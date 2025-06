日本人MLB12選手の「物語」を12のデザインで刻むMLBオリジナルマンホールカバー。大谷翔平選手、菊池雄星選手、佐々木朗希選手出身の岩手県からスタート

エム・エル・ビー・ジャパン株式会社

メジャーリーグベースボール(MLB)は、世界で活躍している日本人MLB12選手を称え、各選手をデザインした12のオリジナルマンホールカバーを制作し、選手ゆかりの地に設置することで選手を応援すると共に日本各地を野球で盛り上げていきます。設置開始となる6月16日(月)には奥州市出身の大谷翔平選手、盛岡市出身の菊池雄星選手、陸前高田市出身の佐々木朗希選手のオリジナルマンホールカバーを各選手ゆかりの地に設置し、以降は2週間をかけて各選手所属のMLBの試合に合わせて設置していきます。

さらに、MLBはJALとのコラボレーションで、SNS を活用した全国プレゼントキャンペーンを実施。当選者 5 名は、現地で日本人選手を応援できる「MLB ペア観戦ツアー」に招待されます。キャンペーンに参加するには、MLBの日本公式Instagram(@mlbjapan(https://www.instagram.com/mlbjapan/))をフォローして、マンホールカバーを訪れた体験を SNS でシェアすることが条件となります。 また、JALマイレージバンク(JMB)会員はSNS投稿時に追加条件を満たすことで「JALオリジナル大谷翔平選手キーホルダー」が当たるJAL賞に応募することができます。本キャンペーンに関する詳しい情報は下記キャンペーンサイトでご確認いただけます。

https://www.mlb.com/ja/player-manholes

■岩手県から設置開始!大谷翔平選手、菊池雄星選手、佐々木朗希選手を皮切りに、MLBの試合に合わせて各地の選手ゆかりの地に設置

6月16日(月)から各選手ゆかりの地にオリジナルマンホールカバーを設置していきます。岩手県奥州市出身の大谷翔平選手、盛岡市出身の菊池雄星選手、陸前高田市出身の佐々木朗希選手の設置を皮切りに、岩手県以降は各選手所属のMLBの試合に合わせて設置していきます。詳しい設置場所の情報は順次MLB 公式Instagram(@mlbjapan(https://www.instagram.com/mlbjapan/))より発信していきます。

設置スケジュール

・6月16日(月) 大谷翔平選手 岩手県奥州市 JR水沢江刺駅西口

・6月16日(月) 菊池雄星選手 岩手県盛岡市 都南図書館

・6月16日(月) 佐々木朗希選手 岩手県陸前高田市 まちの縁側

・6月17日(火) ダルビッシュ有選手 大阪府羽曳野市

・6月18日(水) 松井裕樹選手 神奈川県川崎市

・6月19日(木) 今永昇太選手 福岡県北九州市

・6月23日(月) ラーズ・ヌートバー選手 埼玉県東松山市

・6月24日(火) 鈴木誠也選手 東京都荒川区

・6月25日(水) 山本由伸選手 岡山県備前市

・6月26日(木) 吉田正尚選手 福井県福井市

・6月27日(金) 千賀滉大選手 愛知県蒲郡市

・6月29日(日) 菅野智之選手 神奈川県相模原市

■抽選でMLB選手たちのペア観戦ツアーが当たる!MLBとJALのコラボレーションキャンペーンも開催

ストーリーマンホールの設置を記念し、MLBとJALがコラボレーションした全国SNSキャンペーンを実施します。日本各地の設置場所を訪れ、ARムービーを体験してSNSに投稿することで応募が可能で、応募いただいた方の中から抽選で現地MLB観戦ツアーが当たります。

全国SNSキャンペーンを盛り上げる取り組みとして、MLBは日本国内7つの空港でオリジナルマンホールカバーのステッカーを無料配布します。ステッカーは6月17日(火)より、ランダムで一名様に一枚配布開始、準備枚数が無くなり次第、終了となります。配布場所は下記の通りとなります。

青森空港 JAL PLAZA 青森空港店

羽田空港 JAL PLAZA 羽田空港店

成田空港 JAL PLAZA 成田空港店

中部国際空港 JAL PLAZA 中部空港店

伊丹空港 JAL PLAZA 大阪空港店

広島空港 JAL PLAZA 広島空港店

福岡空港 JAL PLAZA 福岡空港店

※一部店舗除く

キャンペーン情報詳細

キャンペーン名:5 組(10 名)を MLBペア 観戦ツアーに招待する全国プレゼントキャンペーン

開催期間:2025年6月16日(月)~7月9日(水)

対象試合:2025年9月に行われるMLBの試合。エントリー時に投稿した選手のホームゲーム。

当選者:5名

賞品:

- 現地で日本人選手を応援できる「MLB ペア観戦ツアー」にご招待- JALマイレージバンク(JMB)会員はSNS投稿時に追加条件を満たし、応募することで「JALオリジナル 大谷翔平選手キーホルダー」の贈呈

応募方法:

- MLB公式Instagramアカウント @mlbjapanをフォロー- ストーリーマンホールを訪れ、現地の映像と共に指定ハッシュタグと合わせてご自身のSNSに投稿- 指定ハッシュタグ:#ベースボールは唯一無二

■設置場所でしか体験できない、ゆかりの地で選手の軌跡をたどるARムービーコンテンツ

各設置場所ではオリジナルマンホールカバーにスマートフォンをかざすことでARムービーコンテンツの視聴が可能。選手ゆかりの地で各選手がこれまで歩んできた「物語」を臨場感あふれる各マンホールデザインのアニメーションと合わせてお楽しみいただけます。特設ページで公開されている各選手の物語記事を合わせて読むことで更に詳しく選手の成長に触れる事ができます。

特設ページ:https://www.mlb.com/ja/player-manholes

■本プロジェクトについて

メジャーリーグベースボール(MLB)は、リーグ内でますます活躍の場を広げている日本人選手たちを、母国や故郷の「ヒーロー」として讃えます。今回のキャンペーンでは、現役の日本人選手12名の感動的なストーリーを、日本独自の文化である「マンホール」というユニークなプラットフォームを通じて発信します。そのためにMLBは、各選手の地元と緊密に連携し、彼らが世界の舞台であるMLBに至るまでの“ヒーローズ・ジャーニー”を丁寧に辿りました。

