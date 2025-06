6年ぶりの復活開催となる「MURASAKI SHONAN OPEN 2025」コンテンツ＆オフィシャルグッズ情報を一挙公開！

株式会社ムラサキスポーツ

湘南オープン実行委員会は、2025年夏、日本屈指のビーチリゾートである日本のサーフィン発祥の地・鵠沼海岸(藤沢市)を舞台に、アクションスポーツとMUSIC LIVEが融合したクロスカルチャービーチフェス「MURASAKI SHONAN OPEN 2025」を、7月20日(日)~21日(月・祝/海の日)の2日間にわたり開催いたします。

6年ぶりの開催となる本イベントは、オリンピック競技であるサーフィン・スケートボード・BMX・ブレイキンが集結する、国内唯一のクロスカルチャービーチフェスティバル。節目となる10回目を迎え、過去最大規模の熱量とともに皆さまをお迎えします。

スケートボードでは、しばらく本イベントから離れていた湘南を代表するスケートクルー「ChattyChatty」完全プロデュースによるストリートコンテスト“Rock Away”が待望の復活!

パーク競技では、東京五輪金メダリストのプロスケーター四十住さくらが、コンテスト“ONE SHOT KING supported by 第一生命”を完全オリジナルルールで自身初プロデュース!

サーフィンでは、湘南出身でYouTubeチャンネル『KumeBro’s』でも人気のプロサーファー粂浩平がプロデュースする、こちらも完全オリジナルフォーマットのコンテスト“TOP of TOP”を開催!また、ロングボードでは、湘南を代表する元日本チャンピョンのプロサーファー宮内謙至と千葉を代表するプロサーファー尾頭信弘がプロデュースする、スタイルを追求したシングルフィンコンテスト“LONGBOARD STYLE JAM”を開催!

そしてBMXでは、数々のスケートボードやBMXのイベントを手がける「ARK LEAGUE」がプロデュースする“Make on the Spot powered by ARK LEAGUE”を開催。東京・パリ五輪出場選手や、世界のトップライダーたちによる迫力満点のストリート競技が展開されます。

世界基準のパフォーマンスを間近で体感できる、他に類を見ない貴重な2日間です。

また、競技観戦だけでなく、子どもから大人までが“体験・遊ぶ・楽しむ”ことができる、スケートボードやBMXが体験できるエリア、協賛社によるブースも多数登場!

例年好評を博しているSHOW CASEや、湘南の食文化を堪能できるフードエリアもさらに進化し、すべての来場者に最高の夏の思い出をお届けします。記念すべき10回目を迎える「MURASAKI SHONAN OPEN 2025」は、新たなステージでさらなる進化を遂げ、過去最大規模での開催となります。

出場選手や各競技の詳細、ライブアーティストのラインアップなどは、今後順次発表予定です。

この夏、“史上最高にアツい湘南”が始まります。最新情報は公式サイトおよびSNSをぜひチェックしてください。

【コンテンツ概要】※暫定・コンディションにより日程変更の可能性あり。

BEACH AREA

■サーフィン ショートボードコンテスト“Top of Top”

2025年7月20日(日)~21(月・祝/海の日)

湘南出身のプロサーファーでYouTubeチャンネル『KumeBro’s』でも人気の粂浩平がプロデュースする完全招待制のサーフバトル!

「TOP of TOP」の名の通り、招待された猛者の中から一番上のトップを手にするのは誰なのか!?

国内トップ選手が鵠沼に集結し熱い戦いを繰り広げる!

出場人数:18人

プロサーファー 粂 浩平

■サーフィン ロングボードコンテスト“LONGBOARD STYLE JAM”

2025年7月21(月・祝/海の日)

今年もMURASAKI SHONAN OPENスペシャルコンテストとして、ロングボードの招待イベントが開催決定。湘南を代表する元日本チャンピオンのプロサーファー宮内謙至と千葉を代表するプロサーファー尾頭信弘がプロデュースする、スタイルを追求したシングルフィンコンテスト!国内トップクラスのロングボードライダーをはじめ、ロングボードならではのスタイルライダー達が参戦。

出場人数:16人

PARK AREA

プロサーファー尾頭 信弘・宮内 謙至

■スケートボード ストリートコンテスト“Rock Away”

WOMEN:2025年7月20日(日)

MEN: 2025年7月21(月・祝/海の日)

湘南を代表するスケートクルー「ChattyChatty」が完全プロデュースする「Rock Away」が待望の復活!!完全招待制で行われ、ここでしか見ることのできない普段、コンペティションには出場しないトップスケートライダー達も多数出場予定!滅多に見ることのできない貴重な機会をお見逃しなく!!

また競技中にも、アーティストとのコラボステージを実施いたします。

出場人数:男女各18人

■スケートボード パークコンテスト“ONE SHOT KING supported by 第一生命”

2025年7月20日(日)~21(月・祝/海の日)

東京五輪金メダリスト・四十住さくら(第一生命所属)が、コンテスト“ONE SHOT KING”を完全オリジナルルールで自身初プロデュース!完全招待制の本イベントには、国内外で活躍するトップライダーが

普段とは違うルールで熱い戦いを繰り広げる!

出場人数:男女各10人

プロスケーター 四十住さくら(第一生命所属)

■スケートボード ストリートコンテスト“REAL ONE”

WOMEN:2025年7月20日(日)

MEN: 2025年7月21(月・祝/海の日)

会場にいる誰でも参加できる本コンテスト。

しかし参加者に与えられた滑走回数は一回のみ。

まさにREAL ONE!一発で一番やばいトリックを決めるのは誰だ!?

出場人数:当日会場にいるスケーター

■BMX ストリート コンテスト “Make on the Spot powered by ARK LEAGUE”

2025年7月21(月・祝/海の日)

6年ぶりに復活!「Make on the Spot powered by ARK LEAGUE」!数々のスケートボード、BMXのイベントを手がける「ARK LEAGUE」がプロデュース!

今年はストリート競技として完全招待制で実施!世界で活躍が期待されている国内トップライダー達が出場予定。

出場人数:男8人

■MUSIC LIVE & ACTION SPORTS SHOWCASE ※現在最終調整中

BREAKING:2025年7月20日(日)

FOUND NATION & BBOY ISSIN

数々の国内大会は勿論、世界大会でも優勝に輝いている、日本を代表するブレイクダンスクルーFOUND NATIONと日本を代表するブレイキンクルーBody Carnivalのメンバーで2024年に世界選手権を制した若き日本代表のBBOY ISSINとのコラボショーケースがMURASAKI SHONAN OPEN 2025で実現!!

FOUND NATIONBBOY ISSIN

FLATLAND SHOW CASE:2025年7月20日(日)

世界中のBMXライダーから親しまれ2008年の世界タイトル獲得以降、通算11度に渡り世界タイトルを獲得している日本のBMX FLATLANDトップライダー内野洋平によるBMX FLATLAND SHOW CASEが開催!熱いステージを盛り上げる!

BMXプロライダー 内野 洋平

MUSIC LIVE:2025年7月21(月・祝/海の日) ※現在最終調整中

BEACH AREA & PARK AREA

大好評の、初めてサーフィン、BMX、スケートボードにチャレンジするキッズを対象とした

体験会です。必要な用具はすべて無料でレンタルすることができ、安心してお気軽にご参加頂けます。トッププロに教えてもらえるチャンスも!

MUASAKI SPORTS FIRST CHALLENGE

SURFING : 1クラス50名

プロサーファーが教える、特別な体験会。

2025年7月19日(土) BEACH AREA

申込受付:ムラサキスポーツHPにて7月1日(火) 17:00より事前受付開始予定

対象:3歳から12歳までのキッズ

実施時間:10:00~12:00 (受付 9:30)

BMX

2025年7月20日(日)~21(月・祝) PARK AREA

申込受付:当日会場にて受付(先着順)

対象:3~12歳までのキッズ

実施時間:11:00~17:00(予定)

SKATEBOARDING

2025年7月20日(日)~21(月・祝) PARK AREA

申込受付:当日会場にて受付(先着順)

対象:3~12歳までのキッズ

実施時間:11:00~17:00(予定)

【オフィシャルグッズ 商品概要】

OFFICIAL T-SHIRT -オフィシャル Tシャツ-

ビーチシーンでは欠かせないブランド「BILLABONG」から毎年大好評のMURASAKI SHONAN OPENオフィシャルTシャツを今年も数量限定発売!

ブランド名:BILLABONG

商品名 :SHONAN OPEN SURFFLEX

カラー:BLK・WHT・CRM (全3色)

サイズ:Unisex S・M・L・XL (全4サイズ)

価格:\7,920(taxin)

販売店舗 :ムラサキスポーツ全店で販売。

(一部、店舗では販売しない可能性がございます。)

発売日 :6月20日(金)

OFFICIAL TUMBLER -オフィシャル タンブラー

世界中で愛されるボトルブランド「Hydro Flask」と「MURASAKI SHONAN OPEN」が初のコラボレーション!本イベントのために特別にデザインされた限定タンブラーが数量限定で登場。夏のビーチや日常でも活躍する、高機能でスタイリッシュな一本です。

ブランド名:Hydro Flask

商品名 :16OZ TUMBLER SHONAN OP

カラー:WHITE・BLACK・Surf(湘南鵠沼店限定)・Brich(全4色)

サイズ:16OZ

価格:\4,620(taxin)

販売店舗 :湘南鵠沼店、茅ヶ崎店 / 藤沢店、

横浜みなとみらい東急スクエア店

anotherstyle テラスモール湘南店 /

ムラサキパーク 鵠沼海浜公園店 / オンラインストア

発売日 :6月20日(金)

ブランド名:Hydro Flask

商品名 :16oz WM SHONAN OP

カラー:WHITE・BLACK・Surf(湘南鵠沼店限定)・Grapefruit・

Brich(全5色)

サイズ:16OZ

価格:\ 5,500(taxin)

販売店舗 :湘南鵠沼店、茅ヶ崎店 / 藤沢店、

横浜みなとみらい東急スクエア店

anotherstyle テラスモール湘南店 /

ムラサキパーク 鵠沼海浜公園店 / オンラインストア

発売日 :6月20日(金)

OFFICIAL BEACHTOWEL -オフィシャル ビーチタオル

今年もMURASAKI SHONAN OPENのオフィシャルビーチタオルを製作・販売!MURASAKI SHONAN OPENのメインビジュアルを全面にデザインした特別な一枚。大判のサイズ感で湘南の夏に大活躍間違いなし!

商品名 :MURASAKI SHONAN OPEN オフィシャル ビーチタオル

サイズ:80cm×150cm

素 材:コットン100%

価格:\3,300(taxin)

販売店舗 :湘南鵠沼店、茅ヶ崎店 / 藤沢店、

横浜みなとみらい東急スクエア店

anotherstyle テラスモール湘南店 /

ムラサキパーク 鵠沼海浜公園店 / オンラインストア

発売日 :6月20日(金)

FFICIAL MUFFLER TOWEL -オフィシャル マフラータオル-

SHONAN OPENとして初となるオリジナルマフラータオルが登場!

夏のビーチシーンはもちろん、ライブやスポーツ観戦でも活躍する、使い勝手抜群のアイテムです。

イベントロゴをあしらった限定デザインで、記念にもぴったり!

商品名 :MURASAKI SHONAN OPEN オフィシャル マフラータオル

サイズ:20cm×110cm

素 材:コットン100%

価格:\1,760(taxin)

販売店舗 :湘南鵠沼店、茅ヶ崎店 / 藤沢店 /

横浜みなとみらい東急スクエア店 /

anotherstyle テラスモール湘南店 /

ムラサキパーク 鵠沼海浜公園店 / オンラインストア

発売日 :6月20日(金)

OFFICIAL RUBBER KEYCHAIN -オフィシャル ラバーキーホルダー-

SHONAN OPEN 10周年を記念して、スペシャルロゴ入りラバーキーホルダーが登場!

柔らかくて軽いラバー素材で、バッグや鍵にもつけやすく、イベントの思い出をいつでも身近に感じられるアイテムです。

商品名 :MURASAKI SHONAN OPEN オフィシャル ラバーキーホルダー

サイズ:50mm×49mm ※本体サイズ

素 材:ラバー

価格:\990(taxin)

販売店舗 :湘南鵠沼店、茅ヶ崎店 / 藤沢店、

横浜みなとみらい東急スクエア店

anotherstyle テラスモール湘南店 /

ムラサキパーク 鵠沼海浜公園店 / オンラインストア

発売日 :6月20日(金)

MURASAKI SHONAN OPEN OFFICIAL STORE @ムラサキスポーツ湘南鵠沼店

ムラサキスポーツ湘南鵠沼店に期間限定で湘南オープンのオフィシャルストアがオープン!

ここでしか手に入れることのできないHydro Flaskの限定カラーなど豊富な品揃え!湘南鵠沼店でオフィシャルグッツを手に入れて、会場に遊びに行こう!!

【店舗概要】

ムラサキスポーツとして初となる国内最大のサーフィン旗艦店として、約200坪の大型サーフィン専門店として2019年にオープン。サーフボード総本数1000本以上の 日本唯一のサーフィン大型専門店となります。

■住所 :神奈川県藤沢市鵠沼海岸 6-14-15

■駐車場 :あり(19台)

■最寄駅 :小田急江ノ島線 「鵠沼海岸駅」 徒歩7分

■電話 :0466-52-5961 FAX:0466-52-5962

■営業時間:10時30分~19時00分

【MURASAKI SHONAN OPEN 2025 開催概要】

■名 称 MURASAKI(むらさき) SHONAN(しょうなん) OPEN(おーぷん) 2025(にーぜろにー

ご)

■開催日程 2025年7月20日(日)~7月21日(月・祝/海の日)

■開催場所 神奈川県藤沢市鵠沼海岸及び藤沢市立鵠沼海浜公園 HUG-RIDE PARK

※最寄り駅 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩10分

■主 催 湘南オープン実行委員会

■特別協賛 株式会社ムラサキスポーツ

■協 賛 BRISA MARINA / アクエリアス / BILLABONG / 第一生命保険株式会社 /

一般財団法人 uni 三菱鉛筆 表現革新振興財団 / 日産神奈川販売株式会社 /

日産車体株式会社 / 株式会社 明治 / VANS JAPAN / BEYBLADE X / Carhartt WIP /株式会社ディー・エヌ・エー / カシオ計算機株式会社 / 株式会社ハーレージャパン / Insta360 /ニューエラジャパン合同会社 / OBEY / California General Store / CA

RIUMA /クロックス・ジャパン合同会社 / DC / アウトドアスパイス ほりにし / Hyd

ro Flask /LEUS / ocean pacific / プーマ / QUIKSILVER / レッドブル・ジャパン株

式会社 /Rivvia PROJECTS / ROXY / RVCA / VOLCOM / 日本たばこ産業株式会社

■後 援 藤沢市 / 株式会社小田急SCディベロップメント

■特別協力 株式会社湘南なぎさパーク

■協 力 公益財団法人日本サーフィン連盟 湘南藤沢支部 / NSA湘南大会実行委員会

一般社団法人日本アクションスポーツ連盟 / 藤沢市スケートボード協会一般社団法人

ARK LEAGUE

■来場者数 過去実績19,870(PARKAREA 2019年実績/ 2日間合計人数)

過去実績 21,673(PARKAREA 2018年実績/ 2日間合計人数)

過去実績 22,187(PARKAREA 2017年実績/ 2日間合計人数)

■一般お問い合せ MURASAKI SHONAN OPEN事務局 橿山(かしやま)・原

TEL:080-2376-4499

MAIL:info@shonanopen.com

■取材お問い合せ 03-5413-0384

press@shonanopen.com

■公式HP http://www.shonanopen.com/