【夏空に映える青紫色の絨毯】ネペタ“ウォーカーズロウ”見頃です！（国営滝野すずらん丘陵公園）
一般財団法人 公園財団
カントリーガーデン「花のまきば」中腹：2025年6月17日撮影
ネペタ“ウォーカーズロウ”：2025年6月17日撮影
カントリーガーデン「花のまきば」中腹：2025年6月17日撮影
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/439_1_333438b88cee0c69540943dc2cd7c14e.jpg?v=202506170824 ]
最新の園内開花状況はこちら :
https://www.takinopark.com/keiryuu-tyuusinnhana/
今年も北海道の短い夏がやってきます。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/439_2_4acd34db04bb7cde283715f366287a90.jpg?v=202506170824 ]
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https://www.takinopark.com/natuosusume/
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カントリーガーデン「花のまきば」中腹：2025年6月17日撮影
滝野公園では夏を彩る花々が続々開花し始めており、中でも中心ゾーンのカントリーガーデン内『花のまきば』中腹では、ネペタ“ウォーカーズロウ”が6月17日（火）より見頃を迎えました。
別名「キャットミント」とも呼ばれており、夏空に映えるラベンダー色（青紫色）の花色や、触れると楽しめる爽やかな香りが特徴です。
見頃は7月上旬頃まで続く予想です。
ネペタ“ウォーカーズロウ”：2025年6月17日撮影
カントリーガーデン「花のまきば」中腹：2025年6月17日撮影
令和7年度情報
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/439_1_333438b88cee0c69540943dc2cd7c14e.jpg?v=202506170824 ]
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滝野のなつやすみ
子どもも“おとな”も今年の夏は滝野で。
今年も北海道の短い夏がやってきます。
滝野では、爽やかな青い花々やヒマワリなど、夏の花々がカントリーガーデンを中心に彩ります。
また、滝野の夏の定番「沢遊び＆水遊び」をはじめ、自然を満喫できる滝野の森ゾーンでの「虫さがし」、こどもはもちろん大人も楽しめる「夏限定イベント」など、夏ならではの楽しみ方が盛りだくさん！
子どもも“おとな”も、今年の夏は滝野で『あなただけの夏時間』をお過ごしください。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/439_2_4acd34db04bb7cde283715f366287a90.jpg?v=202506170824 ]
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