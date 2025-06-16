手越祐也ニューシングル「導火線」配信リリース決定！ジャケット写真も公開！
昨日オンエアの『手越祐也のオールナイトニッポン0(ZERO)』生放送中に手越祐也の新曲「導火線」が
7月9日（水）に配信リリースされることが発表され、この楽曲が早くも初オンエア、お披露目された。
5/14に初のベストアルバム「手越祐也 SINGLES BEST」リリースそして「手越祐也 LIVE TOUR 2025 NEVER END」ツアーも開催中と前進を続ける手越祐也から早くも新曲配信リリースの報告に深夜にもかかわらずリスナーやファンから喜びと驚きの声が多く溢れコメントが殺到し、SNSでトレンド1位となるなど大盛況となっていた。
今回の楽曲は人の一生を花火、導火線のように見立てて構成されている楽曲とのことで1曲を通じて聞いたときにどのような楽曲になっているか楽しみな作品。
この「導火線」は「手越祐也 SINGLES BEST」に収録されている新曲「ばいぶれーしょん」の作家「ちたへんりー」が担当し独特の世界観を表現している。
ジャケット写真も爽やかな笑顔と花火をイメージしたかのような鮮やかなカラー配色が目を引く写真となっている。
ツアー中のリリースとなりライブでの披露も待ち遠しく、これからの季節にもピッタリな楽曲に益々の期待が膨らむ。
＜リリース情報＞
15th Digital Single
導火線
7月9日（水）Digital Release
作詞・作曲：ちたへんりー
編曲：ちたへんりー / nabeLTD
＜アルバム情報＞
発売日：2025年5月14日（水）
手越祐也 SINGLES BEST
▼３形態でのリリース
１. BEST ALBUM + 本人コーラス入りカラオケ（CD：2枚組）+ Blu-ray付
ライブ映像（Blu-ray）＋本人と歌える本人コーラス入りカラオケCD＋BOXケース付の豪華盤
LIVE TOUR 2024 OVER YOUのツアーファイナルライブ映像＋メイキングフル収録のBlu-ray付
・2CD（ベスト盤1枚+ベストカラオケ盤1枚）＋Blu-ray＝合計3枚組／\11,000（税込）FLCF-4538
２. BEST ALBUM（CD：1枚）+ DVD付
LIVE TOUR 2024 OVER YOUのツアーファイナルライブ映像＋メイキング最終日収録のDVD付
・CD（ベスト盤1枚）＋DVD＝合計2枚組／\8,800（税込）FLCF-4539
３. BEST ALBUM（CD：1枚）
・CD（ベスト盤1枚）＝合計1枚／\3,300（税込）FLCF-4540
各CDショップ別オリジナル特典など詳しくは下記をご覧ください
フォーライフ ミュージックエンタテイメント
＜2CD＋Blu-ray付＞
http://www.forlife.co.jp/disco/flcf4538/
＜CD＋DVD付＞
http://www.forlife.co.jp/disco/flcf4539/
＜CD＞
http://www.forlife.co.jp/disco/flcf4540/
＜CD共通収録内容＞
01：シナモン
02：ARE U READY
03：LUV ME, LUV ME
04：ウインク
05：ONE LIFE
06：モガケ！
07：MAZE WORLD
08：OVER YOU（feat.マイキ）
09：HOTEL
10：Comfort Zone
11：SUPER SESSION ※アルバム初収録
12：アダルトブルー
13：Flash back ※アルバム初収録
14：Never-ending ※新曲
15：ヒラヒラ ※新曲
16：ばいぶれーしょん ※新曲
17：wake me up ※初音源化
合計：17曲
＜Blu-ray&DVD 共通収録内容＞
手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU
2024.12.20 Zepp Haneda
～Opening～
01：wake me up
02：アダルトブルー
03：My Own Beat
MC1
04：LUV ME, LUV ME
05：ラヴァゲラ
06：御どれ踊れや⼰が苑
07：サイダー
08：プラトニック
09：Encore
10：Lover
MC2
BAND＆DANCER scene
11：Venus Symphony
12：Comfort Zone
13：Come Back To Me
14：MAZE WORLD
15：MAKE ME ALIVE
16：Flash back
17：LOVE SENSATION
18：I'm coming
19：Gluttony
～Encore～
20：everlasting
21：この手とその手
22：プロポーズ
MC3
23：OVER YOU（feat.マイキ）
～Ending～
＜Blu-ray/Behind The Scenes＞
01：Rehearsal
02：2024.10.16 KT Zepp Yokohama
03：2024.10.17 KT Zepp Yokohama
04：2024.10.31 Zepp Nagoya
05：2024.11.01 Zepp Nagoya
06：2024.11.07 Zepp Fukuoka
07：2024.11.08 Zepp Fukuoka
08：2024.11.23 SENDAI GIGS
09：2024.11.24 SENDAI GIGS
10：2024.12.01 Zepp Osaka Bayside
11：2024.12.02 Zepp Osaka Bayside
12：2024.12.14 Zepp Sapporo
13：2024.12.19 Zepp Haneda
14：2024.12.20 Zepp Haneda
＜DVD/ Behind The Scenes＞
2024.12.20 Zepp Haneda
＜ツアースケジュール＞
手越祐也 LIVE TOUR 2025 NEVER END
5月20日(火) KT Zepp Yokohama【神奈川】
5月21日(水) KT Zepp Yokohama【神奈川】
6月4日(水) Zepp Namba【大阪】
6月5日(木) Zepp Namba【大阪】
6月21日(土) 仙台GIGS【宮城】
6月22日(日) 仙台GIGS【宮城】
6月26日(木) COMTEC PORTBASE【愛知】
6月27日(金) COMTEC PORTBASE【愛知】
7月9日(水) Zepp DiverCity【東京】
7月10日(木) Zepp DiverCity【東京】
7月22日(火) Zepp Fukuoka【福岡】
7月23日(水) Zepp Fukuoka【福岡】
8月5日(火) Zepp Sapporo【北海道】
8月6日(水) Zepp Sapporo【北海道】
8月29日(金) NHK大阪ホール【大阪】
9月4日(木) 岡谷鋼機名古屋公会堂【愛知】
9月15日(月・祝) 立川ステージガーデン【東京】※2公演
詳しくはこちらをご覧ください
https://yuyategoshi.com/feature/tegoshi_tour_2025?_normalbrowse_=1
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【手越祐也（てごし・ゆうや）】
1987 年 11 月 11 日生まれ
神奈川県横浜市出身
15歳から芸能活動開始。2003年9月のデビューから2020年6月独立までの約17年間
男性アイドルグループのメンバーとして活動。
在籍期間中、歌手活動だけでなく、「FIFA クラブワールドカップ」「FIFA ワールドカップ」で
メインキャスターを務め、人気バラエティー番組へのレギュラー出演、俳優など幅広く活動。
フリー転身後は、自身のTwitter、Instagram、YouTubeチャンネルなどのSNSを開設。
2021年7月からは6ヶ月連続新曲配信などアーティストとして精力的に活動
7/7 1st Digital Single 「シナモン」
8/18 2nd Digital Single 「ARE U READY」
9/22 3rd Digital Single 「LUV ME, LUV ME」
10/13 4th Digital Single 「ウインク」
11/24 5th Digital Single 「ONE LIFE」
12/15 6th Digital Single 「モガケ！」
2021年9月にソロとして初の東名阪ツアー「手越祐也 LIVE TOUR 2021【ARE YOU READY？】をスタート
2021年12月22日1stソロアルバム「NEW FRONTIER」リリース
2022年1月には全国ツアー「手越祐也 LIVE TOUR 2022 NEW FRONTIER」のべ8ヶ所14公演を実施
2022年5月11日、12日「スぺプラ手越FES.2022」パシフィコ横浜にて開催
4/30 7th Digital Single「MAZE WORLD」
7/7 8th Digital Single「OVER YOU (feat. マイキ)」
8/31 9th Digital Single「HOTEL」
9/3 MAKE A MONOGATARI 2022 出演
9/7 Blu-ray＆DVD 手越祐也 LIVE TOUR 2022 「NEW FRONTIER」週間チャート1位
9/29 Novelbright presents KICK THE AGE TOUR vol.2（Zepp Osaka Bayside）出演
10/5 1st Mini Album「Music Connect」リリース
10/9 長岡米百俵フェス2022（東山ファミリーランド）出演
10/12より『手越祐也LIVE TOUR 2022「Music Connect」』7か所12公演を実施
10/22 タイ・ジャパン アイコニック ミュージックフェス2022（ICONSIAM）出演
10/26より スペースシャワーTV「スぺプラ手越～Music Connect～シーズン２」スタート
2023年
3/15 Blu-ray＆DVD 手越祐也 LIVE TOUR 2022 「Music Connect」リリース
3/29 10th Digital Single「Comfort Zone」リリース
4/5 2nd ソロアルバム「CHECKMATE」リリース
4/12より『手越祐也LIVE TOUR 2023「CHECKMATE」』5か所11公演を実施
5/4 手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.1開催（東京オペラシティコンサートホール）
7/7 11th Digital Single「SUPER SESSION」リリース
7/15 JOIN ALIVE出演
8/12 手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.2開催（東京オペラシティコンサートホール）
8/31～9/27 2ペプラ手越-TWO MAN ZEPP TOUR- 3ヶ所6公演実施
10/14 MAKE A MONOGATARI 2023 出演
10/25 Blu-ray＆DVD手越祐也 LIVE TOUR 2023 「CHECKMATE」リリース
11/4 12th Digital Single「アダルトブルー」リリース
11/11 手越祐也 BIRTHDAY LIVE 2023開催（Billboard Live YOKOHAMA）
2024年
1/24 2nd Mini Album「絆 -KIZUNA-」リリース
2/1より『手越祐也 LIVE TOUR 2024 絆 -KIZUNA-』 5か所10公演を実施
5/4 手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.3開催（東京オペラシティコンサートホール）
5/11 手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.3開催（京都コンサートホール）
6/19 Blu-ray&DVD手越祐也LIVE TOUR 2024 「絆 -KIZUNA-」 リリース
6/19 Digital 手越祐也LIVE TOUR 2024 「絆 -KIZUNA-」ライブ音源配信リリース
6/24より『スペプラ手越LIVE ～Music Concept～』 3か所6公演実施
9/6 黒フェス出演
9/8 TOMAKOMAI MIRAI FEST2024出演
10/13 日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」出演
10/16より『手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU』7か所14公演を実施
11/11 13th Digital Single「Flash back」リリース 日本テレビ系「DayDay.」12月エンディングテーマ
2025年
4/23 14th Digital Single「Never-ending」リリース
5/14 初ベストアルバム「手越祐也 SINGLES BEST」3形態＆配信リリース
5/14 Digital 手越祐也LIVE TOUR 2024「OVER YOU」ライブ音源配信DAY1リリース
5/14 Digital 手越祐也LIVE TOUR 2024「OVER YOU」ライブ音源配信DAY2リリース
5/20より『手越祐也 LIVE TOUR 2025 NEVER END』 10か所18公演を実施中
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