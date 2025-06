BAPE(R)が“90sレイヴ”のエッセンスを現代に落とし込んだ、ビーチルックを公開。

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R)以下、BAPE(R)︎)は、90年代パーティーカルチャーの混沌と輝きを現代風に再構築した25SSシーズンの最新コレクション「RAVE VIBES」をリリース。

焼けつく太陽と荒波が打ち寄せる海辺を舞台に撮影されたこのコレクションは、手染めのファブリック、ダメージデニム、そしてBAPE(R)︎ならではのMAP CAMOやPALM TREE CAMOといった大胆なカモフラージュ柄が主役に。アルゴリズム化したファッションに反旗を翻す、自由で反骨的なスピリットを表現しています。

本コレクションはA BATHING APE(R)正規取り扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて販売中。

MENS COLLECTION

メンズコレクションは、機能美とレイヴカルチャーの懐かしさが交差するスタイルを展開。BAPE(R)のアイコニックなシルエットをトロピカルに再構築した、PALM TREE CAMOやHAND DYED パターンは、日差しの下でひときわ存在感を放ちます。

HAND DYE SHARK FULL ZIP HOODIECOLOR: GREEN, BLUE, RED\51,700- (税込)

HAND DYE RELAXED FIT SWEAT SHORTSCOLOR: GREEN, BLUE, RED\34,100- (税込)

PALM TREE CAMO OPEN COLLAR POCKET SS SHIRTCOLOR: BLUE, BLACK, RED\29,700- (税込)

PALM TREE CAMO RELAXED FIT BEACH SHORTSCOLOR: BLUE, BLACK, RED\24,200- (税込)

PALM TREE CAMO RELAXED FIT SHARK FULL ZIP HOODIECOLOR: BLUE, BLACK, RED\52,800- (税込)

ABC CAMO ONE POINT RELAXED FIT WATER SHORTSCOLOR: GREEN, PINK, BLUE\24,200- (税込)

ABC CAMO PILE JACQUARD BUCKET HATCOLOR: GREEN, PINK, BLUE\15,400- (税込)

ABC CAMO BEACH TOWELCOLOR: BLUE, GREEN, PINK\13,200- (税込)

LADIES’ COLLECTION

レディースコレクションはレイヴスタイルとビーチリゾートのテイストが融合した、反骨的なサマースタイルを展開。ビーチやフェスで活躍する“ABC CAMO SWIMWEAR”に、“HAND-DYED WIDE TEE”を合わせスタイリング。“PALM TREE CAMO OPEN COLLAR SHIRT”は南国ムード漂うリラックス感が魅力。同柄のショーツと合わせれば、存在感あるトータルルックに。

【予約販売中】

ABC CAMO SWIMWEAR

COLOR: PINK, GREEN

\22,000- (税込)

HAND DYE WIDE TEECOLOR: MULTI\23,100- (税込)

PALM TREE CAMO OPEN COLLAR SHIRTCOLOR: MULTI\29,700- (税込)

PALM TREE CAMO SHORTSCOLOR: MULTI\27,500- (税込)

CRYSTAL TWIN STA CAMISOLECOLOR: WHITE\11,000- (税込)

1ST CAMO BEAR PLUSH DOLL 35CMCOLOR: YELLOW\25,300- (税込)

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプ(R) カモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

