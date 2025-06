『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ！』ウェディングドレスをまとった綾乃のイベント特効ピックアップ勧誘&「ぱずでれブライダルコレクションVS茅咲」開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 CEO:谷口祐一郎)の開発・運営する、TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」初のスマートフォン向けアプリゲーム『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ!』(略称:ぱずでれ)では、2025年6月16日(月)よりイベント「ぱずでれブライダルコレクションVS茅咲」を開催します。同時開催されるイベント特効勧誘では、ウェディングドレスを着たキャラクターが登場します。期間限定の勧誘や限定イベントをお楽しみください!

■ぱずでれブライダルコレクションVS茅咲 特効勧誘綾乃開催!

「ぱずでれブライダルコレクションVS茅咲」に合わせて開催される、期間限定の特効勧誘では、ウェディングドレスを着た綾乃が登場します。

▼ピックアップキャラクター

☆3【従者からパートナーへ】君嶋 綾乃

▼期間限定勧誘開催期間

2025年6月16日(月)~6月24日(火)11:59まで

※勧誘の開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

ピックアップされたキャラクターを編成することで、同時開催中の「ぱずでれブライダルコレクションVS茅咲」を有利に進めることができるボーナス効果が付与されます。ウェディングドレスを着たキャラクターの姿をぜひお楽しみください!

■ぱずでれブライダルコレクションVS茅咲開催!

6月16日(月)よりイベント「ぱずでれブライダルコレクションVS茅咲」を開催します。当イベントでは、イベントマップで集めたポイントで、イベント限定のサポートカードやアイテムが獲得できる「ポイント勧誘」が登場します。繰り返し挑戦してよりたくさんのポイントを集め、☆3サポートカードや勧誘チケットを手に入れよう!

▼イベント開催期間

2025年6月16日(月)~6月22日(日)11:59まで

※イベント開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

▼交換可能なアイテム

・ 特効ピックアップ勧誘チケット 最大10枚

・☆3サポートカード「自然に二人の世界を作り出す人達」 最大5枚

・限界突破の参考書(☆3キャラクター) 1つ など

※交換可能なアイテムはゲーム内よりご確認ください。

■『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ』とは

アーリャさんたちの可愛さが詰まったお手軽3マッチパズルゲームです。「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」が好きな方はもちろん、誰でも気軽に楽しめます。また、ゲームオリジナルのイラストもゲーム公式Xアカウントにて順次公開中です。

〈App Store / Google Play ストア〉今すぐダウンロード!

https://puzzdere.onelink.me/4Ipt/4db8wq6a

〈ゲーム公式Xアカウント〉

https://x.com/roshiderepuzzle

■TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」とは

著作・燦々SUN氏×イラスト・ももこ氏のタッグで角川スニーカー文庫より刊行されている大人気小説を原作としたTVアニメです。2024年7月~9月にTVアニメ第一期を放送し、大好評を受けてTVアニメ第二期の制作も決定しています。

全生徒の憧れの的で孤高のお姫様と呼ばれるアーリャさんは、主人公の久世政近にだけはなぜかロシア語でデレてくる。

しかし彼女は知らない。実は政近のロシア語リスニングはネイティブレベルであるということを――。

ニヤニヤ必至の青春ラブコメディ!

TVアニメ公式サイト:https://roshidere.com/

作品公式X:https://twitter.com/roshidere

■製品概要

タイトル名 :時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ!

リリース日 :2024年9月19日

ジャンル :3マッチパズルゲーム

プラットフォーム:App Store / Google Play

本体価格 :無料(アプリ内課金あり)

著作権表記 :(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

(C)Poppin Games Japan Co., Ltd. All rights reserved.

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン~ようこそ!ムーミン谷へ~」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ! かすかべシティ大開発」などがあります。

本社:東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者:代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社HP:https://poppin-games.com/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。