ソウル発 ウィメンズブランド〈BLOSSOM〉、東京で初のプレゼンテーション兼ポップアップを開催

株式会社カタルデザイン

ソウルを拠点とする〈BLOSSOM〉が、6月26日から29日までの4日間、東京のT-SITE GARDEN GALLERYにて初のポップアップストアを開催いたします。(*6月26日は関係者のみ)

BLOSSOM INSTAGRAM(https://www.instagram.com/blossom___japan/)



今回のポップアップは、ブランドのシーズンレスキャンペーンである「In the Pause of Time」をテーマに展開。2025年夏の最新コレクションをプレゼンテーション形式で披露いたします。

「Moments suspended - in silence, in softness, in becoming」

ミニマルなムードと洗練されたシルエットが調和をなす今回の展示は、〈BLOSSOM〉が追求する余白と感覚、そして変化の境界についての物語を表現しています。



東京という都市は〈BLOSSOM〉の美学と日常性が交差する場所であり、今回のポップアップは日本の顧客の皆様との初めての対面の場。ブランドの方向性を共有する貴重な機会です。

BLOSSOMの日本初上陸を記念したPOP-UPイベントにご期待ください。

【 期間中の限定イベントにも注目】

1.ポップアップ期間中は、全商品20% OFFでご購入いただけます。新作をいち早く、そしてお得に手に取っていただけるこの機会を、是非お見逃しなく。

2.商品をお買い上げのお客様には、毎日先着30名様にオリジナルマフラーセットをプレゼント。

3.10万円以上お買い上げの方には、4万円相当のパジャマセットをプレゼント。

*デザインはお選びいただけません。あらかじめご了承ください。

BLOSSOM POP-UP EVENT

・ 期間:6月27日(金) - 6月29日(日) ※6月26日(木)はプレスデーにつき、ご招待者様のみ

・ 営業時間:午前11時 - 午後8時

・ 場所:T-SITE GARDEN GALLERY(東京都渋谷区猿楽町16-15)

Instagram

https://www.instagram.com/blossom___japan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/blossom___japan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

公式HP

https://blossomhcompany.com/

オンラインストア

https://jp.blossomhcompany.co.kr/