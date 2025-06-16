【低価格・高品質の個別指導キャンパス】2025年6月 新規開校のお知らせ

■個別指導キャンパス 2025年6月 開校校舎

新教育総合研究会株式会社

教室名：個別指導キャンパス 賀茂校

開校日：2025年6月16日

住所：〒814-0165 福岡県福岡市早良区次郎丸6丁目7-19 次郎丸店舗A区画 1階

最寄り駅：福岡市地下鉄 七隅線「賀茂駅」

個別指導キャンパス 賀茂校 :https://www.canpass-kobetsu.com/%e6%95%99%e5%ae%a4%e6%a4%9c%e7%b4%a2/%e8%b3%80%e8%8c%82%e6%a0%a1/見学・無料体験授業受付中です！

全国370校を展開中の個別指導キャンパスは、2024年3月に九州地方初となる校舎「個別指導キャンパス 飯倉校」を福岡県早良区に開校し、10月には「個別指導キャンパス 七隈校」を開校しました。

「個別指導キャンパス 賀茂校」は福岡県3校舎目となります。

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【個別指導キャンパスについて】

「コベキャン」「キャンパス」の愛称でおなじみの個別指導キャンパスは、低価格で高品質な個別指導塾です。他の個別指導塾の6割程度の授業料を創業当初から維持しています。大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・愛知・愛媛・東京・千葉・埼玉・福岡に直営校舎を展開中。成績が上がらなければ3ヶ月間授業料免除となる成績保証制度を業界でもいち早く導入し、「絶対に成績を上げる」をモットーに、地域に密着した教室展開をしています。当塾の８割が友人同士の紹介や口コミからのご入塾で、高い評価をいただいております。

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