工芸品・古美術品約200点を競売、豊臣秀吉の「茶器覚書」にハンマープライス7,400万円など
落札価額合計 1億6,557万1,250円（金額には落札手数料のみ含む）
落札率 84.9％
落札結果一覧PDFはこちら：https://www.shinwa-auction.com/wp-content/uploads/2025/06/20250614t_s.pdf(https://www.shinwa-auction.com/wp-content/uploads/2025/06/20250614t_s.pdf)
Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社：千代田区丸の内 代表取締役：高橋 健治）の主要子会社である Shinwa Auction株式会社（本社：千代田区丸の内 代表取締役：高橋 健治）は、2025年6月14日（土）に近代陶芸 / 古美術 / 近代陶芸PartIIオークションを開催しました。落札価額合計は1億6,557万1,250円（金額には落札手数料のみ含む）、落札率84.9％の結果となりました。
主な落札結果
LOT.136
豊臣 秀吉「茶器覚書 古瀬戸肩衝茶入添」
27.6×43.9cm
紙本・軸装（113.5×51.0cm）
田山方南箱 大倉汲水極札
即中斎書付 不審庵礼状
重要美術品認定証書付
豊公三百五十年献茶祭使用
豊国神社/昭和23（1948）年
参照：『茶道月報』第四百三十七号【本付】
エスティメイト：1,500万円～2,500万円
ハンマープライス：7,400万円
LOT.188
加藤 唐九郎「唐津茶盌 銘 こおどり」
H7.2×D11.8cm
高台脇に掻き銘「陶玄」
共箱
1982（昭和57）年作
『加藤唐九郎作品集』掲載 No.201（日本経済新聞社）
エスティメイト：60万円～90万円
ハンマープライス：190万円
LOT.195
北大路 魯山人「銀彩武蔵野鉢」
H11.8×D23.4cm
黒田陶々菴箱
エスティメイト：100万円～150万円
ハンマープライス：270万円
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会社概要
【 Shinwa Wise Holdings 株式会社 】
商号 Shinwa Wise Holdings株式会社
所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング 2階
資本金 7,221万円
役員 代表取締役 高橋 健治
目的（事業内容)：アート・高額品の流通にかかる事業及び文化関連事業の企業集団を擁する持株会社
お問い合わせ：info@shinwa-wise.com
【 Shinwa Auction 株式会社 】
商号 Shinwa Auction株式会社
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所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング 2階
資本金 5,000万円
【お問い合せ先】
TEL.03-5224-8620
FAX.03-5224-8621
URL:https://www.shinwa-auction.com