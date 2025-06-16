LuckyFes’25、ステージ出演権をかけたオーディション「Battle to LuckyFes」の最終選考会で岸本ゆめの、福島清香、JUGEMの3組を選出！

株式会社LuckyFM茨城放送

株式会社LuckyFM茨城放送（本社所在地：茨城県水戸市）は、8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）の3連休に、国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）で開催するLuckyFes'25のステージ出演権をかけたオーディション「Battle to LuckyFes」の最終選考会を実施し、岸本ゆめの、福島清香、JUGEMの3組を選出しました。

左から岸本ゆめの、JUGEM、福島清香

最終選考に進出したのは、1,328曲もの応募の中から音源審査と動画審査を通過した岸本ゆめの、THENEWLEVEL、JUGEM、STAP Sigh Boys、Destiny Hope Tiara、night roomers、浜野はるき、福島清香（50音順）の8組です。最終選考会は6月15日（日）に水戸のClub SONICで行いました。審査員を務めたのは、LuckyFes企画プロデューサーDJ DRAGON、LuckyFesチーフコーディネーター水村真菜、LuckyFM編成事業部リーダー鴨川貴史、TuneCore Japan野邊拓実、BARKS烏丸哲也の5名で、150名のオーディエンスによる観客投票も結果に反映されました。

見事出演権を勝ち取った3組はオープニングアクト（O.A）として、岸本ゆめのが8月9日（土）、JUGEMが8月11日（月・祝）、福島清香が8月10日（日）に出演します。出演時間と出演ステージに関しては後日発表します。なお、昨年O.Aに出演したAshleyは、LuckyFMで番組を持ち、今年はO.Aではなく出演を果たしています。

＜DJ DRAGON コメント＞

「Battle to LuckyFes」にご参加いただいた全てのアーティストの皆さまに、心より感謝申し上げます。決勝の舞台となった水戸 Club SONICはソールドアウトとなり、会場に集まったファン、サポーター、そしてフレンズの皆さまの熱い声援が、空間全体を包み込んでいました。

8組それぞれのアーティストによるパフォーマンスは実に見応えがあり、審査員一同も最終判断に大いに悩まされました。会場投票との合計による結果は、わずかな僅差での発表となりましたが、それだけに全ての出演者が“優勝”と称しても過言ではないほどのハイレベルな内容でした。

選出された3組が、LuckyFes本番でどのようなステージを見せてくれるのか、今から非常に楽しみです。さらなるご活躍と飛躍を、心より期待しています。

また、現在LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」と「ローソンチケット」他にて一般販売をしています。大人は1日券が13,500円（税込）、2日通し券が24,000円（税込）、3日通し券が35,000円（税込）となります。また、ファミリー層にも楽しんでもらいたいとの想いから中高生は半額に設定し、小学生以下は無料としています。夏休みの3連休は、LuckyFesで楽しい思い出をつくりましょう。

LuckyFes’25出演アーティスト

■DAY1：8月9日（土）

相川七瀬／AMEFURASSHI／アンジュルム／＝LOVE／IS:SUE／m-flo／氣志團／CANDY TUNE／CUTIE STREET／s**t kingz／しなこ／湘南乃風／私立恵比寿中学／SWEET STEADY／スキマスイッチ／高嶺のなでしこ／つばきファクトリー／DXTEEN／Def Tech／NIKO NIKO TAN TAN／Novel Core／ハラミちゃん／日向坂46／Billyrrom／FRUITS ZIPPER／MYERA／MAZZEL／muque

（O.A）葵乃まみ／岸本ゆめの／こはならむ／室内型（小松咲耶×大林メディカル）／HAPPY CREATORS／Palette Parade／MAYA 他

■DAY2：8月10日（日）

ACIDMAN／Ashley／新しい学校のリーダーズ／ALI／石崎ひゅーい／打首獄門同好会／きゃりーぱみゅぱみゅ／Crossfaith／米米CLUB／コレサワ／Survive Said The Prophet／THE BACK HORN／The BONEZ／Chevon／Chilli Beans.／T.M.Revolution／TETORA／TOOBOE／冨岡 愛／Dragon Ash／西川貴教／Novelbright／宮野真守／Mega Shinnosuke／『ユイカ』／礼賛／ROTTENGRAFFTY／Laura day romance

（O.A）新種のImmigrationsB／福島清香／Bray me 他

■DAY3：8月11日（月・祝）

Aile The Shota／AKASAKI／ASH DA HERO／詩羽／edhiii boi／オーイシマサヨシ ／ORANGE RANGE／岸谷香／CLAN QUEEN／KREVA／郷ひろみ／KOMOREBI／JAEJOONG／-真天地開闢集団-ジグザグ／水曜日のカンパネラ／須田景凪／超学生／t-Ace／東京スカパラダイスオーケストラ／なとり／NEWS／HYDE／BUDDiiS／ポルカドットスティングレイ／MUCC／yama／RAISE A SUILEN／レトロリロン

（O.A）JUGEM 他

Lucky Space情報

◆8月9日（土）

【公開生放送】

Lucky Space ON AIR（10:00～16:00）

パーソナリティ：バロン山崎／廣瀬千鶴／菊地真衣

番組ゲスト：LuckyFes出演アーティスト／磯山純

レポーター：赤プル／くまきもえ／MiC／水間有紀

【ライブ】

佐咲紗花／根本凪／LuckyもえClub Music（DJ YU-KI・くまきもえ）

◆8月10日（日）

【公開生放送】

Lucky Space ON AIR（10:00～14:30）

パーソナリティ：マシコタツロウ

番組ゲスト：LuckyFes出演アーティスト／つじりお 他

レポーター：煙山ゆう／向麗衣

レバレジーズpresents MUSIC COUNTDOWN 10&10（15:00~17:00）

パーソナリティ：オズワルド

番組ゲスト：LuckyFes出演アーティスト

【ライブ】

LuckyFMアナウンサーコラボ（菊地真衣・向麗衣）／マシコタツロウ＆加藤里保菜

◆8月11日（月・祝）

【公開生放送】

Lucky Space ON AIR（10:00～16:00）

パーソナリティ：京太朗、山口あや

番組ゲスト：LuckyFes出演アーティスト、石井哲也(Music Pick Up80’s&90’s)

レポーター：オスペンギン、小菅玲菜・向麗衣

【ライブ】

安達勇人／KEN EBISAWA／クリトリック・リス

※Lucky Spaceのタイムテーブルは後日発表します

チケット概要

（1日券） 大人：13,500円、中高生6,750円

（２日通し券） 大人：24,000円、中高生12,000円

（３日通し券） 大人：35,000円、中高生17,500円

* 小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。すべて税込価格です。

◇一般発売（先着販売）

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」 https://r.funity.jp/ibatick

ローソンチケット https://l-tike.com/luckyfes/

チケットぴあ https://t.pia.jp/ ※検索窓から「LuckyFes」と検索してください

イープラス https://eplus.jp/luckyfes2025/

楽天チケット https://r-t.jp/luckyfes2025

アソビュー！ https://www.asoview.com/channel/tickets/vZdLrXzfYa

■海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」 https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2025

イープラス https://eplus.tickets/luckyfes2025/

※GDPRプライバシーポリシーの確認ページが表示されたら「I accept.」を押下して販売ページに進んでください

KKday https://www.kkday.com/ja/product/181506?cid=21718&ud1=officialsite(https://www.kkday.com/ja/product/181506?cid=21718&ud1=officialsite)

Trip.com https://jp.trip.com/travel-guide/attraction/hitachinaka/luckyfes-25-151075518/?locale=ja_jp&curr=TWD(https://jp.trip.com/travel-guide/attraction/hitachinaka/luckyfes-25-151075518/?locale=ja_jp&curr=TWD)

FunNow https://www.myfunnow.com/ja/branches/3383771675874

■ふるさと納税

茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'25のチケットの提供をしています。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。

【8/9 1日券】LuckyFes'25チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600671

【8/10 1日券】LuckyFes'25チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600690

【8/11 1日券】LuckyFes'25チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600695

【個人協賛(8/9入場分）】LuckyFes'25

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600700

【個人協賛(8/10入場分）】LuckyFes'25

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600701

【個人協賛(8/11入場分）】LuckyFes'25

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600702

※ふるさと納税では、中高生チケットの取り扱いはありません。

※『個人協賛』は、中学生以上は大人料金となります。小学生以下は半額となりますが、ふるさと納税での取り扱いはありません。

■LuckyFes公式アプリ：https://luckyfes.page.link/install

※スマートフォンからクリックするとアプリストアに飛びます。飛ばない場合はアプリストアで「LuckyFes」と検索してください。

駐車券およびテント券概要

【LuckyFes'25「駐車券」概要】

販売期間：販売中（売り切れ次第終了）

貸出駐車場：西駐車場／第1駐車場／第2駐車場 ※今年は「南駐車場」の販売はありません

券種／料金（税込）：

西駐車場／3,000円

第1駐車場／ 2,500円

第2駐車場／ 2,500円

【障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用】 西駐車場／3,000円

【オートバイ（二輪車）専用】 西駐車場／1,500円

【LuckyFes’25「テント券」概要】

販売期間：販売中（売り切れ次第終了）

券種／料金（税込）：

ファミリーイーストテントエリア ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／2,000円

ファミリーウエストテントエリア ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／1,000円

フォレストテントエリア（イースト）／2,000円

グリーンテントエリア（ウエスト）／1,000円

【LuckyFes’25「駐車券＋テント券」概要】

販売期間：販売中（売り切れ次第終了）

券種／料金（税込）：

ファミリーイーストテント付駐車券【西駐車場】 ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／5,000円

ファミリーウエストテント付駐車券【西駐車場】 ※高校生以下のお子様連れのみ／4,000円

フォレストテント(イースト)付駐車券【西駐車場】／5,000円

グリーンテント(ウエスト)付駐車券【西駐車場】／4,000円

■駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/

アクセスバスツアー概要

【「東京駅・新宿駅・池袋駅」発着会場直行バス】お申込み期限：7/25（金）まで

募集サイト： https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?TourNo=fe71e4e1798f494096b7d81f



【「TXつくば駅」発着会場直行バス】お申込み期限：8/8（金）まで

募集サイト：https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2190/

【「茨城空港」発会場直行バス】お申込み期限：8/8（金）まで ※往路片道のみ販売

募集サイト：https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2189/

LuckyFes’25 （https://luckyfes.com/）

LuckyFM茨城放送は8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）の日程でLuckyFes’25を開催します。

会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）

日程：2025年8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sSDXX9pT82M ]

■LuckyFM（https://lucky-ibaraki.com/(https://lucky-ibaraki.com/)）

LuckyFMはFM94.6MHz/88.1MHzで茨城県内をカバーする唯一の民間放送局です。 FMつくば局（88.1MHz）の開局とradikoの無料配信エリアが1都6県（関東全域）に拡大したことにより、首都圏でも聴けるラジオ局になりました。 「ダイバーシティ溢れる音楽」「ローカルメジャー」「ニッチトップ」「ニュース」「スポーツ」の5つのコンセプトを軸にオリジナル番組の制作に力を注いでいます。 また、 LuckyFesを中心とした大型イベントやコンサート事業も展開しています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社LuckyFM茨城放送 報道広報事業部 担当：橋田・安

Mail: pr@lucky-ibaraki.com