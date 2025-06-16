¤¦¤ÞÌ£¤È¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Î¶Ë¤ß¡ª0.8£í£í¸ü¤Î¥·¥ë¥ー¥¹¥é¥¤¥¹¿·ÅÐ¾ì¡ª¡ª´ñÀ×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ßー¥È¡Ö4£Ø¥Ýー¥¯¡×
³ô¼°²ñ¼ÒSL Creations¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è±©ÅÄ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£·ò¡Ë¤Ï¡¢»ô°é´Ä¶¤ä»ôÎÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î»ô°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¼£ÎÅÍÑ²½³ØÌôÉÊ¤ä¹³À¸Êª¼Á¤ò°ìÀ¸³¶»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë°é¤Æ¤¿¡Ö4£Ø¥Ýー¥¯¡×¤Ë¡¢ÎäÅà¤À¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿0.8£í£í¸ü¤Î¥·¥ë¥ー¥¹¥é¥¤¥¹¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£´£Ø¥Ýー¥¯¤Ï¡¢¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î°Ù¤Ë¼õÃíÈî°é¤·¡¢¤ªÆù¤Ë²Ã¹©¤·¤Æ¤´¼«Âð¤Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÄê´ü¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
4X¥Ýー¥¯¡¡¥·¥ë¥ー¥¹¥é¥¤¥¹
¢£4X¥Ýー¥¯¤¬ÌÜ»Ø¤¹SWGs¡ÊSustainable Well-being Goals¡Ë
°¦É²¸©¤Ë¤¢¤ë»³¤¢¤¤¤ÎÇÀ¾ì¤Ç°¦¾ð¤ò¤â¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë4X¥Ýー¥¯¤Ï¡¢SPFÆÚ¤è¤ê¤â¹¹¤Ë¸·³Ê¤Ê´ÉÍý¤Î¤â¤È¡¢ÅêÌô¤òÈò¤±¤¿»ô°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾®¤µ¤Ê¼ÀÉÂ¤âÆÚ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¿¼è¤ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Å°Äì¤·¤¿ËÉ±ÖÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬¤Ë°é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á´¹µ¤¤ò´Þ¤àºÙ¤ä¤«¤Ê²¹ÅÙ´ÉÍý¤ä¡¢Í¾Ê¬¤Ê»é¤¬ÉÕ¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¥«¥í¥êーÀß·×¤µ¤ì¤¿»ôÎÁ¡¢ÆÚËÜÍè¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é£±Æ¬£±Æ¬¤ï¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÚÆùÆÃÍ¤Î¤¯¤µ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¤áºÙ¤«¤¤½À¤é¤«¤ÊÆù¼Á¤Ç¡¢»é¤Î¼Á¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
4X¥Ýー¥¯
¡ã2023Ç¯11·î20Æü¡¡¥Ë¥åー¥º¥¦¥£ー¥¯ÆüËÜÈÇÊÔ½¸ÉôSDGs¼¼ ¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¡ä
https://www.newsweekjapan.jp/stories/sdgs/2023/11/sl-creations-4x.php
¡ã2023Ç¯12·î5Æü¡¡PRTIMES STORY¡ä
https://prtimes.jp/story/detail/pb37Rkinelb
¢£4X¥ßー¥È¡Ê4X¥Ýー¥¯¡¢4X¥Óー¥Õ¡¢4X¥Á¥¥ó¡Ë¤È¤Ï
¡Ö4X¥ßー¥È¡×¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆ¶¤Ç¿©¤Ù¤¿»²·ÜÅò¡×¤ä¡Ö¥ê¥Ö¥íー¥¹¥¹¥Æー¥¡¡¥ª¥Ë¥ª¥ó¥½ー¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¡×Åù¡¢Ì£¡¦ÉÊ¼Á¶¦¤ËºÇ¹âÊö¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡ØZ¡ÇsMENU¡Ù¥·¥êー¥º¤ªÆùÎÁÍý¤Î¥á¥¤¥ó¾¦ºà¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢SL Creations¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÆù¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖÂè46²ó¿©ÉÊ»º¶Èµ»½Ñ¸ùÏ«¾Þ¡×¼õ¾Þ
4X¥ßー¥È¤È¤Ï
¡ãÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
SL Creations¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー¡¨0120-010-018
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSLCreations
³ô¼°²ñ¼ÒSL Creations
1970Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¤É¤³¤è¤ê¤â°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤³¤è¤ê¤âÈþÌ£¤·¤¤¡×¿©ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¿©ÉÊÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¤ÎSL Creations¤Ç¤¹¡£
2014Ç¯¤Ë¡¢¡Ö°Â¿´°ÂÁ´¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¡×¤ËÂ³¤¯Âè£³¤ÎÃì¡Ö·ò¹¯¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÈþÌ£¤·¤¯´ÊÃ±¤Ç·ò¹¯¤ÊÂÎºî¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿©ÉÊ¤ä¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨SL Creations¡Êµì¥·¥å¥¬ー¥ì¥Ç¥£¡Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2020Ç¯4·î1Æü¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÁÏÂ¤À¤ËÉÙ¤ó¤À¤è¤ê¤è¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
ÎäÅà¿©ÉÊ¡¦Ä´Ì£ÎÁ¡¦·ò¹¯Êä½õ¿©ÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¡¦¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥¨¥¢¡¦Ä´Íý´ïºà¤Ê¤É¤Î´ë²èÈÎÇä¡¢¸Ä¿ÍÂðÇÛ»ö¶È¡¢ÄÌÈÎ»ö¶È¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±ÂðÇÛ·¿¼Ò¿©¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È¡¢ÀçÂæ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒSL Creations¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sl-creations.co.jp/