「Tech-Verse 2025」公式サイト https://tech-verse.lycorp.co.jp/(https://tech-verse.lycorp.co.jp/)

LINEヤフー株式会社(以下、LINEヤフー)は、2025年6月30日(月)と7月1日(火)の2日間、技術カンファレンス「Tech-Verse 2025」(以下、本カンファレンス)を、オンラインおよびオフライン(招待制)にて開催いたします。本カンファレンスはLINEヤフーおよびグローバルを含むグループ企業のエンジニア・デザイナー・プロダクトマネージャーによるセッション(プレゼンテーション)で、事前登録後、公式サイトよりオンライン視聴(無料)が可能です。

技術カンファレンス「Tech-Verse 2025」を開催

本カンファレンスはAIとSecurityをメインテーマとし、LINEヤフーの上級執行役員 CTO(Chief Technology Officer) 朴 イビンなどによるKeynoteにはじまり、12領域128のセッション(※)を予定しています。これまで各社の開発・研究を通じて積み重ねられた成果や得られた知見、そして最先端技術などについて事例を交えて発表します。

※セッション数・タイトルは変更となる可能性があります。また、一部セッションはオフライン限定での開催となります。

■「Tech-Verse 2025」開催概要

・開催日時:6月30日(月)、7月1日(火) 10:00開始、20:00頃終了予定

【Keynote】

統合過程での課題を踏まえた大規模なプラットフォーム統合、生成AIを活用したエンジニアフレンドリーな環境づくり、そしてLINEヤフーのサービスをAIエージェント「パーソナルエージェント」へ進化させるための技術的な取り組みを中心にご紹介します。

日時:6月30日(月)10:00 - 11:00

登壇者:LINEヤフー 上級執行役員 CTO 朴 イビン、LINEヤフー 執行役員 サービスインフラグループ長 冨川 修広

・セッションカテゴリー:以下12領域、合計128のセッションを予定しています。

<6月30日(月)>

AI、Security、Server Side、Private Cloud、Infrastructure、Data Platform

<7月1日(火)>

Frontend、iOS、Android、Design、Product Management、Engineering Management

・セッション例

AIとともに進化する開発プロセス(公開)(https://tech-verse.lycorp.co.jp/2025/ja/session/294/)

Development Processes Evolving with AI

Flava Kubernetes Engine: 直感的に使えるプラットフォームを目指して(公開)(https://tech-verse.lycorp.co.jp/2025/ja/session/1283/)

Flava Kubernetes Engine: Towards Intuitive Platform

「Yahoo!検索」におけるWebパフォーマンス改善の取り組み(公開)(https://tech-verse.lycorp.co.jp/2025/ja/session/1075/)

Efforts to Improve Web Performance in Yahoo! JAPAN Search

フリマNo1になるために、プロダクトの改善活動から切り離した'攻め'の少数部隊「リユースLabo室」の新しい価値を創出する取り組み(公開)(https://tech-verse.lycorp.co.jp/2025/ja/session/1257/)

Introducing Efforts to Create New Value by the 'Reuse Labo Team,' a Small Offensive Unit Detached from Product Improvement Activities to Become No.1 Flea Market

アウトカムファーストな専門技術組織の構築と運用のための取り組み(公開)(https://tech-verse.lycorp.co.jp/2025/ja/session/1254/)

Efforts to Build and Operate an Outcome-First Technical Expertise Organization

Flava SecureG: Highest Security Cloud Environment after LY Corporation Merger(公開)(https://tech-verse.lycorp.co.jp/2025/ja/session/1087/)

ブランド哲学とアセットをつなぐプラットフォーム、LY Design Hub(公開)(https://tech-verse.lycorp.co.jp/2025/ja/session/1099/)

A Platform Connecting Brand Philosophy and Assets: LY Corporation Design Hub

組織内のセキュリティ業務とAIによる業務効率化とスキルアップの取り組み(オフラインのみ)

Security operations within the organization and initiatives for business efficiency and skill enhancement through AI

数十万req/sの広告配信トラフィック内にある不正トラフィックを1ms以内にブロックする裏側(オフラインのみ)

The Behind the Scenes of Blocking Fraudulent Traffic Within 1ms in Hundreds of Thousands of req/s Ad Delivery Traffic

旧LINE/旧Yahoo! JAPANのバックボーンネットワーク(拠点間ネットワーク)の統合(オフラインのみ)

Integration of Backbone Network (Inter-Location Network) in ex-LINE/ex-Yahoo! JAPAN

Vector Forgeプロジェクト: RayやDeepSpeedを用いたサービス横断のユーザー・アイテムの次世代の埋め込み表現の開発(オフラインのみ)

Vector Forge Project: Developing Next-Gen Embedding Representations of Users and Items Across Services Using Ray and DeepSpeed

社内AI通訳サービス、Scoutを作りながら(オフラインのみ)

Building the Internal AI Interpretation Service, Scout

Cross-OSデータバックアップとリストアをサポートする「プレミアムバックアップ」(オフラインのみ)

Premium Backup Feature Supporting Cross-OS Data Backup and Restore

AIを組み込んだ近い未来の「LINEメッセンジャー」の姿とアイデーションプロセス(オフラインのみ)

Introducing the future of "LINE Messenger" with AI and the ideation process.

・開催形式:オンライン(Zoomウェビナー形式)、オフライン(招待制)

・参加費用:無料

・オンライン視聴方法:事前登録後、公式サイト ( https://tech-verse.lycorp.co.jp/ ) より視聴可能です。

・言語:日本語、英語、韓国語

■LINEヤフー株式会社 上級執行役員 CTO 朴 イビンのコメント

「Tech-Verse 2025」を開催できることを大変嬉しく思います。これまでLINE株式会社とヤフー株式会社が培ってきた成果や知見を基に、グローバルなグループ企業を含めたLINEヤフーとしての新たな技術的挑戦を皆さまにご紹介できることに喜びを感じています。

「Tech-Verse」は、どなたにもご視聴いただけるオンラインセッションです。私たちは、エンジニアの技術と創造性こそがユーザーに「WOW」や「!」を届ける原動力であると信じています。共に学び、成長し、技術社会の発展を目指していきましょう。

