専用サービスの導入により、自動運転や無人農業機械などの応用も進展。こうした技術は、被害状況や地盤変動の把握にも役立ち、迅速な対応を可能にします。

今後は、これらの技術を活かし、アジア諸国への防災支援にも貢献が期待されます。

■教育から始まる社会実装：「Hero Egg」の挑戦

会場では、当社が展開する次世代教育拠点「Hero Egg」の取り組みも紹介されました。

この施設では、子どもから大人までがAI・メタバース・Web3を学び、未来を創る“ヒーロー人材”の育成に取り組んでいます。

企業・自治体・大学と連携し、社会実装力を備えたDX人材を日本全国から育てる仕組みを構築中です。

■来賓による登壇・発言（順不同）

三上 建治 氏（内閣府 準天頂衛星システム戦略室長 参事官）

伊藤 伸 氏（デジタル庁 顧問・参与）

豊田 啓介 氏（東京大学 工学系研究科 建築学専攻 特任教授）

■Meta Earth Heroes 組織構成

代表取締役：木村 麻子

代表取締役：松石 和俊

取締役：馬渕 邦美

取締役：青木 大海

執行役員：八木橋 比佐樹

執行役員：廣畑 賢一

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「AI/メタバースアワード」および「防災万博」を主催。2日間で延べ15,000人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めている。

・設立：2021年12月03日

・代表取締役：松石和俊

・大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース：大阪府大阪市北区

太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

・オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.io]

・X（旧Twitter）アカウント：［https://x.com/metaheroes_100］

・公式LINEアカウント：[https://lin.ee/K9vdyLx]