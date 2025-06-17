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【明海大学】高校生の探究心を応援！「第1回 探究学習発表会」を開催
明海大学（千葉県浦安市・学長：中嶌裕）は高校生を対象とした「第1回 探究学習発表会」を11月30日に開催、参加募集は9月30日まで明海大学では、高校生が日頃取り組んでいる「探究学習（総合的な探究の時間）」の成果を発表する場として「第1回 明海大学主催 探究学習発表会」を開催する。本発表会では、社会の様々な課題に対する解決策や提案、また問題解決に向けた構想や作品など、幅広い内容の発表を募集する。 【開催概要】 ■開催日時 2025年11月30日（日）10：00～14：00 ■会場 明海大学浦安キャンパス 【募集要項】 ■対象 高校生 ■発表形式 ・プレゼンテーション発表又はポスター発表のいずれかを選択 ・グループ発表とする（１グループ５名まで） ■表彰 部門別（発表形式別）に選考し、賞状と副賞を授与する ・学長賞１本 ・副学長賞１本 ・優秀賞１本 ・審査員特別賞２本 【申し込み】 ■申込方法 以下のURLからお申込みください https://forms.gle/PpRt6RrYjXDkm9bDA ※申し込みは教員が行ってください。（生徒からの申し込みは不可） ■申込締切 2025年9月30日（火） 【スケジュール】 ■申し込み期間 6月16日（月）～9月30日（火） ■資料提出日 10月20日（月） ■一次選考期間 10月21日（火）～11月3日（月） ■プレゼンテーション出場者発表 11月4日（火） ■探究学習発表会当日 11月30日（日）10:00～14:00 ※応募方法およびその他の詳細につきましては、以下URLよりご確認ください。 https://www.meikai.ac.jp/education-study/huc/【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/