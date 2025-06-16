「国際 建設・測量展（CSPI-EXPO2025）」に出展
株式会社マプリィ
- 名称：第7回 国際 建設・測量展（CSPI-EXPO2025）
- 会期：2025年6月18日（水）～21日（土） ※10:00～17:00（最終日のみ16:00終了）
- 会場：幕張メッセ（1～6ホール・屋外展示場・屋外展示場ANNEX）
- マプリィブース番号：17-03（展示ホール5、展示ホール6出入り口付近）
- 主催：国際 建設・測量展 実行委員会
- 後援：内閣府、デジタル庁、経済産業省、国土交通省、環境省
- 公式サイト：https://cspi-expo.com
■会社概要
株式会社マプリィ（本社：兵庫県丹波市、代表取締役：山口圭司、以下マプリィ）は、2025年6月18日（水）～21日（土）に幕張メッセで開催される「第7回 国際 建設・測量展（CSPI-EXPO2025）」に出展いたします。
現場での業務効率化やDX推進に貢献するソリューションを多数ご紹介予定です。当日はLiDAR機器や測量アプリなどを実際に手に取ってご体験いただけますので、ぜひ当社ブース（17-03）へお立ち寄りください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
展示会概要
- 名称：第7回 国際 建設・測量展（CSPI-EXPO2025）
- 会期：2025年6月18日（水）～21日（土） ※10:00～17:00（最終日のみ16:00終了）
- 会場：幕張メッセ（1～6ホール・屋外展示場・屋外展示場ANNEX）
- マプリィブース番号：17-03（展示ホール5、展示ホール6出入り口付近）
- 主催：国際 建設・測量展 実行委員会
- 後援：内閣府、デジタル庁、経済産業省、国土交通省、環境省
- 公式サイト：https://cspi-expo.com
マプリィについて
マプリィは測量・林業・防災・農業・建設に関わる全ての方向けのサービスです。これまで測量機器費用負担や機器操作/解析が難しく、ハードルの高かった三次元データなどの取得、解析や活用を容易に行えるソリューションを提供しています。
■会社概要
社名 ： 株式会社マプリィ
所在地 ： 兵庫県丹波市春日町多田165番地（本社）
代表者 ： 代表取締役 山口 圭司
HP ： https://mapry.co.jp/
本件に関する問い合わせ：info@mapry.co.jp