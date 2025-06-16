【ミュージカル『薄桜鬼 真改』藤堂平助 篇】6月29日(日)2公演をニコニコ生放送で独占生中継が決定！

株式会社ドワンゴ

シリーズ累計100万本を超える大人気ゲーム『薄桜鬼』を原作としたミュージカル『薄桜鬼』は、2012年に毛利亘宏氏による脚本・演出で1作目を上演。シリーズを重ね、2018年には演出に西田大輔氏を迎え、ミュージカル『薄桜鬼 志譚』2作、2021年より『薄桜鬼 真改』を原作とした「真改」シリーズがスタート。2022年には「薄ミュ」シリーズ10周年を迎え、2024年「真改 土方歳三 篇」で再び毛利氏へ襷が渡り、好評を博しました。

そして、シリーズ18作目となる「真改 藤堂平助 篇」は、2018年の「志譚 土方歳三 篇」より7年間藤堂平助を演じる樋口裕太が、毛利氏・西田氏の掲げた「薄ミュ」の志を背負い主演を務めます。





ニコニコ生放送では、6月29日(日)12:00公演・17:30公演(千秋楽)の独占生中継が決定いたしました。

番組情報

ミュージカル『薄桜鬼 真改』藤堂平助 篇 ニコ生独占生中継

■日程

１.6月29日(日) 12:00公演【全景映像】

→https://live.nicovideo.jp/watch/lv347761407(https://live.nicovideo.jp/watch/lv347761407)

※ 6月29日(日)12:00公演【全景映像】では、スペシャルカーテンコールもご覧いただけます。



２.6月29日(日) 17:30公演(千秋楽)【スイッチング映像】

→https://live.nicovideo.jp/watch/lv347761408(https://live.nicovideo.jp/watch/lv347761408)



■チケット購入ページ

https://dwango-ticket.jp/project/Hkw64aV4ZI(https://dwango-ticket.jp/project/Hkw64aV4ZI)



■チケット価格

１.3,000円（税込）+ サービス手数料 300円（税込）

２.4,000円（税込）+ サービス手数料 400円（税込）



■チケット販売期間

2025年6月22日(日)12:00~2025年7月6日(日)20:00



■タイムシフト視聴期間

2025年7月6日(日)23:59まで

※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

作品概要

(C)アイディアファクトリー・デザインファクトリー／ミュージカル『薄桜鬼』製作委員会

◼︎ミュージカル『薄桜鬼 真改』藤堂平助 篇

公式HP：https://www.marv.jp/special/m-hakuoki/

公式Xアカウント：https://x.com/m_hakuoki



◼︎CAST

藤堂平助 役：樋口裕太 雪村千鶴 役：岡田真祐子／

土方歳三 役：久保田秀敏 沖田総司 役：北村健人 斎藤一 役：大海将一郎 原田左之助 役：川上将大 永倉新八 役：小池亮介 山崎烝 役：田口司／

山南敬助 役：輝馬 近藤勇 役：井俣太良／

風間千景 役：佐々木喜英 天霧九寿 役：横山真史 不知火匡 役：末野卓磨 雪村綱道 役：川本裕之 千姫 役：斉藤瑞季

アンサンブル：笹原英作 齊藤大士 鼓太郎 滝山翔太 寒川祥吾 坂本和基 橋本征弥 相田真滉



◼︎STAFF

原作：オトメイト（アイディアファクトリー・デザインファクトリー）

脚本・演出：毛利亘宏

音楽：坂部剛

振付・ステージング：本山新之助

殺陣：六本木康弘

作詞：毛利亘宏／西田大輔

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