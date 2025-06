【徳島ガンバロウズ】ライアン・ローガン選手 契約合意のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

徳島ガンバロウズは、ライアン・ローガン選手と2025-26シーズンの選手契約を締結いたし ましたのでお知らせします。 なお、B.LEAGUE自由交渉選手リストからは6月16日(月)15:00に抹消となります。

#11 ライアン・ローガン(Ryan Logan)

◆生年月日: 1994年5月22日

◆出身地: アメリカ合衆国

◆身長/体重: 200cm/99kg

◆ポジション: PF

◆経歴: ストーンヒル大学

2019-20 Uni Baskets Paderborn(ドイツ)

2020-21 Basquet Girona(スペイン)

2021-22 LWD Basket(ベルギー/オランダ)

2022-24 Boras Basket(スウェーデン)

2024-25 岐阜スゥープス

【ライアン・ローガン選手 コメント】

Thank you Tokushima for giving me another chance to play in Japan and in the B League.

I am excited for the opportunity, and will give my all to the Club.

I can’t wait to see all of the fans and start gearing up for a great year!

徳島の皆さん、日本で、そしてBリーグで再びプレーするチャンスを与えていただき、ありがと うございます。 このような機会を大変嬉しく思っています。クラブのために全力を尽くします。 ファンの皆様にお会いできるのが待ちきれません。素晴らしい1年に向けて、準備を始めたい と思います!

【会社情報】

■会社名:株式会社がんばろう徳島

■所在地:徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23(メディアドゥ徳島木頭オフィス内)

■事務所:徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう!」「よく頑張った!」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ!」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。