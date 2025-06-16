WARCが福岡市「IPO Growth Program」を受託しました
成長企業の経営管理支援事業を展開する株式会社WARC（本社: 東京都品川区、代表取締役社長: 山本 彰彦、以下「WARC」）は、福岡市が実施する令和7年度「IPO Growth Program」受託企業に
一昨年、昨年に続き三年連続で選出されました。
本プログラムを通じ、WARCはプロフェッショナル人材による伴走支援で福岡発スタートアップの
IPO準備を支援してまいります。
「IPO Growth Program」とは
新規上場等を目指すスタートアップ企業の経営に関する現状分析・課題抽出を行い、成長に向けた
経営課題の解決を支援するプログラムです。
本支援により成長のロールモデルとなるスタートアップ企業を創出することを目的としています。
WARCは当プログラムの運営事業者として、福岡市内のスタートアップ企業の経営に関する現状分析・課題抽出を行い、経営戦略、資本政策・経理財務・労務管理等の経営課題の解決に向けて、
WARCとプロフェッショナル人材による伴走型支援を行います。
プログラム推進におけるWARCの強み
１.プロフェッショナルによるプログラム推進
事業会社CFOとしてIPOやM&Aを実現させたメンバーやIPO支援経験が豊富な公認会計士を中心に、
当プログラムを推進します。
WARCには多数のIPO支援実績があり、特にスタートアップ企業への事業理解や伴走型での支援、
IPOに関する専門性に関して評価をいただいています。
（参考：2023年12月東証グロース市場上場 株式会社雨風太陽様事例(https://co-warc.warc.jp/client_reviews/enterprise_interview_ame-kaze-taiyo/)）
２.人材紹介との併用による包括的支援
外部からアドバイスをする形でのコンサルティングに留まらず、企業側に寄り添い内製化を見据えた
伴走型の支援を提供します。
WARCにはハンズオン支援事業とは別に人材紹介事業を有しており、CFOや管理部長といった
ハイクラス層からメンバー、スタッフ層までのコーポレート人材のご紹介が可能です。
また、CFOや管理部長などの人材は採用難易度が高く、採用活動が長期化する可能性も高いです。
その間にスポットとしてハンズオン支援を行い、業務フローの構築などを進めることで採用要件の
緩和や、入社後の定着率の向上に繋げることが可能です。
３.パートナー企業・プロフェッショナル人材とのネットワーク
銀行や信託銀行、証券会社、監査法人、ベンチャーキャピタル等の事業成長・IPOに必要な
パートナー企業との強固なネットワークを有しており、企業のフェーズに合わせた最適なパートナーを紹介します。
また、公認会計士資格保有者が8割を占める1,200名超のプロフェッショナル人材プラットフォーム
「WARC MORE」を運営しています。
これらの強固な体制により、突発的なニーズの発生やニッチな領域への対応などが可能です。
公募詳細
■スケジュール
（１） 募集開始：令和7年6月16日（月）
（２） 公募内容説明動画配信：令和7年6月16日（月）
（３） 質問書締切：令和7年6年27日（月）17時
（４） 参加申込書締切：令和7年7月15日（火）12時
（５） 評価委員会：令和7年7月下旬（予定）
（６） 採択決定及び通知：令和7年8月上旬（予定）
■公募内容
公募内容の説明動画を公開しております。福岡市HPの募集要項から申し込みフォームをご記入の上、
ご視聴ください。
説明動画はこちら :
https://youtu.be/f7EY_ja9Twc
■申し込み方法
詳細は福岡市HPの募集要項をご参照ください。
詳細はこちら :
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/sangakurenkei/business/iposhien_kigyobosyu_2025.html
WARCは当プログラムを通して、今後ますます活況が期待できる福岡市のスタートアップエコシステムとの繋がりを構築し、地方発スタートアップ企業の成長に貢献してまいります。
*1：WARC、福岡・大阪・札幌に拠点を設立！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000038497.html)
*2：WARCが展開する事業一覧(https://corp.warc.jp/business/)
■会社概要
会社名 ：株式会社WARC
代表者 ：山本 彰彦
所在地 ：東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル9F
事業内容 ：成長企業の経営管理支援事業
主要サービス：
経営管理部門のハンズオン支援「Co-WARC」
ハイクラス人材紹介「WARC AGENT」
管理部門特化のダイレクトリクルーティングサービス「SYNCA」
M&Aアドバイザリー
内部統制SaaS「smoove J-SOX」
会社HP ：https://corp.warc.jp/
■本プレスリリースに関するお問い合わせ
株式会社WARC 広報担当
Email : info@warc.jp