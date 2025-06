レイ・パークスジュニア選手 契約基本合意(継続)のお知らせ

ヒューマンプランニング株式会社

大阪エヴェッサでは、レイ・パークスジュニア選手と2025-26シーズンの選手契約が基本合意に達しましたことをお知らせします。

レイ・パークスジュニア(Ray Parks Jr.)

□背番号:1

□ポジション:SG

□生年月日:1993年2月19日

□出身地:フィリピン

□身長/体重:193cm/96kg

□経歴

(出身校)

ナショナル大学

(所属チーム)

2015-16 Texas Legends(Dリーグ)

2016-18 San Miguel Alab Pilipinas(フィリピン)

2018-19 San Miguel Beermen(フィリピン)

2019-20 Blackwater Bossing(フィリピン)

2020-21 TNT Tropang Giga(フィリピン)

2021-24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

2024- 大阪エヴェッサ

□コメント

I am looking forward to playing another year in Osaka. Osaka is a great city with amazing culture. We improved last year but there is still more work to be done. I’m excited to see the fans and my teammates.

来季も大阪でプレーすることができ嬉しく思います。大阪は魅力的な文化が根付いている素晴らしい街だと思っています。

昨シーズン、僕たち大阪エヴェッサはチームとして成長することができましたが、まだまだ改善しステップアップできるはずです。ファン・ブースターの皆さまやチームメイトにまた会えることを楽しみにしています。

