AIストーム(東証:3719)渋谷WeWorkに新拠点！

AIストーム株式会社wakuwaku We work by AI Storm~AIニュービジネス加速のハブとして8月稼働へ~

AIストーム株式会社(旧株式会社ジェクシード、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:今井俊夫、証券コード:3719)は、時価総額500億円を目指すための新規事業 の推進拠点として、渋谷エリアの WeWork にサテライトオフィスを契約したことをお知らせいたします。

◆背景

wakuwaku We work by AI Storm・時価 500 億推進オフィス Value 500 Lab

AIストーム社は今年3月に発表した中期経営計画で、2027年度に時価総額500億円を目指す成長ロードマップを掲げています。現在の時価総額と比べ約8倍という高いハードルですが、実現に向けた施策を既に粛々と開始しています。

その1つが、渋谷スクランブルスクエア内WeWorkに設置する 「時価500億推進オフィス」 です。スタートアップ、クリエイティブ、投資家が交差する渋谷のエコシステムでスタンスを鮮明にし、多くのスタートアップベンチャーまたは渋谷に点在する大手事業会社 東急グループなどにも積極的に当社の展開意義を伝えていく拠点になる事業の展開を行います。

以下の事業項目を推進

- 投資家・市場の皆さまには 500億円達成に向けた当社の覚悟と進捗をリアルに体感いただく場として提供- 社内メンバーには “次の一手”を高速で検証・実装するワークスペースとして活用- 月に一度は開催予定の「AIストームプレゼンツ!渋谷ベンチャー起業家との交流会」など提案し、事業をお互いに刺激しあいまた事業の提携などのきっかけを広げる- WeWorKが主催するイベントにも積極的に参加して新たな事業の柱になるベンチャー事業にグループとして積極投資を行う- Google・META・バイトダンスなどの渋谷に終結するユニコーン企業との積極的なタイアップを企画・考案していく

新拠点を踏み台に、新事業をさらに加速し、500億円のマイルストーンを共に実現する“仲間”を世界中から呼び込みます。

・渋谷を選定した理由

渋谷はスタートアップやクリエイティブ産業が集積するエリアであり、新規顧客・技術パートナーとのネットワーキングが期待できるほか、当社社員のアクセス利便性にも優れています。



▼渋谷~スタートして事業スケールした企業▼

▢株式会社MIXI(東証:2121)

モンスト旋風でスマホゲーム市場を塗り替え、スポーツ・ライフスタイルへも果敢に展開──笠原健治氏が1997年に渋谷で創業したMIXIの時価総額は現在約2,400億円規模にのぼり、さらなる挑戦を続けている。

▢株式会社ディー・エヌ・エー(東証:2432)

女性起業家・南場智子氏が渋谷にて創業。スマホゲームの成功からプロ野球「横浜DeNAベイスターズ」まで多角展開して時価総額3,300億円規模へ跳躍したDeNAの突破力は、日本ベンチャーの可能性を一段押し広げる象徴だ。

▢株式会社サイバーエージェント(東証:4751)

時価総額7,635 億円規模まで成長し、Ameba TVをはじめ次々と新規事業をヒットさせる渋谷発メガベンチャー。サイバーエージェントの果敢な挑戦と実行力は、日本のデジタル産業のフロントランナーたる証だ。

▢GMOインターネットグループ株式会社(東証:9449)

渋谷でインターネット創世記から旗を掲げ、ドメインから決済まで事業領域を広げて上場13社・グループ時価総額2兆円超へと跳躍──中核のGMOペイメントゲートウェイも時価総額7,000億円規模に育てたGMOグループは、日本のネットインフラを牽引する“渋谷発メガエコシステム”の象徴だ。

その他100社以上のベンチャーが渋谷周辺には集結している。

渋谷がベンチャーの聖地になった理由より 大柴貴紀氏 出典

そしてAIストーム社は時価総額500億円 という挑戦的な目標に向け、日々アクセルを踏み続けています。胸が高鳴るようなワクワクとときめきを求める皆さん、私たちと共に未来をつくりませんか。

AIストームはいつでも新たな仲間を歓迎します。



わくわくしながら ストーム(荒波を超えていこう)!

◆WeWork 拠点化の意義

◆拠点概要

- グローバルアクセシビリティWeWork は世界 37 か国・600 拠点超、国内約 40 拠点(2024 年 1 月時点)を展開しており、メンバーシップひとつで国内外のワークスペースを利用することができる。- コミュニティによる共創機会スタートアップから大企業、行政・NPO まで多様なメンバーが集うエコシステムで、AI ストームの新規事業アイデア検証を迅速化。- ブランド & 信頼性渋谷スクランブルスクエア最上層フロアのプレミアム感は、クライアント対応や採用活動で“最先端 × 信頼性”を体感いただける環境となる。wakuwaku We work by AI Storm

名称:wakuwaku We work by AI Storm (時価 500 億推進オフィス)

入居:2025 年 8月

主な機能:新規事業本部のサテライトオフィス

顧客・パートナーとの協働スペース ・イベント企画立案(スタートアップ共同事業)

◆代表取締役 今井俊夫 コメント

渋谷拠点は、AIストームの500億目標を加速させすべてのステークホルダーに対して価値を共創します。

WeWork が提供する柔軟かつコミュニティドリブンな環境と、AIストーム社の二層構造(安定収益 × 成長投資)を掛け合わせることで、顧客価値を生み出すスピードをさらに高めてまいります。

新しい文化やビジネスが生まれる“聖地”渋谷で、時代の最前線を担う若手スタートアップ/ベンチャーを支援し、時価総額500億円をあくまで通過点として成長を目指します。

◆ご来訪・協業のご案内

新規事業に関する協業の打ち合わせ、ディスカッションなどは渋谷WeWorkにお越しください。

◆会社概要

会社名:AIストーム株式会社(旧株式会社ジェクシード)

代表取締役:今井 俊夫

所在地:東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容:AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP/HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP:https://www.ai-storm.co.jp

-------------

報道関係者お問い合わせ先

AIストーム株式会社 広報担当

E-mail:press@ai-storm.co.jp

-------------