WARCが福岡市「IPO Growth Program」を受託しました

株式会社WARC

成長企業の経営管理支援事業を展開する株式会社WARC（本社: 東京都品川区、代表取締役社長: 山本 彰彦、以下「WARC」）は、福岡市が実施する令和7年度「IPO Growth Program」受託企業に

一昨年、昨年に続き三年連続で選出されました。

本プログラムを通じ、WARCはプロフェッショナル人材による伴走支援で福岡発スタートアップの

IPO準備を支援してまいります。

「IPO Growth Program」とは

新規上場等を目指すスタートアップ企業の経営に関する現状分析・課題抽出を行い、成長に向けた

経営課題の解決を支援するプログラムです。

本支援により成長のロールモデルとなるスタートアップ企業を創出することを目的としています。

WARCは当プログラムの運営事業者として、福岡市内のスタートアップ企業の経営に関する現状分析・課題抽出を行い、経営戦略、資本政策・経理財務・労務管理等の経営課題の解決に向けて、

WARCとプロフェッショナル人材による伴走型支援を行います。

プログラム推進におけるWARCの強み

１.プロフェッショナルによるプログラム推進

事業会社CFOとしてIPOやM&Aを実現させたメンバーやIPO支援経験が豊富な公認会計士を中心に、

当プログラムを推進します。

WARCには多数のIPO支援実績があり、特にスタートアップ企業への事業理解や伴走型での支援、

IPOに関する専門性に関して評価をいただいています。

（参考：2023年12月東証グロース市場上場 株式会社雨風太陽様事例(https://co-warc.warc.jp/client_reviews/enterprise_interview_ame-kaze-taiyo/)）

２.人材紹介との併用による包括的支援

外部からアドバイスをする形でのコンサルティングに留まらず、企業側に寄り添い内製化を見据えた

伴走型の支援を提供します。

WARCにはハンズオン支援事業とは別に人材紹介事業を有しており、CFOや管理部長といった

ハイクラス層からメンバー、スタッフ層までのコーポレート人材のご紹介が可能です。

また、CFOや管理部長などの人材は採用難易度が高く、採用活動が長期化する可能性も高いです。

その間にスポットとしてハンズオン支援を行い、業務フローの構築などを進めることで採用要件の

緩和や、入社後の定着率の向上に繋げることが可能です。

３.パートナー企業・プロフェッショナル人材とのネットワーク

銀行や信託銀行、証券会社、監査法人、ベンチャーキャピタル等の事業成長・IPOに必要な

パートナー企業との強固なネットワークを有しており、企業のフェーズに合わせた最適なパートナーを紹介します。

また、公認会計士資格保有者が8割を占める1,200名超のプロフェッショナル人材プラットフォーム

「WARC MORE」を運営しています。

これらの強固な体制により、突発的なニーズの発生やニッチな領域への対応などが可能です。

公募詳細

■スケジュール

（１） 募集開始：令和7年6月16日（月）

（２） 公募内容説明動画配信：令和7年6月16日（月）

（３） 質問書締切：令和7年6年27日（月）17時

（４） 参加申込書締切：令和7年7月15日（火）12時

（５） 評価委員会：令和7年7月下旬（予定）

（６） 採択決定及び通知：令和7年8月上旬（予定）

■公募内容

公募内容の説明動画を公開しております。福岡市HPの募集要項から申し込みフォームをご記入の上、

ご視聴ください。

説明動画はこちら :https://youtu.be/f7EY_ja9Twc■申し込み方法

詳細は福岡市HPの募集要項をご参照ください。

詳細はこちら :https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/sangakurenkei/business/iposhien_kigyobosyu_2025.html

WARCは当プログラムを通して、今後ますます活況が期待できる福岡市のスタートアップエコシステムとの繋がりを構築し、地方発スタートアップ企業の成長に貢献してまいります。

*1：WARC、福岡・大阪・札幌に拠点を設立！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000038497.html)

*2：WARCが展開する事業一覧(https://corp.warc.jp/business/)

■会社概要

会社名 ：株式会社WARC

代表者 ：山本 彰彦

所在地 ：東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル9F

事業内容 ：成長企業の経営管理支援事業

主要サービス：

経営管理部門のハンズオン支援「Co-WARC」

ハイクラス人材紹介「WARC AGENT」

管理部門特化のダイレクトリクルーティングサービス「SYNCA」

M&Aアドバイザリー

内部統制SaaS「smoove J-SOX」

会社HP ：https://corp.warc.jp/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社WARC 広報担当

Email : info@warc.jp