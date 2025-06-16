国内外から注目を集める Moon In June、待望の初7inchアナログ盤を9月24日にリリース！
国内外のドリームポップ～シューゲイズ・シーンで注目を集めるバンド、Moon In Juneが、バンド初となる7inchアナログレコードを2025年9月24日にリリースする。本作は、サンフランシスコの音楽レーベル「Tokyo Beatniks Record Label」と「diskunion DIW」の共同レーベル名義での発売となる。
リリースされる7inchには、2025年4月に発表された2ndアルバム『色彩を持たないで』より、『The Sky Crawlers』と『ペーパー・ムーン』を収録。A面に収録された『The Sky Crawlers』は、重たく揺れるギターと鋭く刻まれるリズム、浮遊するメロディラインが陰鬱な美しさをまといながら、聴く者の心を静かにえぐる一曲。B面の『ペーパー・ムーン』は、衝動と寂しさの狭間を駆け抜けるような爽快な疾走感が響き、インディーロックの原点を思わせる青さと真摯さが溢れている。数量限定生産となる本作は、Moon In Juneの現在地を確かに刻んだ、ファン必携の一枚となっている。
また、Moon In Juneは2025年4月23日に2ndアルバム『色彩を持たないで』をリリースし、5月3日より全国ツアー「色彩を持たないツアー」を開催中。さらに、2026年1月12日には新宿LOFTにてキャリア初となるワンマンライブも予定されており、今後の動向にも大きな期待が寄せられている。
Release Info
アーティスト：Moon In June
タイトル：The Sky Crawlers / ペーパー・ムーン
タイトル（EN）：The Sky Crawlers / Paper Moon
発売日：2025年9月24日
仕様：7inch アナログレコード
品番：TBDW1
POS：4988044131323
販売価格：税抜2,000円（税込2,200円）
レーベル：Tokyo Beatniks Record Label / DIW
商品情報：https://diskunion.net/portal/ct/detail/1009061414
ライブ情報
イベントタイトル：「Total Feedback-Moon In June 2nd Album "色彩を持たないで" Release Party」
日程：2025/06/29(日)
時間：OPEN 15:00 / START 15:30
会場：高円寺HIGH
URL：http://koenji-high.com/schedule/?sy=2025&sm=6&sd=29(http://koenji-high.com/schedule/?sy=2025&sm=6&sd=29)
イベントタイトル：DREAMWAVES Vol.30
日程：2025/07/21(月・祝)
時間：OPEN 15:00 / START 15:30
会場：鶴舞DAYTRIP
Information
・Moon In June
X（旧 Twitter）：https://x.com/mooninjunetyo
Instagram：https://www.instagram.com/moon_in_june.band/
Youtube：https://www.youtube.com/@mooninjune3431
HP：https://moon-in-june-2.jimdosite.com/
・Tokyo Beatniks Record Label
X（旧 Twitter）：https://x.com/tokyobeatniks
Instagram：https://www.instagram.com/tokyobeatniks/
HP：https://www.tokyobeatniks.com/