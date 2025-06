Japan Olive Oil Prize 2025 開催　世界各国28カ国から578ものエキストラバージンオリーブオイルが参加　最高峰のブランドを選定

在日イタリア商工会議所

2025年6月13日(金)に、東京・表参道にてJapan Olive Oil Prize 2025 表彰式セレモニーが開催されました。Japan Olive Oil Prize2025は、28カ国から578のエキストラバージンオリーブオイルが参加し、EVOO(エキストラバージンオリーブオイル)部門で世界的に最も重要な大会のひとつとなりました。

開催概要

Japan Olive Oil Prize2025 (日本オリーブオイル大賞:略称 JOOP)

開催日時:2025年6月13日(金)

LIGHT BOX ATELIER 17:00~19:00(受付:16:30~)

会場:LIGHT BOX ATELIER

住所:東京都港区南青山6丁目13-1イデアルビル2階

主催:Japan Olive Oil Prize 実行委員会

公式HP: https://jooprize.com/

後援:駐日イタリア大使館、駐日ギリシャ大使館、駐日ポルトガル大使館

駐日ブラジル大使館、駐日クロアチア大使館

Japan Olive Oil Prizeは未だ日本市場では輸入されていない海外の高品質のEVOO(エキストラバ

ージンオリーブオイル)ブランドを日本市場で宣伝する最高のプラットフォームです。

Japan Olive Oil Prizeは、商業的な制約がなく、世界的に権威のあるエキストラバージンオリーブオ

イルの専門家らによる厳格なブラインド・テイスティングが行われています。Japan Olive Oil

Prizeは世界中が信頼できるコンペティションとしての地位を確立しました。そして、年間を通し

て、日本全国で最も重要な機関や最高のロケーションで宣伝プロモーション活動を行っています

Japan Olive Oil Prizeは、新商品を求めるインポーターやディストリビューターのネットワーク

を強化し続けています。また、消費者とのオープンな対話を通じて、正しいEVOO(エキストラバ

ージンオリーブオイル)ブランドの選択について啓蒙活動を行っています。

2020年からEVOO(エキストラバージンオリーブオイル)ブランドのロゴからボトルの包装に至

るまでデザインの美しさや優れた芸術性を評価するJOOP(Japan Olive Oil Prize)Design Awardを

開催しています。

日本のオリーブオイル市場は、価格上昇の影響で、販売数量は減少傾向にありますが、高品質なオリーブオイルへの需要は依然として高いとみられています. 「Japan Olive Oil Market Overview」によると輸入コスト高騰傾向は続くものの、消費者の生活習慣としてオリーブオイルが定着したことや、パッケージの小容量化・使い切りタイプの登場、健康機能性表示食品制度を取得した製品の増加などが需要を牽引しました。また、サステナブルな生産方法やフェアトレード認証を受けた製品が高い支持を集め、付加価値商品市場が拡大しています。2025年以降も市場は拡大を継続すると予測され、2028年には約750億円程度に成長すると見込まれます。

Japan Olive Oil Prize のもうひとつのミッションは、日本の消費者のみなさんに正真正銘のエキ

ストラバージンオリーブオイルの魅力を伝えて、より多くの消費者のみなさんにエキストラバー

ジンオリーブオイルの商品を体感いただくことです。そのミッションを忘れることなく引き続き

来年に向けて積極的に活動していきます。

2025年6月30日には、在日イタリア商工会議所にて「JOOP OPEN DAY2025」というテイスティングイベントも開催致します。

在日イタリア商工会議所ダヴィデ・ファントーニ事務局長・コメント

「今年は世界各国28カ国より578ものエントリーがありました。昨年と比べると約100のブランド

がエントリーしました。この増加は、世界各国のエキストラバージンオリーブオイルの生産者が

、日本市場を重要なターゲットとしている証かと思います。Japan Olive Oil Prize は、スポンサ

ーを募らず、世界的なエキストラバージンオイルの専門家らによるブランドテイスティングで厳

選なる審査を行っている、とても明白で公平なコンペティションである。この機会をもって、日

本の消費者のみなさんに正真正銘の品質の良いエキストラバージンオリーブオイルの世界をもっ

とよく知ってほしいと思います。私たちの活動は授賞式で終わりではなく、1年を通して続きます

。コンペティションの受賞者は、年間をB2BおよびB2Cのさまざまな場面で紹介されます。その

中でも、アジア最大の農業食品見本市であるフーデックス・ジャパンは、バイヤー、流通業者、

業界関係者に会うための戦略的な国際ショーケースです。まだ日本に輸入されていない最高峰の

エキストラバージンオリーブオイルをより多くの消費者のみなさんに伝授していきたいと思う。」

JOOP 2025 winners

Best of JOOP2025

LECCIO DEL CORNO - TREBBIO/Italy

Best of Flavoured

Agrumato-Method Calabrian Chili Olive Oil

Corto Olive Co./United States Of America

Best of Polyphenol

HYPERELON ULTRA GOLD

G-TEAM/Greece

Best in Country

Best of Argentina

Siriano Gourmet

AIMURAI S.A./Argentina

Best of Brazil

Estancia das Oliveiras CORATINA

ESTÂNCIA DAS OLIVEIRAS/Brazil

Best of Croatia

Premiums

OPG Stranić/Croatia

Best of Greece

Terra Creta Organic EVOO

Melissa - Kikizas SA/ Greece

Best of Italy

LECCIO DEL CORNO - TREBBIO/Italy

Best of Jordan

MAIDA ARBOSANA

Al Maida Agricultural/Jordan

Best of Portugal

Casa de Santo Amaro PRESTIGE Extra Virgin Olive Oil PDO Azeite de Tras-os-Montes

TRAS-OS-MONTES PRIME LDA/Portugal

Best of South Africa

Kielder Premium Selection EVOO

Kielder South Africa (PTY) LTD/South Africa

Best of Spain

Señorio de Camarasa Recien Hecho

SCA Santa Isabel de Torres/Spain

Best of Tunisia

Huile d'olivia red meat

Dear Goodness/Tunisia

Best of Turkey

Gaia Oliva Memecik

Gaia Oliva LTD ŞTİ/Turkey

Best of United States of America

Frantoio Extra Virgin Olive OIl

Durant Olive Mill/United States Of America

左から Boeira Extra Virgin Olive Oil・RAMI TORTI IGP OLIO DI PUGLIA・Yiayia and friends

JOOP 2025 Design Award

1st Place

RAMI TORTI IGP OLIO DI PUGLIA

AZIENDA AGRICOLA ADRIATICA VIVAI S.S.- RAMI TORTI

Italy

2nd Place

Boeira Extra Virgin Olive Oil

Quinta da Boeira - Arte e Cultura, Lda.

Portugal

3rd Place

Yiayia and friends

Nacaro foods P.C.

Greece

Japan Olive Oil Prize2025 ~審査員紹介~

● Antonio G. Lauro アントニオ・G・ラウロ JOOP PANEL LEADER - ITALY

オリーブオイル・コンサルタント、ジャーナリスト、国際パネルリーダー(NYIOOC)

●フェルナンド・マルティネス・ローマン

JOOP PANEL LEADER - SPAIN

ポルトガル, アメリカ), (ニュージーランド), (イタリア), (イスラエル), (アルゼンチン) 数々のオイルテイスティングコンクール審査員

●山田 美知世 Miciyo Yamada - JAPAN

パネルメンバー、ジャーナリスト、MIPAAF オフィシャル オリーブオイルテイスター

●アレクシス・カーナー Alexis Kerner - USA

オリーブオイルテイスターのエキスパートであり、The Olive Oil Workshopの創設者。

●M.アンヘレス・カルボ・ファンドス M.Angeles Calvo Fandos - SPAIN

パネルメンバー、Mario Solinas, Terra Olivo, EVO-IOOC, JOOPのオリーブオイルテイスター。

●ビルセン・カン Birsen Can - TURKEY

認定オリーブオイルテイスター、国際審査員、オリーブオイル化学・技術修士課程修了

●マルセロ・スコファノ Marcelo Scofano - BRAZIL

ブラジル出身のオリーブオイルの名手であり、官能的なマエストロ。

アンダルシアの国際オリーブコンクールなど世界各国のコンクールの審査員。

● ナ・シェNa Xie - CHINA 国際EVOOコンクール審査員、オリーブオイル・コンサルタント。

● 中村裕美 Hiromi Nakamura - JAPAN

オリーブオイルプランナー、国際 EVOO コンペティション審査員

● 島田 真理子 Mariko Shimada - JAPAN EVOOソムリエ(AISO認定)

● スタモウラ(タミー)・カランベラス Stamoula (Tammy) KarambelasJOOP JUROR - GREECE

ギリシャ・オーストラリア公認 EVOO テイスター。オレオロジスト、 ブレンディングマスター、 プロダクトスペシャリストとして、 コンサルタントとして豊富な経験を持つ。

● 柴田 英明 Hideaki Shibata- JAPAN

香川県農業総合試験場・あずきオリーブ研究所 主任研究員

【本件に関するお問い合わせ先】

在日イタリア商工会議所

事務局長秘書官兼メディアマネージャー

富井貴子 Email: t.tomii@iccj.or.jp

電話:03-6809-5802