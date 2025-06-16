『神託のメソロギア』リリース後初の公式大会 参加方法・大会規約のご案内
株式会社ネコノメ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/145138/table/41_1_c9097c3a18d82760ff7b2ca7c19df92d.jpg?v=202506171125 ]
大会エントリーページ（Tonamel）
📄 大会規約・詳細ルール
株式会社ネコノメ（本社：東京都中央区／代表取締役：工藤ショーン）は、デジタルカードゲーム『神託のメソロギア』の正式リリース後初となる公式大会について、参加方法ならびに大会規約の詳細が確定しましたことをお知らせいたします。本大会は現在、エントリーを受付中です。
■大会概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/145138/table/41_1_c9097c3a18d82760ff7b2ca7c19df92d.jpg?v=202506171125 ]
■参加方法
以下のトーナメントページより、エントリーを受け付けております。先着順・最大1024名まで参加可能です。定員に達し次第、受付を終了いたしますので、お早めにご登録ください。
大会エントリーページ（Tonamel）
https://tonamel.com/competition/Nj4Nj
■大会規約
参加者の皆様は、必ず以下の大会規約ページをご確認の上、ご参加ください。予選・決勝それぞれの進行方法や、使用デッキ、対戦の注意事項など、重要事項を記載しております。
📄 大会規約・詳細ルール
https://humble-tango-1ae.notion.site/1-214c38444d9480528cb9fb4b5fce3d25
■関連リンク
公式サイト：https://mythologiatheoracle.com
公式X（旧Twitter）：https://x.com/mythologia_jp
【公式】神託のメソロギアDiscord：https://discord.gg/xbd9sX8U4n