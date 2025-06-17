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6月21日 国際フォーラム「ウクライナ戦争とアジア太平洋の国際関係」を開催 -- 学習院女子大学 国際学研究所
国内外の有識者を招聘し、今後のアジア太平洋地域の安全保障と国際秩序、そして日米協力のあり方の今後を考察。参加費無料。事前申し込み要。深刻化するウクライナ情勢の影響を受けつつ、今後のアジア太平洋地域の安全保障と国際秩序、そして日米協力のあり方はどのように変化するのでしょうか。 学習院女子大学国際学研究所（東京都新宿区）では、国内外の有識者と共に議論するフォーラムを開催いたします。 事前申し込み要。 参加費無料 下記リンクよりお申込いただけます。 https://forms.gle/UT6k3V37iwKVuvgs9 ＊参加には事前申し込みが必要です。 ＊お申し込み期間 6月19日16:00まで 1. 日時： 2025年 6月 21日（水）9:00 - 12:15 2. 場所： 学習院女子大学（2号館3階236教室） 3. 開催形式： 対面 4. プログラム： 9:00 - 9:15 受付（MC：大出 隆 学習院女子大学国際学研究所顧問） 9:15 - 9:25 開催挨拶 時安邦治 学習院女子大学学長 9:25 -10:05 基調講演「21世紀の地政学－古くて新しい要因と日米関係への影響」(オンライン) Lincoln Bloomfield大使 (スティムソン・センター名誉会長) 10:05 - 10:10 パネリスト紹介 10:10 - 10:25 パネリスト講演➀「経済安全保障と防衛生産基盤」（オンライン） 吉村亮太 米州住友商事シニアバイスプレジデント 宇宙・防衛・技術グループ長 10:25 - 10:40 休憩 10:40 - 10:55 パネリスト講演②「中国の世界観・対外政策と日米中関係」 川島 真 東京大学教授 10:55 - 11:10 パネリスト講演③「ロシア･ウクライナ戦争と米国の対中認識･政策」 相澤李帆 防衛省防衛研究所 研究員 11:10 - 12:10 パネル討論 「ウクライナ戦争とアジア太平洋の国際関係 」 ・Lincoln Bloomfield スティムソン・センター名誉会長 ・吉村亮太 米州住友商事シニアバイスプレジデント 宇宙・防衛・技術グループ長 ・川島 真 東京大学教授 ・相澤李帆 防衛省防衛研究所 研究員 12:10 - 12:15 閉会挨拶 金野純 学習院女子大学国際学研究所所長 学習院女子大学国際学研究所ホームページhttps://giis.jp/2025/▼本件に関する問い合わせ先学習院女子大学 国際学研究所住所：〒162-8650 東京都新宿区戸山3-20-1TEL：03-3203-7402（閉室日あり）メール：gwc-iis@gakushuin.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/