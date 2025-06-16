集英社に連載漫画家向け執筆サポートサービス「集英社WELBOX」の提供開始

株式会社イーウェル

福利厚生代行や健康支援のサービス提供及びコンサルティングを行う株式会社イーウェル（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：稲葉 章司、以下「当社」）は、株式会社集英社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：廣野 眞一、以下「集英社」）に対して、連載漫画家向けの執筆サポートサービス「集英社WELBOX」の提供を開始しました。

このサービスは、現役の連載漫画家※が安心・快適な環境で執筆いただくことを目的としており、以下の特別割引サービスを提供いたします。

※集英社の紙・ウェブ・アプリ媒体で漫画作品を連載中の漫画家

■サービス内容

1. CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイス1年版の割引提供

イラストや漫画制作に必要不可欠なツールを特別価格でご提供し、連載漫画家の創作活動をサポートします。

2. 保育所クーポンの割引提供

ベビーシッターや保育所で利用できるクーポンを提供し、子育てをしながら執筆活動を行う連載漫画家を支援します。

3. 家事代行サービスの割引提供

日常の家事をサポートする家事代行サービスを特別割引で提供することで、連載漫画家の創作時間確保に寄与します。



■顧客満足度向上支援サービス（CRM WELBOX）について

顧客満足度向上支援サービス（CRM WELBOX）(https://www.ewel.co.jp/products/satisfaction)は、顧客・会員組織を持つ企業向けに、豊富なサービスメニューを有するパッケージ型福利厚生サービス「WELBOX(https://www.ewel.co.jp/products/welbox)」をカスタマイズして提供することで、サービスの付加価値向上を実現するサービスです。

システム構築からコンテンツ開発、メディア制作まで、福利厚生や健康管理を通じた企業の顧客関係管理（CRM）を一元的にサポートします。

■サービス開始

2025年6月16日（月）



「集英社マンガ家サポートナビ」https://100th-support.shueisha.co.jp/

快適な執筆のためのサポートメニュー※を掲載。

※「集英社WELBOX」を含む。

■株式会社集英社について

所在地 ：〒101-8050 東京都千代田区一ツ橋2-5-10

設立 ：1926年8月

資本金 ：100,800,000円

事業内容 ：出版事業、デジタル領域でのコンテンツ提供



■株式会社イーウェルについて

所在地 ：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番6号 紀尾井町パークビル

設 立 ：2000年10月2日

資本金 ：499,992,500円

従業員数：1,185名（2025年4月時点)

事業内容：福利厚生サービス「WELBOX(https://www.ewel.co.jp/products/welbox)」、「カフェテリアプラン(https://www.ewel.co.jp/products/cafe)」、「インセンティブ・プラス(https://www.ewel.co.jp/products/incentive-plus)」

健康支援サービス「健診事務代行サービス(https://www.ewel.co.jp/products/medical-agency)」、「健康経営推進支援サービス(https://www.ewel.co.jp/products/nss)」

マーケティング支援「顧客満足度向上支援サービス(https://www.ewel.co.jp/products/satisfaction)」

健康増進セルフケアサービス「KENPOS(https://www.ewel.co.jp/products/kenpos)」等のコンサルティング及びサービス提供

U R L ：https://www.ewel.co.jp/