¥ê¥È@ÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨Å¸ in ²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ò¥Á¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀÐ Äª¡Ë¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È
¤ÎÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¥ê¥È¡÷ÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨¡×¤Ë¤è¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎºîÉÊÅ¸
¡ÖHello¡ªLeaf Art World in Yokohama¡¡¥ê¥È¡÷ÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨Å¸ in ²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×¤¬6·î19Æü(ÌÚ) ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¥ê¥È ¥êー¥Õ¥¢ー¥È ¥ß¥åー¥¸¥¢¥àÊ¡Åç¤Î1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Å¸¼¨ÆâÍÆ¤òÂçÉýÆþ¤ìÂØ¤¨¡ª
Âç¿Íµ¤½ñÀÒ¡ØÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨¤¤¤¤â¤Î¤º¤«¤ó¡Ù¤«¤é¡¢ Î¦¡¦³¤¡¦¶õ¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤¬
²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ËÂç½¸¹ç¤·¤Þ¤¹¡ªÅ¸¼¨²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Ë±è¤Ã¤¿ºîÉÊÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢ ¤Ê¤ó¤ÈºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBGM¤âÅÐ¾ì¢ö ¼ª¤ÈÌÜ¤Ç³Ú¤·¤à¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤â¡¢¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë¤¤Ã¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¡¦¤´Í§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ°ìËç¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë´¶Æ°¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡ª
¡Ú¥ê¥È@ÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£
¼«¿È¤ÎADHD¤Ë¤è¤ëÊÐ¤Ã¤¿½¸ÃæÎÏ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤òÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢2020Ç¯¤è¤êÆÈ³Ø¤ÇÀ©ºî¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£SNS¤ËËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÅê¹Æ¤¹¤ëÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡ÊNHK¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿TVÈÖÁÈ¤ä¿·Ê¹¤Ê¤É¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂ³¡¹¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
ºîÉÊ½¸
¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â·¯¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡¡¾®¤µ¤Ê¤Á¤¤¤µ¤ÊÍ¥¤·¤¤À¤³¦¡Ù
¡ØÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨³¨ËÜ¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¶õ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¡¢ÌÀÆü¤â¤¤Ã¤È¡Ù
¡ØÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨¤¤¤¤â¤Î¤º¤«¤ó¡Ù
¥¹¥Èー¥êー³¨ËÜ¡Ø¤Þ¤Í¤Ã¤³¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡Ù
¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Û¤«¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤ÆÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢
2024Ç¯¡¢¸Ä¿ÍÈþ½Ñ´Û¡ÖLITO LEAF ART MUSEUM FUKUSHIMA¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¡£
2025Ç¯¡¢EXPO2025 Âçºå´ØÀ¾ËüÇî ½»Í§´Û¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¥³¥é¥Ü¡Ö¥ê¥È¡÷ÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨¡×
¥ê¥È¡÷ÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡ü¥ê¥È@ÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨
URL¡§https://lito-leafart.com
¡Ú～¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤ÎÅ¸¼¨ºîÉÊ¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð～¡Û
Âç¿Íµ¤½ñÀÒ ¡ÖÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨¤¤¤¤â¤Î¤º¤«¤ó¡×¤Î·ÇºÜºîÉÊ¤ò¥¹¥Èー¥êー¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¸¼¨¡£
Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤ÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨¤Î¿ô¡¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò½ä¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º ¡ÖÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¾®Î¹¹Ô in ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×¤ä¡ÖÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¾®Î¹¹Ô in ¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¿¥¦¥ó¡× ¤âÅ¸¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ºî¡Ö¹Ô¤Àè¤ÏÄ¬É÷¤Î¿á¤¯¤Þ¤Þ¡¢µ¤¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¡× ¤ò¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤¿ ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¤µ¤¢¡¢ÎµµÜ¾ë¤ËÃå¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡Ö¥¥ß¤Î¤»¤Ê¤«¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ªÀ±¤µ¤Þ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×
¡ÖÍÕ¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡×
¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤³¤³¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤éÂÞ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§Hello¡ªLeaf Art World in Yokohama¡¡¥ê¥È¡÷ÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨Å¸ in ²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤
²ñ´ü¡§2025Ç¯3·î29Æü(ÅÚ)～2025Ç¯8·î31Æü(Æü)
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü12:00-17:00¡¿ÅÚÆü½Ë12:00-19:00 ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¡§½ªÎ»30Ê¬Á°
ÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍË¡¦¿åÍË¡Ê½ËÆü¤Ï½ü¤¯¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§°ìÈÌ(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)\600-(ÀÇ¹þ) ¡¿¾®³ØÀ¸\300-(ÀÇ¹þ)¡¿¡úÌ¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ
ÊªÈÎ¡§¥ê¥È@ÍÕ¤Ã¤ÑÀÚ¤ê³¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
²ñ¾ì¡§¥¯¥í¥¹¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ª¡¡
½»½ê¡§¢©220-0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-1-1 MM21¥°¥é¥ó¥âー¥ë¸ø±à1F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/cross-patio/access.php
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×±ØÃæ±û¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
JRÀþ¡¦»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡ÖºùÌÚÄ®¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ò¥Á¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤
¶¨ÎÏ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²£ÉÍ»ÔÎÐ¤Î¶¨²ñ
¡Ö¥¯¥í¥¹¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/cross-patio/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ò¥Á¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
Ã´Åö¡§°ËÆ£
URL¡§https://tahiti.co.jp
TEL¡§045-321-0693
FAX¡§045-321-0624
E-mail¡§ ito@tahiti.co.jp
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼èºà¤ÎºÝ¤Ï¾åµ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£