最優秀賞は「おこづかい」20万円を5名様に！！！　写真投稿キャンペーン開催中

株式会社創味食品

株式会社 創味食品（所在地：京都府京都市）は本年も、「3歳からクッキング フォトコンテスト2025」を実施します。本企画は2021年から毎年開催しており、「お子様の料理をもっと応援したい」、「より身近に料理に触れ合う機会を」という想いから生まれたSNS写真投稿キャンペーン企画です。

（キャンペーン期間：2025年6月16日～2025年9月15日）

最優秀賞は親子でおこづかい20万円！ 家族旅行、家族みんなでごはん、親子で欲しいものをプレゼントし合う、などなど自由に使い切ってください。

今回も、家族が喜ぶ豪華賞品を用意しております。

最優秀賞 ：おこづかい(現金)20万円 5名

優秀賞 ：おもちゃ券1万円分 10名

佳作 ：創味商品詰め合わせセット 20名

※最優秀賞は雑誌掲載の特典もあり。



SNS(Instagram・Twitter)にてアカウントフォローと「#創味食品」、「＃3歳からクッキング」と共にお子様のお料理写真をアップするだけで参加完了となっております。

※Instagramは「＠somi_shokuhin」のタグ付けも必要となります。

※創味食品の商品が写っている必要はございません。



【3歳からクッキング2025サイトページ】

サイトURL：https://www.somi.co.jp/special/3years_cooking_2025/(https://www.somi.co.jp/special/3years_cooking_2025/)



【創味食品Instagram・Twitterアカウント】

Instagram：@somi_shokuhin

Twitter：@somishokuhin