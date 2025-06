アディダス オリジナルスのトレフォイルロゴが約30年ぶりにテニス界最大の舞台に登場「LONDON ORIGINALS（ロンドン オリジナルス) コレクション」

アディダス ジャパン株式会社

アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:萩尾 孝平)は、世界最長の歴史を誇るイギリスのテニストーナメントから生まれた豊かなカルチャーとその有名なクラブハウスに着想を得ながら、1970 年代のカットをよみがえらせて再構築し、オンコートのパフォーマンスとオフコートのスタイルのためにデザインした「London Originals (ロンドン オリジナルス) コレクション」を発表いたします。これに伴いアディダスでは約30年ぶりとなるテニスカテゴリーでトレフォイルロゴを採用いたしました。フレッシュで型破りな美意識を表現したこの特別なコレクションは、6月16日(月)17時よりアディダス公式オンラインショップやアディダス アプリ、その他全国のアディダスお取り扱い店舗で順次販売します。

今回のコレクションでは、長年のドレスコードであるホワイトをベースに、フレッシュな視点で新しいカットやシルエットを探求しました。スタン・スミスをはじめとするレジェンドたちによって有名となった1970年代テニスファッションの定番であるオープンカラーを採用しながら、大会の天然芝を思わせる鮮やかなグリーンで、トレフォイルロゴやコントラストの効いたステッチを施しています。さらにポロシャツのアーガイルチェック風パターンや、テニスボールのモチーフが印象的なジッパープルなど、独特のデザインディテールを施したアイテムも登場します。

プロダクト詳細

汗を素早く吸収・発散するアディダスの CLIMACOOL テクノロジーを駆使することで、爽やかでドライな着用感をキープし、プレーに集中しやすいデザインに仕上げています。さらにアディダスが誇る CLIMACOOL+ テクノロジーを一部のウェアに織り込み、精巧なエンジニアリングと先進素材を通じて高度なクーリング機能を提供します。

メンズのラインナップは、伝統的な美と先進的なテーラリングを組み合わせ、ウィメンズではオンコートのパフォーマンスとオフコートのスタイルを同時に追求したデザインに仕上げました。さらにアクセサリーでは、大会の伝統とテニススタイルに対するフレッシュな視点を融合させたラインナップになっています。

プロダクト情報

■トップス(メンズ)

TENNIS LONDON ポロシャツ PRO

品番: JL9675/JL9676 / JY4848

(6月下旬発売予定) 自店販売価格:\12,100

TENNIS LONDON フリーリフト Tシャツ

品番:JM1161 / JM1162 / JY4847

自店販売価格:\11,550

TENNIS LONDON タンクトップ プロ

品番:JL9677 / JL9678

自店販売価格:\11,550

TENNIS LONDON 長袖Tシャツ

品番:JM4330

自店販売価格:\12,650

■トップス(ウィメンズ)

TENNIS LONDON ポロシャツ

品番:JM4734 / JM4735

自店販売価格:\12,100

TENNIS LONDON WOW タンク

品番:JM4737/ JM4738

自店販売価格:\11,000

TENNIS LONDON 3/4スリーブ Tシャツ

品番:JM4728

自店販売価格:\11,550

■ワンピース(ウィメンズ)

TENNIS LONDON WOW ドレス

品番:HZ0799(7月上旬発売予定)

自店販売価格:\18,700

■ショートパンツ(メンズ)

TENNIS LONDON ERGOショーツ

品番:JN0781 / JN0782(6月下旬発売予定)

自店販売価格:\10,450

■ショートパンツ(ウィメンズ)

TENNIS LONDON ショーツ

品番:JM4732(10月発売予定)

自店販売価格:\10,450

■スカート(ウィメンズ)

TENNIS LONDON プリーツ スカート

品番:JM4730 / JM4731(9月下旬発売予定)

自店販売価格:\ 11,550

■シューズ/アクセサリー

Barricade 13 M Leather AC

品番:JP7237 (6月下旬発売予定)

自店販売価格:\ 26,400

テニス ローソックスOG / テニス クルーソックスOG

品番:JW8554(6月下旬発売予定) / JW8555

自店販売価格:\ 2,200 / 2,530

BB クライマ キャップ OG/バイザークライマクール OG

品番:JX8835 / JX883

自店販売価格:\ 3,300

テニス ヘッドバンドOG

品番:JW6118

自店販売価格:\ 2,200

テニス リストバンドS OG

品番:JW8533

自店販売価格:\ 1,870

テニス リストバンドL OG

品番:JW8534

自店販売価格:\ 2,530

担当者のコメント

■アディダス スペシャリストスポーツ ゼネラルマネージャー ケリン・フォスター

「このコレクションは、洗練されたデザインとテクニカルな正確性を両立させています。モダンでありながらタイムレス。さまざまなシーンで活躍することでハイパフォーマンスなプレーからデイリーウェアへスムーズに切り替わるアイテムの数々が、洗練されたコートスタイルをよみがえらせています。ロンドン オリジナルス コレクションでは使用するカラーを絞っているので、素材、シルエット、仕上がりを通じて奥深さを感じさせるディテールが際立っています。ひとつひとつのアイテムが強い個性を放つと同時に、それでいて一貫したストーリーを物語っています。」

選手のコメント

■ステファノス・チチパス

「この大会は、私にとって常に特別な存在です。年齢を重ねるにつれ、私をはじめ多くのアスリートにとって、このトーナメントに出場することが夢となっていきました。私は、スタン・スミスのようにコート上でトレフォイルロゴを印象づけた伝説的なプレーヤーたちを、ずっと敬意をもって見てきました。あの時代の試合映像を見るたび、彼らのプレーだけでなく、画面に映るスタイルの美しさにも強く惹かれていました。だからこそ、アディダスがコートの内外で着心地とデザイン性を兼ね備えたアイテムを通じて、当時のスタイルを再構築しようとしていることに、大きな魅力を感じています。」

取扱店舗情報

アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK

アディダス アプリ : https://shop.adidas.jp/mobileapps/

アディダス オンラインショップ : https://www.adidas.jp/

アディダス テニス : https://www.adidas.jp/テニス(https://www.adidas.jp/%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9)

- アディダステニスウェア :https://www.adidas.jp/ウェア・服-テニス(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D-%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9)

- アディダステニスシューズ :https://www.adidas.jp/シューズ・靴-テニス(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9)

- アディダステニスメンズ :https://www.adidas.jp/メンズ-テニス(https://www.adidas.jp/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA-%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9)

- アディダステニスレディース :https://www.adidas.jp/レディース-テニス(https://www.adidas.jp/%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9)

その他全国のアディダスお取り扱い店舗

