【明海大学】高校生の探究心を応援！「第1回　探究学習発表会」を開催

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明海大学（千葉県浦安市・学長：中嶌裕）は高校生を対象とした「第1回　探究学習発表会」を11月30日に開催、参加募集は9月30日まで明海大学では、高校生が日頃取り組んでいる「探究学習（総合的な探究の時間）」の成果を発表する場として「第1回 明海大学主催 探究学習発表会」を開催する。本発表会では、社会の様々な課題に対する解決策や提案、また問題解決に向けた構想や作品など、幅広い内容の発表を募集する。 【開催概要】　■開催日時　2025年11月30日（日）10：00～14：00　■会場　明海大学浦安キャンパス 【募集要項】 　■対象　高校生　■発表形式　　・プレゼンテーション発表又はポスター発表のいずれかを選択　　・グループ発表とする（１グループ５名まで）　■表彰　　部門別（発表形式別）に選考し、賞状と副賞を授与する　　・学長賞１本　・副学長賞１本　・優秀賞１本　・審査員特別賞２本 【申し込み】　■申込方法 　　以下のURLからお申込みください 　　https://forms.gle/PpRt6RrYjXDkm9bDA 　　※申し込みは教員が行ってください。（生徒からの申し込みは不可） 　■申込締切　　2025年9月30日（火） 【スケジュール】　■申し込み期間　6月16日（月）～9月30日（火）　■資料提出日　10月20日（月）　■一次選考期間　10月21日（火）～11月3日（月）　■プレゼンテーション出場者発表　11月4日（火）　■探究学習発表会当日　11月30日（日）10:00～14:00 　※応募方法およびその他の詳細につきましては、以下URLよりご確認ください。　https://www.meikai.ac.jp/education-study/huc/【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/