¥ê¥¢¥ë¤Ë¡È²ñ¤¨¤ë¡ÉVTuber»þÂå¤Ø¨¡¨¡¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¡Ö¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¡×¤¬¿·¶ÊMV¸ø³«¡õ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥ÖÈ¯É½¡ª
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=RWgQOO-v1AM ]
³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ºäËÜÎ¶Í¥¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡È²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡É¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹½êÂ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯6·î19Æü¤Ë¿·¶Ê¡ØWelcome to Palette Land¡Ù¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ6ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤Ç¡¢3¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÌÀ¤ë¤¤À¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¡¦²»³Ú¤È¤â¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤´°À®ÅÙ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆüShorts¤òÅê¹Æ¤¹¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¡È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸½¼Â¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·Á¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¡Ö¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¡×¡£¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¡È²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¡ÉVTuber¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¶Ê¾ðÊó◼️ Music Video
URL¡§https://youtu.be/RWgQOO-v1AM?feature=shared¡¡
¡ÖWelcome to Palette Land¡×
◼️ ³Ú¶Ê¾ÜºÙ
¡ÚSound¡Û
Lyrics : µÈÅÄ »Ê
Compose : µÈÅÄ »Ê / ´Øº¬Í¤¼ù
Arrange : ´Øº¬Í¤¼ù
Guitar : Ne-ze
Bass : HIROTOMO
Vocal Direction¡§µÈÅÄ »Ê
Recording Engineer¡§¹ÅçÂóÌï
Mixing Engineer¡§¹ÅçÂóÌï
Mastering Engineer : »°¹¥æÆÂÀ
¡ÚMovie¡Û
illustrator¡§µ×Éñ¤È¤³
Movie¡§Heetami
Special Thanks¡§É¢ÌÚ¤·¤å¤¦
¡ØWelcome to Palette Land¡Ù¥ê¥êー¥¹µÇ° Mini Live ³«ºÅ·èÄê¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ÚÆâÍÆ¡Û¡Ø¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!︎¡Ù¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö
¡ÚÆüÄø¡Û2025Ç¯6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÁã³ûIFNESS(https://sugamo.if-ness.com/)¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÁã³û3ÃúÌÜ25－10 ¥Ð¥í¥ó¥Ï¥¤¥ÄÁã³ûB1¡Ë
¡Ú³«¾ì¡Û12:00¡Ê¢¨15Ê¬Á°¤è¤êÀ°Îó³«»Ï¡Ë
¡Ú³«±é¡Û12:30
¡ÚÎÁ¶â¡Û¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ê600±ß¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://t.co/8EIs24N3J2¡¡
¿·¶Ê¡ØWelcome to Palette Land¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈäÏª¤·¤¿³Ú¶Ê¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢Ëè·îÊÑ¤ï¤ë¥«¥Ðー¶Ê¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿ä¤·¥á¥ó¥Ðー¤Î²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ò´Ö¶á¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¡Ö¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢VTuber¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È2.5¼¡¸µIP¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IP³«È¯¡¢¥ê¥¢¥ëÏ¢Æ°·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë±¿±Ä»Ù±ç¤ò»°°Ì°ìÂÎ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÁÐÊý¤Ç»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¡£ÆÃ¤Ë¡¢·î1²ó°Ê¾å¤ÎÄê´ü¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¡¢¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡¿MV¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¡ÈÇ®ÎÌ¤¢¤ë´Ø·¸À¡É¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥åー¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢ËèÆüÅê¹Æ¤ÎYouTube Shorts¤ä¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö½Ð±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃå¼Â¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢²èÌÌ±Û¤·¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥ê¥¢¥ë¤Ç²ñ¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¡£¤½¤ì¤¬¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¤ÎÄó¼¨¤¹¤ë¡È¼¡À¤Âå¤Î¿ä¤·¡É¤Î·Á¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â´ë¶È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤äIPÅ¸³«¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¤Ê¤É¡¢Â¿Ê¬Ìî¤Ø¤Î¹¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¾ðÊó
°ª¶õ¤«¤Î¤ó¡Ê¤¢¤ª¤¾¤é¤«¤Î¤ó¡Ë
¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!︎¤Î²Î¾§Ã´Åö¡£
¥«¥éー¡§¥Ö¥ëー
X¡§https://x.com/kanon_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@kanon_lvv(https://www.youtube.com/@kanon_lvv)
ºé°¦¤ê¤Ü¤ó¡Ê¤µ¤¯¤é¤ê¤Ü¤ó¡Ë
¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!︎¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÃ´Åö¡£
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯
X¡§https://x.com/ribbon_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@ribbon_lvv(https://www.youtube.com/@ribbon_lvv)
¶é¿¹¤è¤â¤®¡Ê¤¤¤Ì¤â¤ê¤è¤â¤®¡Ë
¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!︎¤ÎÆ¬Ç¾Ã´Åö¡£
¥«¥éー¡§¥°¥êー¥ó
X¡§https://x.com/yomogi_lvv¡¡
YouTube¡§https://www.youtube.com/@yomogi_lvv(https://www.youtube.com/@yomogi_lvv)
¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!︎
²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ëVTuber3¿ÍÁÈ¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
X¡§https://x.com/lovvipale_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=R1xUT3020oE ]
²ñ¼Ò³µÍ×¢£¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤Ç¤ÏÆü¡¹¤Î³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¡¢¥ê¥¢¥ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lovvebox.com/¡¡
¢£³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë2.5¼¡¸µVTuber¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡¦Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ºäËÜÎ¶Í¥
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-7-1 ¿·½É¥Ñー¥¯¥¿¥ïーNÅï30³¬
¡¦´ë¶ÈHP¡§https://blackbox-inc.com/