Robloxで創る次世代広告―NEIGHBORのグローバル戦略サービスがローンチ
株式会社NEIGHBOR（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：ノトフ、以下 NEIGHBOR）は、世界最大級のUGCプラットフォーム「Roblox（ロブロックス）」を活用した海外向けマーケティング支援サービスを開始しました。本サービスは、Roblox・Fortnite を中心に若年層マーケティングを手がける株式会社EbuAction（イブアクション）と事業パートナー契約を結び、企画から制作・集客までをワンストップで提供します。NEIGHBOR がこれまで培ってきた海外向けプロモーションの知見と実績に、EbuAction のクリエイティブ力と若い感性を掛け合わせることで、北米・アジア市場でのブランド体験をさらに加速させます。
■ NEIGHBOR × EbuAction 共同サービスのポイント
1. グローバル戦略設計 × クリエイティブ実装
NEIGHBOR が担う海外市場リサーチと事業戦略に、EbuAction の Roblox 専門開発チームが実装力で応え、最短距離で“遊べるブランド体験”を実現。
2. Roblox に特化した集客 & コミュニティ運営
ゲーム内広告・TikTok/YouTube ショート動画・インフルエンサーマーケを組み合わせ、Z/α世代の心をつかむプロモーションを設計。
3. 成果指標の可視化と継続運用
プレイ数・滞在時間・リテンションなどの詳細なデータを共有し、KPI に基づく改善サイクルを高速に回します。
■ NEIGHBORの海外向け実績- Fortnite 公式フィーチャリング 18 回 獲得（国内最多級）
- 『すずめの戸締まり』『Junji Ito Maniac』など日本 IP の海外展開を支援
- アーティスト Snoop Dogg、YouTube トレンド Skibidi Toilet など多様なグローバル案件を担当
- 自社開発のAIゲーム生成プラットフォームDreamCore β版でゲーム投稿数が400件を突破（2025 年 6 月時点）
新海誠監督作品「すずめの戸締まり」メタバース
Netflixアニメ「Junji Ito Maniac」プロモーション
■ イブアクション（EbuAction）について
株式会社イブアクション（EbuAction） は、Roblox や Fortnite など急成長中のイマーシブメディアに特化し、Z 世代・α 世代向けマーケティング支援をワンストップで提供する企業です。企画・制作・集客を一貫対応し、バンダイ「たまごっち」、NTT ドコモ、松井証券、シンガポール政府観光局などの案件を手がけています。
バンダイの大人気キャラクターである「たまごっち」のゲーム「Tamagotchi Party」をRoblox上で企画・制作
大手旅行会社HISと提携し、新ゲーム「Singapore Freeze Tag（シンガポール氷鬼）」をRoblox上で配信。（協力：シンガポール政府観光局）
■ 代表コメント
株式会社NEIGHBOR CEO・ノトフ
「Fortnite で培った海外プロモーションの知見を、Roblox という新たなフィールドで最大化します。EbuAction とともに、ブランドが“遊ばれる”時代の新しいマーケティングモデルを創ります。」
株式会社 代表取締役・野田慶多
「NEIGHBOR の豊富な海外実績と、当社の Roblox クリエイティブ力を融合させることで、クライアント企業のグローバル展開を加速させます。」
■ 会社概要
株式会社NEIGHBOR
代表者 代表取締役CEO ノトフ
所在地 東京都千代田区
事業内容 UGC ゲーム向け IP 管理サービス、3D アセット制作支援、コンサルティング業務ほか
URL https://neighbor.gg/ja
株式会EbuAction
代表者 代表取締役 野田慶多
所在地 東京都品川区上大崎 2-10-34
事業内容 Roblox・Fortnite を活用した次世代マーケティング事業
URL https://ebuaction.com/
■ 本リリースに関するお問い合わせ
株式会社NEIGHBOR
E-MAIL：info@neighbor.gg